Eberbach. (kla) Gelita hat ein neues Führungsteam gefunden: Zum 1. November wird Sven Abend Vorstandsmitglied des Gelatineherstellers mit Sitz in Eberbach, zum 1. Januar tritt er dann die Nachfolge des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Franz Josef Konert an, wie das Unternehmen am Montag mitgeteilt hat. Abend war zuletzt COO der Lonza Group.

Zudem hat der Aufsichtsrat ab 1. Oktober Jan Christoph Teetz zum Finanzvorstand ernannt. Teetz war mehr als zehn Jahre Finanzvorstand bei der Tesa SE, einem Unternehmen der Beiersdorf Gruppe. Sie sollen gemeinsam mit dem dritten Vorstandsmitglied Michael Van Elsacker die weitere Expansion des Unternehmens prägen, heißt es in der Mitteilung.

Konert, der demnach auf eigenen Wunsch zum Jahresende in den Ruhestand tritt, hatte seinen Abschied schon vor einiger Zeit angekündigt. Seither war das Unternehmen auf der Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden gewesen. Der Posten des Finanzvorstands war schon seit längerem unbesetzt.

Gelita, eigenen Angaben nach Weltmarktführer auf dem Gebiet der Gelatine- und Kollagenpeptide, habe in der Vergangenheit ein über dem Markt liegendes Wachstum erzielt, das auch in Zukunft fortgesetzt werden soll, heißt es in der Mitteilung. Der Aufsichtsrat sei der Überzeugung, dass diese Ernennungen die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens sicherstellen werden.