Stuttgart. (dpa) Arbeitnehmer in Baden-Württemberg Südwesten haben im ersten Quartal des Jahres im Durchschnitt mehr Geld verdient als im Jahr zuvor. Der Bruttolohn einer Vollzeitkraft im produzierenden Gewerbe und in Dienstleistungsberufen lag durchschnittlich bei 4075 Euro im Monat, wie das statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Im gleichen Quartal 2017 waren es 4018 Euro.

Informatiker bekamen mehr als doppelt so viel Gehalt wie Gastronomen. Der Durchschnittslohn lag in der Branche "Information und Kommunikation" bei 5307 Euro, im Gastgewerbe bei 2421 Euro.

Frauen werden weiterhin schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen: Die Männer verdienten im angegebenen Quartal im Durchschnitt 4349 Euro, Frauen 3403 Euro. Das ist mehr als ein Fünftel weniger.