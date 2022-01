Ein Evonik-Mitarbeiter arbeitet in einem Chemikalienschutzanzug in der Wirkstoffproduktion des Werkes in Dossenheim. Foto: Evonik

Von Matthias Kros

Dossenheim. Der Evonik-Standort in Dossenheim (nahe Heidelberg), an dem seit dem Sommer 2021 spezielle Lipide für den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer produziert werden, darf auf eine staatliche Förderung hoffen. "Evonik Industries begrüßt die Möglichkeit der Förderung der Produktion von Lipidnanopartikeln (LNP) in Deutschland", sagte am Mittwoch ein Unternehmenssprecher in Essen auf RNZ-Anfrage. "Derzeit wird bei uns geprüft, ob diese Förderung auch für Evonik in Frage kommt".

Zuvor hatte das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass es künftig die Herstellung von Speziallipiden für die Produktion von mRNA-Impfstoffen – wie dem von Biontech/Pfizer – fördern will. Anträge können voraussichtlich ab Februar gestellt werden. Bei Lipiden handelt es sich um Fettstoffe. Sie werden in den Impfstoffen verwendet, um das mRNA-Molekül unbeschadet an die richtige Stelle im Körper zu transportieren. Dort wird das Molekül dann freigegeben und kann seine Wirkung entfalten.

"Deutschland ist einer der weltweit führenden Standorte auf dem Gebiet der mRNA-Technologie und bei der Herstellung des Impfstoffs", erklärte Udo Philipp, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Man erhoffe sich durch die Förderung auch die Entwicklung neuer und innovativer Arzneimittel. Mit dem Programm sollen in einem ersten Schritt Investitionen gefördert werden, die bestehende Produktionskapazitäten ausbauen. Anschließend sollen auch die Entwicklung neuer Herstellungsverfahren und die Forschung an neuen Speziallipiden und Hilfsstoffen finanziell unterstützt werden.

Evonik hatte die Lipidproduktion in Dossenheim bereits im Sommer 2021 begonnen, inzwischen laufe sie "im Normalbetrieb", erklärte der Sprecher. Das Werk wurde bereits 1959 gegründet, seit knapp 20 Jahren gehört es zu dem Spezialchemiekonzern. Neben den Lipiden werden hier beispielsweise verschiedene Zusätze für kosmetische Anwendungen produziert. Beschäftigt werden etwa 200 Mitarbeiter, durch die Lipid-Produktion kamen etwa zwei Dutzend hinzu.

Der Spezialchemiekonzern arbeitet schon lange mit der Pharmaindustrie zusammen. Neben der Produktion von Hilfsstoffen entwickelt der MDax-Konzern auch Kombinationen von Hilfsstoffen und Wirkstoffen, sogenannte Formulierungen. Teilweise werden auch Medikamente mitentwickelt. Im November ging der Vorstand für das Jahr 2021 von einem Umsatz von rund 14,5 Milliarden Euro sowie einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) von 2,4 Milliarden Euro aus.

Die Anfrage für die Produktion der Lipide für den Corona-Impfstoff hatten die Essener erst im Dezember 2020 von Biontech erhalten. Trotzdem verließen bereits Ende April 2021 die ersten Lieferungen den Standort im hessischen Hanau, wenig später folgte das Schwesterwerk Dossenheim. Christian Hartz, Leiter des Evonik-Standortes in Dossenheim, sprach im Februar vom "schnellsten Aufbau von Produktionskapazität, den wir je gemacht haben".

Evonik stellt zwei Lipide her, die zusammen mit anderen dieser fettartigen Moleküle den Botenstoff des mRNA-Vakzins mit dem Markennamen Comirnaty in eine Nanohülle einschließen. Erst das ermöglicht es, den Wirkstoff an der richtigen Stelle im Körper freizusetzen.

In Deutschland können nur wenige Unternehmen solche Lipide herstellen. Auch der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA versorgt Biontech mit diesen Stoffen und will die Liefermengen weiter steigern. Das Dax-Unternehmen hat eine Vereinbarung zum Kauf der US-Biopharma-Firma Exelead unterzeichnet, wie es am Donnerstag in Darmstadt mitteilte.