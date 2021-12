Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Mit kühlem Kopf müsse die Politik in der Pandemie die Stabilität sichern, sagt Professor Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), im RNZ-Interview. Zudem müssten gezielt Hilfen für Betroffene fortgeführt werden.

Herr Fratzscher, was dominiert bei Ihnen zum Jahreswechsel in Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung im Land: Zuversicht oder Sorge?

Ich bin eher zuversichtlich, und zwar weniger, weil ich die Risiken gering einschätze, sondern, weil wir in den letzten Jahren eigentlich eine ganze Menge gelernt haben. Klar ist, die Corona-Pandemie, wie es mit Omikron weitergeht, ob es eine fünfte, eine sechste Infektionswelle gibt, das bleibt das A und 0 für unsere weitere wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben es aber selbst in der Hand, das, was wir in zwei Jahren gelernt haben, nun auch vernünftig zu nutzen. Wir wissen, was zu tun ist. Wir haben bessere Instrumente als vor einem Jahr. Und wir sollten uns schon jetzt auf die zweite Booster-Impfung vorbereiten. Wir haben zudem Erfahrungen mit Homeoffice und digitalen Arbeitsformen gewonnen und auch die Politik weiß, was sie tun kann, um die Firmen und die Menschen zu unterstützen.

Glauben Sie, dass noch einmal einen pauschaler harter Lockdown kommt?

Nein. Man wird zwar punktuell immer wieder Einschränkungen vornehmen und alle, auch Geimpfte, mehr testen müssen. Ich hoffe und glaube aber, dass man nie wieder den Fehler machen wird, Schulen großflächig zu schließen. Das hat einen enormen auch gesundheitlichen Schaden bei jungen Menschen angerichtet.

Hängt auch wirtschaftlich 2022 alles vom Pandemieverlauf ab?

Nicht alles, aber das meiste. Auch die unsägliche Inflation, Lieferengpässe und kurzfristige massive Schübe bei der Nachfrage nach wichtigen Gütern sind doch weithin der Pandemie geschuldet. Was mir abseits dessen jedoch ebenfalls Sorgen bereitet, sind mögliche Finanzkrisen, etwa durch Schieflagen von Immobilienkonzernen in China, durch Vermögensblasen oder die großteils selbst verschuldete Hyper-Inflation in der Türkei.

Wenn man auf immer mehr Demonstrationen gegen die Corona-Politik schaut, zum Teil mit Ausschreitungen: Gerät der wichtige Produktionsfaktor sozialer Zusammenhalt in Gefahr?

Der ist bereits geschädigt in unserem Lande. Wir haben zum Beispiel fast 15 Millionen Menschen, die sich nicht haben impfen lassen. Bei vielen von ihnen gibt es einen massiven Vertrauensverlust in die Politik. Dort wird dem Staat nicht mehr getraut, weil viele das Gefühl haben, der kümmere sich nicht ausreichend um sie. Meiner Meinung nach legt das Impfproblem die wachsende soziale Polarisierung in unserem Lande offen. Die Pandemie hat diese Spaltung erhöht, etwa wenn man auf den Bildungsbereich schaut, auf Menschen mit weniger Einkommen. Die Polarisierung wird auch deutlich, wenn man sich ansieht, wer in Corona-Zeiten Hilfen bekommen hat und wer nicht. Fast eine Million Mini-Jobber haben zum Beispiel ihre Arbeit verloren und keinen einzigen Euro Kurzarbeitergeld bekommen. Auch in vielen systemrelevanten Berufsbereichen hat sich wenig zum Besseren gewandelt.

Was wären die wichtigsten Weichenstellungen in Deutschland für 2022?

Die deutsche Politik hat eine Doppelaufgabe zu bewältigen. Sie muss zum einen mit einem kühlen Kopf Stabilität in der Pandemie sichern und dabei gezielt Hilfen für Betroffene fortführen. Die zweite Großaufgabe ist, den wirtschaftlichen Neustart einzuleiten mit den gigantischen Themen Klimaschutz und Digitalisierung. Was die Ampel-Partner da im Koalitionsvertrag formuliert haben, halte ich für überzeugend – es muss nur jetzt möglichst rasch und überzeugend umgesetzt werden.