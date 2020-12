Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Schweizer Versicherungskonzern Swiss Re, zweitgrößter Rückversicherer der Welt, steigt bei dem digitalen Versicherer Getsafe aus Heidelberg ein. Das Investment sei der erste Teil einer Finanzierungsrunde von bis zu 50 Millionen US-Dollar, erklärte Getsafe-Mitgründer Christian Wiens am Montag in Heidelberg. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung habe Getsafe in einem ersten Schritt 30 Millionen Dollar eingesammelt, wobei der Großteil auf Swiss Re entfalle. Aber auch bestehende Investoren, darunter Earlybird und CommerzVentures, hätten sich an der Runde beteiligt. Mit weiteren, ganz neuen Investoren sei man im Gespräch, so dass die Finanzierungsrunde auf bis zu 50 Millionen Dollar anwachsen könne.

Der 2015 gegründete digitale Versicherer (Fachbegriff: InsurTech) gilt als eines der erfolgreichsten Start-ups im Finanzbereich der letzten Jahre. Zielgruppe sind die digital-affinen jungen Leute Ende 20, die in der Regel noch keine großen Risiken oder üppigen Besitz absichern müssen und die oft erstmals überhaupt eine Versicherung abschließen. Im Programm hat Getsafe für sie etwa eine Haftpflicht- und eine Hausratversicherung. Auch den Diebstahl eines Fahrrades kann man absichern. Anfang November ist eine Kfz-Versicherung hinzugekommen, bei der Getsafe bereits mit Swiss Re kooperiert.

Wie hoch der Anteil der Schweizer an Getsafe künftig ausfallen werde, sagte Wiens nicht. Swiss Re bleibe aber ein Minderheitsgesellschafter und sehe das Investment als reine Finanzbeteiligung. Nach eigenem Bekunden hätten die Schweizer keine Ambitionen, ins Endkundengeschäft einzusteigen, sagte er. "Das Investment ist jedenfalls nicht der erste Schritt zur Übernahme von Getsafe", ist Wiens überzeugt. "Wir bleiben völlig unabhängig". Man werde aber mit Swiss Re etwa als Rückversicherer zusammenarbeiten und erhoffe sich durch den erfahrenen und finanzstarken Partner zusätzliches Vertrauen bei den Kunden. Getsafe gehört derzeit mehrheitlich den beiden Gründern sowie den Mitarbeitern.

Das Geld, das Swiss Re einbringt, werde Getsafe vor allem in weiteres Wachstum investieren, so Wiens. "Unser großes Augenmerk liegt derzeit auf Auslandsmärkten", sagte er. In Großbritannien, dem größten Versicherungsmarkt Europas, ist Getsafe bereits seit Jahresbeginn vertreten. "Wir haben ein Büro in London mit sieben Mitarbeitern", berichtet Wiens. Zudem werde man im kommenden Jahr mindestens noch einen weiteren Auslandsmarkt in Angriff nehmen, vermutlich ein Nachbarland Deutschlands. Auch das eigene Versicherungsangebot möchte Wiens weiter ausbauen.

Hauptsitz des Unternehmens soll bis auf Weiteres in Heidelberg bleiben, auch wenn man zwischenzeitlich auch andere Optionen erwogen habe. Gerade erst habe er aber den Mietvertrag für größere Räumlichkeiten im Stadtteil Bahnstadt für die nächsten Jahre unterschrieben, so Wiens. Denn Getsafe wachse stürmisch, erklärt er, allein seit April habe man schon 50 neue Mitarbeiter eingestellt. Mittlerweile habe das Unternehmen 120 Beschäftigte, im kommenden Jahr soll die Zahl auf über 200 steigen.

Weitere Finanzierungsrunden kann sich Wiens übrigens auch an der Börse vorstellen. InsurTechs wie Getsafe seien hier gefragt, ist er überzeugt. "Vielleicht machen wir das nicht gerade morgen", sagte er. Aber in den kommenden ein bis drei Jahren sei es sicher eine Option.