Im Seehafen an der Ostsee wird ein Schiff mit Kränen abgefertigt: In der deutschen Wirtschaft geht es nach dem Corona-Einbruch wieder kräftig aufwärts. Foto: dpa

Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. In der deutschen Wirtschaft geht es nach dem Einbruch durch Corona-Pandemie wieder kräftig aufwärts. Allerdings hat das seinen Preis: In den Haushalten des deutschen Staates klafft wegen der großen Hilfen für viele Betroffene und Impulse für die Wirtschaft im ersten Halbjahr ein Riesen-Finanzloch von knapp 81 Milliarden Euro – der zweithöchste Wert für diesen Zeitraum seit der deutschen Vereinigung, wie das Statistische Bundesamt gestern anmerkte.

Insgesamt bleibt aber: Noch liegt die deutsche Wirtschaftsleistung deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Gerade erst hatte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag gestützt auf eine Unternehmensumfrage beklagt, dass immer mehr Lieferengpässe bei Rohstoffen und wichtigem Vormaterial verbunden mit kräftigen Preiserhöhungen das Wachstum derzeit erkennbar bremsen. Nur wenn es gut laufe, könne die deutsche Wirtschaft daher gegen Mitte des nächsten Jahres damit rechnen, das Leistungsniveau vor der Pandemie wieder zu erreichen, so die Vorhersage. So manche Wachstumsprognose, wie die der Bundesbank von 3,7 Prozent für dieses Jahr oder die der Bundesregierung von 3,5 Prozent, gerät da womöglich in Gefahr.

Die Zahlen für das zweite Quartal dieses Jahres stimmen dennoch zuversichtlich – mit Vorsicht. "Der Aufschwung hat Tritt gefasst: In 2021 und 2022 wächst unsere Wirtschaft kräftig. Wir werden besser und nachhaltiger sein als zuvor", freut sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) über die Zahlen. Danach wuchs im zweiten Quartal das Bruttoinlandsprodukt mit 1,6 Prozent noch ein wenig stärker, als vorläufige Angaben signalisiert hatten. Damit ist die Trendumkehr nach einem Minus von zwei Prozent in den ersten drei Monaten gelungen, als noch ein neuerlicher Lockdown die Aktivitäten in vielen Bereichen lahmlegte, wie die Gastronomie und Teile des Handels. Gegenüber dem vierten Quartal 2019 aber, dem letzten Dreimonatszeitraum vor der Pandemie, bleibt ein Rückstand von 3,3 Prozent.

Der Schlüsselfaktor für die Erholung war der Rückgang der Corona-Infektionsraten, verbunden mit Lockerungen in vielen Bereichen. Das wirkte sich in Form einer kräftigen Zunahme des privaten Konsums um 3,2 Prozent aus, aber auch der Staat gab mehr aus. Zugleich wurde etwas mehr in Ausrüstungen und im Baubereich investiert. Das Exportgeschäft erholte sich. Noch etwas stärker ging es bei etlichen Dienstleistungen aufwärts. Doch in der Industrie musste ein Minus von 1,3 Prozent hingenommen werden, was offenbar mit den Lieferengpässen und den dadurch entstehenden Produktionsstörungen zu tun hat. Insgesamt ist aber an der Erholung nicht zu deuteln. Gegenüber dem zweiten Quartal 2021, als die Pandemie die Wirtschaft massiv ins Tief gedrückt hatte, nahm die Wirtschaftsleistung um fast zehn Prozent zu – preisbereinigt.

Dass der Aufschwung der Wirtschaft nicht aus eigener Kraft gelingen kann, hatte die Politik früh erkannt und entsprechend gehandelt. Über 400 Milliarden Euro an neuen Krediten nahm und nimmt der Staat für das vergangene und das laufenden Jahr in die Hand, um vor allem bedrohte Betriebe und Einzelunternehmer abzufangen und die Wirtschaft wieder flott zu machen. Das lässt den Schuldenberg in die Höhe schnellen. Mit einem Fehlbetrag von knapp 81 Milliarden Euro im ersten Halbjahr, 4,7 Prozent der Wirtschaftsleistung, übertrifft der deutsche Staat die in der EU geltende Defizitgrenze von drei Prozent für "normale Zeiten" erheblich. "Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie belasten die Staatsfinanzen weiterhin stark", sagt Stefan Hauf, der zuständige Mann beim Statistischen Bundesamt. Nur als Deutschland die Treuhandschulden im Zuge der deutschen Einheit übernahm, wurde vor drei Jahrzehnten ein höherer Fehlbetrag registriert.

Im Übrigen: Mit 67 Milliarden Euro trägt der Bund den ganz überwiegenden Teil des Finanzloches im zweiten Quartal. Er hatte unter anderem den Kommunen kräftig unter die Arme gegriffen, um die Pandemie zu überstehen. Doch auch die Sozialversicherungen lagen mit über zehn Milliarden Euro in den roten Zahlen. Wie es im Gesamtjahr 2021 aussehen wird, lässt sich jedoch derzeit noch nicht genau sagen, machte das Amt deutlich. Dazu seien die Unwägbarkeiten vor allem in Verbindung mit der Pandemie noch zu groß. Schließlich kann keiner vorhersagen, ob nicht eine neue Virus-Variante die Oberhand gewinnt und all die aktuellen Impferfolge wieder in Frage stellt.