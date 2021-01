Von Matthias Kros und Barbara Klauß

Walldorf/Heidelberg. Der Landesdatenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg, Stefan Brink, bemängelt die Vorgehensweise der SAP-Personalleitung in der sogenannten E-Mail-Affäre, die Anfang des vergangenen Jahres bei den Walldorfern hohe Wellen geschlagen hatte. Weil in der Sache aber stärker arbeitsrechtliche Fragen als Gesichtspunkte der Datenverarbeitung eine Rolle spielten, sieht sich die Behörde nicht vorrangig zuständig. Das Verfahren werde deshalb eingestellt, teilte ein Sprecher des Datenschutzbeauftragten Ende vergangener Woche in Stuttgart mit.

In dem Fall geht um einen Newsletter, also ein Rundschreiben, das eine SAP-Betriebsratsgruppe Anfang März 2020 an die Belegschaft verschickt hatte. Weil die Geschäftsleitung des Softwarekonzerns mit dem Inhalt nicht einverstanden war und die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen verletzt sowie den Betriebsfrieden gestört sah, nahm sie die E-Mail kurzerhand aus dem Verteiler und löschte sie aus virtuellen Postkästen. Zum Schutz des Unternehmens und der Betroffenen habe man das Recht dazu gehabt, hatte sich das Unternehmen überzeugt gezeigt.

Der Autor des Newsletters sah das anders. Er erstattete in der Folge Anzeige gegen SAP-Personalchef Cawa Younosi wegen angeblicher Behinderung der Betriebsratsarbeit und beschwerte sich zudem beim Landesdatenschutzbeauftragten. Man habe daraufhin "eine umfassende aufsichtsrechtliche Prüfung durchgeführt und die Vorgehensweise der SAP hinsichtlich der Gesichtspunkte der Datenverarbeitungen moniert", sagte der Behördensprecher. "Der streitige Vorgang wies allerdings überwiegend Bezüge zum (Kollektiv-)Arbeitsrecht auf, welche im Kern der Beurteilung der Arbeitsgerichtsbarkeit obliegt". Fragestellungen vor dem Hintergrund der Zusammenarbeit zwischen Geschäftsleitung und der Mitarbeitendenvertretung entzögen sich hierbei auch teilweise der Beurteilung durch die Datenschutzaufsicht. "Aufgrund dessen und der in der Zwischenzeit erfolgten einvernehmlichen Streitbeilegung durch den Beschwerdeführer, wurde das Verfahren eingestellt."

Tatsächlich hatten bei einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Mannheim Mitte November beide Parteien mit Verweis auf einen laufenden, erfolgversprechenden Vergleichsversuch beantragt, das Verfahren ruhen zu lassen. Dieser Vergleich sei mittlerweile auch geglückt, bestätigte eine SAP-Sprecherin am Freitag. "Das Thema ist für uns abgeschlossen", sagte sie. "Es fand eine außergerichtliche Einigung statt und der Fall wurde geschlossen."

Strafrechtlich war diese Auseinandersetzung schon vorher ad acta gelegt worden, das heißt, es kam erst gar nicht zu einem förmlichen Ermittlungsverfahren. "Nach pflichtgemäßer Prüfung" habe die Staatsanwaltschaft Heidelberg von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen, weil keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat vorgelegen hätten, hatte die Behörde im November mitgeteilt. Auch die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde des Anzeigeerstatters bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe sei Anfang August abgelehnt worden. Ein hiergegen beim Oberlandesgericht Karlsruhe eingereichter Klageerzwingungsantrag wurde wieder zurückgenommen.

Ganz abgeschlossen ist der Fall damit für den Konzern allerdings noch nicht. In der Zwischenzeit hatte eine weitere Person wegen der der Löschung der E-Mail bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg Anzeige gegen Personalchef Younosi erstattet. Zwar wurde auch dieses Ermittlungsverfahren Anfang Januar eingestellt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigt hat. Zur Begründung erklärte er: "Das Verfahren wurde eingestellt, weil sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht mit der erforderlichen Sicherheit beweisen lassen wird, dass der Beschuldigte vorsätzlich und rechtswidrig gehandelt hat."

Allerdings kann gegen diesen Bescheid noch Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe eingelegt werden – was nach Informationen der RNZ zu erwarten ist.