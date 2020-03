Von Matthias Kros

Heidelberg. Heinz-Günter Klormann, Inhaber eines kleinen Fliesenlegerfachbetriebs mit zwei Mitarbeitern in Heidelberg, macht seinem Ärger Luft. "Gerade jetzt, mitten in der Krise, wo keiner weiß, was kommt, hat die Handwerkskammer nicht besseres im Sinn, als uns den jährlichen Beitragsbescheid zu schicken", schimpft er. Am Morgen hatte er das Schreiben von der Handwerkskammer Mannheim/Rhein-Neckar-Odenwald in der Post. Dabei gehe es gar nicht darum, "dass wir das grundsätzlich bezahlen müssen", findet er. Aber in der aktuellen Situation, in der Aufträge storniert oder verschoben würden, mache ihn das wütend. Und andere Handwerksbetriebe in der Region, mit denen er gut vernetzt sei, sähen das genauso.

Tatsächlich hatte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer nur wenige Tage zuvor der Deutschen Presse-Agentur gesagt: "Wenn es nicht gelingt, dass die Gelder und Zuschüsse noch vor Ablauf des März bei den Betrieben ankommen, droht das Hilfsunterfangen der Bundesregierung zu scheitern." Für viele Betriebe sei es inzwischen eine Frage von Tagen, ob sie es schaffen, zu überleben oder ob sie pleitegehen.

Die Mitgliedschaft in der Handwerkskammer ist für die Betriebe gesetzlich verpflichtend, ebenso wie das Zahlen eines jährlichen Beitrags, der sich am Umsatz der Unternehmen orientiert. Im Gegenzug erhalten die Betriebe von der Handwerkskammer verschiedene Hilfen zum Beispiel bei der Ausbildung oder im Rechtswesen.

Detlev Michalke, Sprecher der Handwerkskammer Mannheim/Rhein-Neckar-Odenwald, ist sich des heiklen Zeitpunkts für den Beitragsbescheid durchaus bewusst: "Die Entscheidung den Bescheid zum Kammerbeitrag zum jetzigen Zeitpunkt zu versenden, ist uns alles andere als leicht gefallen", sagte er am Mittwoch auf Anfrage der RNZ. "Denn aktuell kämpfen die Betriebe mit der größten betriebswirtschaftlichen Herausforderung, nämlich dem Erhalt der Liquidität".

Man nehme die wirtschaftliche Lage der Mitgliedsbetriebe sehr ernst und mache zur Zeit "alles, was in unserer Macht steht", alle Betriebe zu beraten. "Wir stehen im ständigen Kontakt, um schnelle Hilfen für unsere Betriebe zu erreichen, insbesondere zu Corona und zur Soforthilfe, die die Handwerkskammer bearbeiten wird".

Die Grundlage dieser Arbeit sei aber nun einmal der Kammerbeitrag, zumal man derzeit auch keine Unterstützung von Dritten zu erwarten habe.

Dass Mitgliedsunternehmen jetzt sauer sind, kann Michalke verstehen: "Selbstverständlich können wir diesen Unmut nachvollziehen", sagte er. Deshalb werde man auch jeden Betrieb, der bei der Handwerkskammer aus seiner Lage heraus um eine individuelle Lösung nachsucht, entgegenkommen.

Betriebsinhaber Klormann ist aber auch deshalb verärgert, weil der Beitragsbescheid dieses Jahr deutlich früher in der Post war als 2019: "Ich habe meinen Beitrag immer erst im Mai bezahlt", ist er sicher. Man könne deshalb fast den Verdacht bekommen, die Kammer treibe das Geld noch schnell ein, bevor die ersten Betriebe wegen der Corona-Krise in die Pleite rutschten.

Das freilich weist Michalke weit von sich. "In Folge eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht wurde 2019 der Kammerbeitrag ausnahmsweise im Mai verschickt", erklärt der Sprecher. "Zuvor war der Kammerbeitrag über Jahrzehnte hinweg im Monat März verschickt worden".