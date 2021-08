Von Matthias Kros

Heidelberg. Auch wenn die Verbannung der Currywurst aus einer VW-Kantine in Wolfsburg zuletzt für einigen Wirbel sorgte: Ein Vorbild für die Betriebsrestaurants der Region scheint der Schritt nicht zu sein. Hier werden fleischhaltige Gerichte nicht so schnell vom wöchentlichen Speiseplan verschwinden. Das jedenfalls hat eine Umfrage der RNZ ergeben.

Dabei wurde aber auch klar: Vegetarische Alternativen zu Schnitzel und Bratwurst werden immer wichtiger: "Das Gästebewusstsein zu gesunder Ernährung auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ist im Wandel, sodass viele Menschen bewusst darauf achten, was sie essen", erklärt stellvertretend eine Sprecherin von Eurest in Eschborn, dem größtem Catering-Unternehmen in Deutschland, das auch in der Region zahlreiche Kantinen beliefert. "Unser gesamtes Angebot umfasst bereits 35 bis 40 Prozent vegetarische Gerichte, und 5 bis 10 Prozent vegane". In vielen Eurest-Betriebsrestaurants werde jeden Tag mindestens ein vegetarisches Gericht angeboten. Und das sind die Pläne der großen Arbeitgeber der Region:

> SRH: Bei den Heidelbergern wird Fleisch vorerst weiter auf dem Speiseplan bleiben: "Es gibt aktuell keine konkreten Überlegungen oder Pläne, das Angebot unserer Kantine komplett auf vegetarische Kost umzustellen", sagt ein Sprecher. Auf der anderen Seite sollten vegetarische Essen aber keine Ausnahme sein, sondern Standard, findet er. Und natürlich wisse man als Bildungs- und Gesundheitsunternehmen um die Wichtigkeit einer ausgewogenen und gesunden Ernährung. "Deshalb bieten wir unseren Gästen nicht nur eine vielfältige Salatbar, frisches Obst und Joghurts an, sondern jeden Tag sowohl vegetarische, vegane sowie Fischgerichte an".

> SAP: Bei dem Softwarekonzern öffnet erst nach Ende der Impfkampagne in dieser Woche wieder die Kantine im Hauptgebäude. Der Großteil der Belegschaft befindet sich noch immer im Homeoffice. Warum also nicht mit einer großen Essensauswahl den Kollegen die Rückkehr ins Büro schmackhaft machen? "Wir wollen Anreize schaffen und da schließen wir nicht grundsätzlich etwas aus", sagt ein Sprecher mit Verweis auf die bei VW ausgebremsten Fleischgerichte. Auf die Qualität komme es an und die gesunden und abwechslungsreichen Angebote. "Das umfasst auch gelegentlich Street Food oder Hamburger und Pizza im Foodtruck oder in der Food Hall".

Um den Beschäftigen die Wahl zu erleichtern, biete man ein spezielles Tool an, "mit dem man täglich vergleichen kann, was in welcher Cafeteria angeboten wird", so der Sprecher. Und auch Dinge wie den Energiehalt, Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß, Salz und die Allergene werden dabei als Auswahlkriterien aufgeführt. Genauso wie eine Ampel zum CO2-Fußabdruck. Als "echter Renner" habe sich dabei eine vegane Food-Linie namens "Powered by Plants" entwickelt. Weil rein pflanzliche Ernährung so gut ankomme und SAP es möglichst jedem Mitarbeiter anbieten wolle, werde diese Ernährungsform schrittweise an alle deutschen Standorten ausgerollt.

> SAS: Bei dem Heidelberger IT-Unternehmen heißt die Kantine "SAS Casino". Vegetarische Angebote gibt es hier nach Angaben eines Sprechers schon seit vielen Jahren: "Wir nehmen einen klaren Trend zu weniger Fleischkonsum bei unseren Gästen und in der Belegschaft wahr und unterstützen ihn durch leckere und abwechslungsreiche vegetarische Gerichte proaktiv", erklärt er.

Die Entscheidung, ob jemand sich vegetarisch ernähren möchte, oder auch gerne einmal Fleisch verzehrt, überlasse man aber jedem Einzelnen. "Zu unserem Angebot gehören deshalb auch weiterhin Fleischgerichte, unter anderem die – ganz klassische – Currywurst, die wir etwa jeden zweiten Monat anbieten – auch in einer veganen Variante".

> Heidelberger Druck: "Generell haben wir aufgrund steigender Nachfrage immer mehr fleischlose Gerichte in unserem Essensangebot", sagt ein Sprecher des Druckmaschinenbauers. Natürlich gehörten aber auch die Currywurst und Schnitzel mit Pommes und Salat immer mal wieder zum Angebot. "Wir wollen nicht vorschreiben oder erziehen, wir wollen durch ein attraktives Angebot steuern", erklärt ein Sprecher. Sobald alle Mitarbeiter wieder am Standort seien, gehören eine Salat- und Gemüsetheke, ein Kalorien- und Kohlehydrat reduziertes- Gericht oder auch ein Apfel aus dem Kraichgau für Jeden zum festen Angebot.

> Roche: Wie es sich für ein Pharmaunternehmen gehört, ist bei Roche in Mannheim die vegetarische/vegane Küche schon lange ein Thema: "Mindestens 50 Prozent der Hauptgerichte sind vegetarisch und 30 Prozent sogar vegan", erklärt eine Sprecherin. "Mit den Jahren haben wir bemerkt, dass sich der Gästekreis in den Kantinen verändert und immer weniger Fleischprodukte nachgefragt werden und haben daraufhin den vegetarischen Anteil gesteigert".

Besonderes Augenmerk werde auf den Aspekt der Nachhaltigkeit in den Kantinen gelegt: "Eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben, saisonale Angebote und Fleisch aus artgerechter Tierhaltung sowie Fisch aus nachhaltigem Fang oder Zucht sind entscheidende Faktoren".

> BASF: Auch der Chemiekonzern wird dem Beispiel VW nicht folgen: "Eine komplette Umstellung auf eine rein vegetarische und vegane Kost ist derzeit nicht geplant", sagt eine Sprecherin. "Aber wir wollen mit neuen tollen Gerichten begeistern und dem pflanzlichen Bestandteil in der Ernährung mehr Gewicht geben".

Zudem habe sich die BASF Gastronomie 2019 als erstes Unternehmen in Deutschland der internationalen "Cool Food Pledge"-Initiative beim World Resources Institute angeschlossen und sich damit verpflichtet, die lebensmittelbedingten Treibhausgasemissionen der gastronomischen Angebote am Standort Ludwigshafen bis 2030 um 25 Prozent zu senken. "Um dieses Ziel zu erreichen, möchte die Gastronomie den Mitarbeitenden pflanzliche Lebensmittel schmackhafter machen und die Mitarbeitenden dabei unterstützen möglichst klimafreundlich zu genießen", so die Sprecherin. Lust darauf sollen neue Gerichte machen, die ohne oder mit weniger Fleisch auskommen. Das Küchenteam der BASF arbeite laufend an neuen Angebotskonzepten hinsichtlich vegetarischer oder veganer Gerichte und entwickele innovative Gerichte mit pflanzlichen Proteinen. So sei zum Beispiel ein Veggie-BBQ-Burger entstanden, dessen Patty Eiweiß aus heimischen Erbsen enthält.

Über eine Speiseplan-App können die Mitarbeiter übrigens jeden Tag die angebotenen Speisen bewerten. "Das hat zu der Aufnahme einiger vegetarischen und veganen Gerichte geführt".

> MLP: Bei den Wieslochern hat die Wurst noch nicht ausgedient, aber es gibt neben Fleischgerichten auch täglich mindestens eine vegetarische Alternative. "Zudem wurden in der letzten Zeit vermehrt vegane Speisen angeboten", erklärt eine Sprecherin. "Insgesamt lässt sich beobachten, dass sowohl die vegetarischen als auch die veganen Angebote zunehmend nachgefragt werden und bei den Mitarbeitenden sehr beliebt sind".