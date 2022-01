Ein Schild mit dem Logo des Biotech-Unternehmens Curevac vor der Zentrale in Tübingen. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Heidelberg. Das mit vielen Hoffnungen gestartete Biotechnologieunternehmen Curevac, dessen größter Aktionär die Heidelberger Biotech-Holding Dievini und damit SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, wird wohl auch im laufenden Jahr noch keinen Corona-Impfstoff an den Start bekommen.

Laut einer Mitteilung des Unternehmens an die amerikanische Börsenaufsicht SEC verschieben sich die Planungen der Tübinger erneut: Danach ist der Start einer Phase-1-Studie mit dem Impfstoff-Kandidaten CV2CoV nun für das erste Quartal 2022 geplant. Bislang hatte das Unternehmen gehofft, im vierten Quartal 2021 mit dieser Studie zu beginnen und "die behördliche Zulassung für die Marktreife eines verbesserten Covid-19-Impfstoffs im Jahr 2022 zu erreichen". Das scheint aufgrund der Verschiebung nun nicht mehr realisierbar, selbst wenn alles glatt läuft, schreibt auch das "Handelsblatt". Curevac muss der SEC Bericht erstatten, weil das Unternehmen an der New Yorker Börse Nasdaq gelistet ist.

Die Tübinger gehören zu 46 Prozent Dievini und Hopp. Auch der Bund war über die staatliche Förderbank KfW mit 300 Millionen Euro bei den Tübingern eingestiegen und hält damit einen Anteil von 16 Prozent. Das Biotechunternehmen galt als einer der großen Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs, erlitt aber im Sommer 2021 einen Fehlschlag, weil das Vakzin nicht so gut wirkte wie erhofft. Nun plant die Firma mit ihrem britischen Partner GlaxoSmithKline (GSK) eine "Vorreiterrolle" bei der Entwicklung eines Impfstoffs der zweiten Generation. Das neue Vakzin soll unter anderem einen lang anhaltenderen Schutz gegen neue Varianten in einer einzigen Impfung bieten. Mit ersten präklinischen Studien zeigte sich das Unternehmen sehr zufrieden.

Dabei entwickeln die Tübinger ihren Corona-Impfstoff auf Basis der sogenannten mRNA-Technologie – ähnlich wie die Wettbewerber Moderna und Biontech, deren Vakzine allerdings längst zugelassen sind und die Milliarden damit verdienen. Auch andere Pharmaunternehmen haben schon eine Zulassung, zuletzt auch die US-Firma Novavax mit ihrem proteinbasierten Covid-Impfstoff.

Einen solchen Erfolg traut die Börse den Tübingern derzeit nicht so recht zu. Nach dem Rückschlag mit dem ersten Vakzin brachen die Curevac-Aktien bis heute um rund 80 Prozent ein. Nur Dievini, Hopp und die KfW haben sich nicht verunsichern lassen. Am Freitag hatte der SAP-Mitgründer zwar mitgeteilt, dass er mit der KfW vereinbart habe, Curevac-Aktien im Wert von bis zu 450 Millionen Euro verkaufen zu dürfen. Tatsächlich werde er aber nur so viele Anteile veräußern, dass er damit den geplanten Dievini-Umbau zu einer reinen Familien-Holding finanzieren könne. Darüber hinaus hätten derzeit weder Dievini noch die KfW Pläne, sich von Aktien des Tübinger Unternehmens zu trennen.

"Wir haben starke Partner an unserer Seite, die unsere Vision teilen, dass mRNA für die Humanmedizin grenzenloses Potenzial birgt", sagte Curevac-Vorstandschef Franz-Werner Haas kürzlich der dpa. Diese Technologie stehe erst am Anfang ihrer Entwicklung, und das gesamte Potenzial sei bei weitem noch nicht erkannt. "Das werden wir in den kommenden Jahren sehen und erleben."

Mit dabei ist dann nicht mehr die Technologiechefin Mariola Fotin-Mleczek, die das Biotechunternehmen überraschend verlassen wird. Sie werde sich Ende Januar von ihrem Posten nach fast 16 Jahren wissenschaftlicher Leitung bei Curevac zurückziehen, teilte die Tübinger Firma am Montag mit. In ihrer Heimat Polen wolle Fotin-Mleczek ein Familienunternehmen außerhalb der Biotechbranche aufbauen. Fotin-Mleczek arbeitet seit 2006 bei Curevac, wurde 2013 in den Vorstand berufen und war für die Entwicklung und die präklinischen Tests der mRNA-Technologieplattform des Unternehmens in den Bereichen prophylaktische Impfstoffe, Onkologie und Molekulartherapie verantwortlich.