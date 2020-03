Eine Frau mit Mundschutz: Die Angst vor dem neuartigen Coronavirus treibt auch die Verkaufszahlen solcher Masken in die Höhe. Hat ein junger Mann aus Sandhausen daraus ein Geschäftsmodell entwickelt? Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Sind das einfach nur normale Vorgänge in der Marktwirtschaft? Oder bereichert sich hier jemand an den Sorgen anderer? Diese Diskussion hat Timo Klingler, ein 24 Jahre alter Mann aus Sandhausen, ausgelöst. Weil er über das Internet – neben anderem – Mundschutz- und Atemschutzmasken für Hunderttausende Euro verkauft hat.

Seit sich das Coronavirus in der Welt ausbreitet, schnellen die Verkaufszahlen für solche Masken in die Höhe – und damit auch die Preise. Das habe der Betreiber eines Onlineshops früh erkannt und genutzt, meinte ein Autor von Bento, dem Jugendmagazin des Spiegel. Auf dessen Website veröffentlichte er am Dienstag einen Artikel mit dem Titel: "Wie ein 24-Jähriger mit Mundschutzmasken Millionen Umsatz machte".

Darin heißt es, der Onlinehändler habe im Januar, als er die Preise für Mundschutzmasken steigen sah, entschieden zu investieren. Für eine fünfstellige Summe habe er Mundschutz- und Atemschutzmasken verschiedener Güteklassen gekauft – und mit einer sehr großen Gewinnspanne weiterverkauft.

Die Kritik im Internet folgte prompt, ebenso etliche Medienanfragen bei dem offensichtlich überrumpelten Klingler.

Als Gesundheitsminister Jens Spahn in der vergangenen Woche verkündete, dass das Coronavirus auch in Deutschland angekommen sei, habe der Onlinehändler aus Sandhausen den "vermutlich erfolgreichsten Geschäftstag seines Lebens gehabt", heißt es in dem Bento-Artikel. Innerhalb von 24 Stunden habe sein Unternehmen, die "TK Gruppe", eine sechsstellige Summe eingenommen, wird Klingler zitiert. Inzwischen sei er einer der wenigen, die vom Coronavirus so richtig profitierten, heißt es.

Den Darstellungen im Text widerspricht Klingler auf RNZ-Anfrage. Der junge Mann betreibt von Sandhausen aus einen Onlineshop, in dem er Dinge wie LED-Fingerlampen, Herzchenanhänger zum Valentinstag oder Eiskratzer fürs Auto verkauft – aber eben auch Schutzmasken, Schutzbrillen oder Warnwesten. Öffnet man die Website, erscheint ein Fenster, auf dem steht: "Hygienemasken zu Coronavirus". Dort findet man einen Hunderterpack OP-Mundschutz für 69,99 Euro oder einen Zehnerpack Atemschutzmasken, ebenfalls für 69,99 Euro.

"Wir beobachteten eine steigende Nachfrage an Schutzmasken", teilt er mit, "vermutlich resultierend aus der aufkommenden Pandemie." Es sei schwer gewesen, einen Lieferanten zu finden. Als sie einen gefunden hätten, sei die Abnahmemenge sehr hoch gewesen. "Deshalb mussten wir sehr viel kaufen." Klingler spricht von einer Investition in Höhe von 300.000 Euro. Wegen der großen Menge habe er einige Masken übrig gehabt. "In diesem Zusammenhang haben wir anschließend im Internet weiter verkauft." Generiert hat Klingler mit den Masken seinen Angaben nach einen Umsatz von rund 700.000 Euro.

Dass er den Preis für die Mundschutz- und Atemschutzmasken erhöht habe, sei richtig, erklärt der Onlinehändler. "Jedoch erst als wir bei unserem Lieferanten das Zehnfache zahlen mussten. Auch der Preis im Markt ist gestiegen." Der Marktpreis, fügt er hinzu, orientiere sich an Angebot und Nachfrage. "Wir sind nur die Zwischenstelle zwischen Hersteller und Käufer."

Manche der Kommentatoren im Internet sehen das ähnlich: "So funktioniert Marktwirtschaft. Der Typ hat alles richtig gemacht. Günstig kaufen und teuer verkaufen, so macht man Gewinn!", schreibt ein Nutzer auf Facebook unter den Bento-Artikel. "Wenn die Menschheit auch so bekloppt ist und den Mist kauft", schreibt eine andere.

Seit das neuartige Virus sich immer weiter ausbreitet, ist die Nachfrage nach Mundschutz und Atemschutzmasken sprunghaft angestiegen. Großhändler wie das Mannheimer Unternehmen Phoenix, Apotheken und Pharmazeuten teilten zwischenzeitlich mit, dass keine Schutzmasken mehr lieferbar seien. Und das, obwohl die Wirksamkeit mehr als umstritten ist: "Gesunde Menschen, die in Deutschland unterwegs sind, brauchen keine Maske", betonte ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz, wie ihn Pfleger und Ärzte bei Eingriffen tragen, schütze sowieso nicht vor einer Ansteckung mit dem neuen Virus Sars-CoV-2.

Die richtigen Atemschutzmasken (etwa sogenannte FFP2- und FFP3-Masken mit eingebautem Filter) können zwar eine Tröpfchen-Übertragung verhindern. "Im Alltag ist das aber unsinnig", so Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Zumal man mit einer solchen Maske nur schwer atmen könne.