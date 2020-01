Frankfurt. (dpa/mk) In der wegen des Coronavirus abgeriegelten chinesischen Metropole Wuhan sind auch Unternehmen der Region wie BASF oder ABB mit eigenen Mitarbeitern vertreten. "ABB ist sich der Lage zum Coronavirus in Wuhan bewusst", sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Der Technologiekonzern, der in Heidelberg etwa 1600 Menschen beschäftigt und seinen Deutschland-Sitz in Mannheim hat, ist nach eigenen Angaben mit einem Verwaltungsstandort in Wuhan präsent, 100 Mitarbeiter sind vor Ort. "Entsprechend der Anweisungen der chinesischen Regierung zur Eindämmung des Virus sind Reisen nach Wuhan untersagt", sagte der Sprecher weiter. Infektionen bei den eigenen Mitarbeitern seien bislang aber nicht bekannt.

Auch der Ludwigshafener Chemiekonzern hat derzeit 22 chinesische Mitarbeiter in Wuhan, die im Service für Kunden eingesetzt seien, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Das Unternehmen habe seine Mitarbeiter vor Ort informiert und ihnen verschiedene Verhaltenshinweise etwa zur Hygiene zur Verfügung gestellt. Zudem gelte für alle Mitarbeiter im Konzern ein Reiseverbot nach Wuhan. In die übrigen Regionen Chinas seien Dienstreisen aber weiter möglich, so der Sprecher. "Wir beobachten die Situation weiterhin aufmerksam und werden unsere Mitarbeiter falls notwendig weiter informieren".

Wuhan ist besonders schwer von der Lungenkrankheit betroffen, die durch das Coronavirus ausgelöst wird. In der 11 Millionen Einwohner zählenden Metropole wurden die großen Straßen gesperrt, Flüge, Züge, Fähren, Fernbusse und der öffentliche Nahverkehr wurden gestoppt. Die Einwohner dürfen nur noch mit Schutzmasken aus dem Haus.

Der Autozulieferer Schaeffler geht deshalb sogar noch einen Schritt weiter als BASF und ABB: Aus Sorge vor dem Virus hat das Unternehmen seinen 89.000 Mitarbeitern Dienstreisen von und nach China komplett verboten. Ein Schaeffler-Sprecher sagte am Donnerstag in Herzogenaurach, das Dienstreiseverbot gelte bis 15. Februar. Schaeffler betreibt in China acht Werke und in der besonders stark betroffenen Millionenstadt Wuhan einen Logistikstandort. In der abgeriegelten Metropole sind auch Siemens, die bayerischen Autozulieferer Webasto und Brose sowie Thyssenkrupp vertreten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte erst vor fünf Monaten in Wuhan die Erweiterung des Webasto-Werks eröffnet - 500 Mitarbeiter bauen dort Autodächer und Elektro-Ladestationen. Eine Firmensprecherin sagte: "Derzeit produzieren wir weiter wie bisher." Das Unternehmen halte sich an die Vorgaben der chinesischen Regierung und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Siemens hat in Wuhan nach Aussage einer Sprecherin einen kleineren Standort. Die Maßnahmen der Regierung hätten deshalb keine größeren Auswirkungen für den Konzern

Das Coronavirus in China könnte nach Einschätzung von JPMorgan "deutliche Abwärtsrisiken" für die weitere konjunkturelle Entwicklung zu Folge haben, wenn es sich ausbreitet. Das ergab eine Studie von Ökonomen der US-Investmentbank, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Noch sei es zwar zu früh, um mögliche Auswirkungen auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zu erkennen. Allerdings erkennen die JPMorgan-Experten im bisherigen Verlauf der Krankheit Parallelen zur Sars-Pandemie, die 2003 zu einer ernsten Belastung für Chinas Wirtschaft wurde.

Sollte sich die neue Krankheit ähnlich gravierend entwickeln wie die Sars-Pandemie 2003, dann könnte dies "in den kommenden ein bis zwei Quartalen" verschiedene Bereiche der chinesischen Wirtschaft belasten, heißt es in der Studie. Die JPMorgan-Experten nannten an erster Stelle den Tourismus. Darüber hinaus dürfte dann auch die Transportbranche betroffen sein.