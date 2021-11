Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Die beschleunigte Corona-Pandemie fordert abseits der dramatischer gesundheitlichen Folgen auch in der Wirtschaft und beim Staat einen immer höheren Tribut ein. Die geschäftsführende Bundesregierung beschloss gestern auf ihrer voraussichtlich letzten Kabinettssitzungen, einer Verlängerung der gelockerten Zugangsregeln zur Kurzarbeit sowie der vielfältigen Hilfen für Betriebe, Soloselbständige und Künstler um weitere drei Monate bis Ende März des kommenden Jahres. Damit lege Deutschland den "Sicherheitsgurt für den Winter" an, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Geholfen werden soll nach den nach Worten des in Kürze aus dem Amt scheidenden Ministers dabei insbesondere auch den Betreiber und Anbieter von Weihnachtsmärkten. Solche Veranstaltungen waren in den letzten Tagen vielerorts abgesagt worden.

Generell sackt die Stimmung in weiten Teilen der deutschen Wirtschaft unter dem Eindruck der Coronalage mit massiven Einschränkungen aktuell ab. Der Präsident des Deutsche Industrie- und Handelskammertag Peter Adrian schlug Alarm. "Höchststände an den Aktienmärkten dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass es weiten Teilen der deutschen Wirtschaft schon wieder ziemlich schlecht geht", warnte er. Auch vom Ifo-Institut kamen beunruhigende Signale. Sein Geschäftsklimaindex, der die Stimmung in den deutschen Unternehmen abbildet, ging im November zum fünften Mal nacheinander zurück.

Altmaier rechnet zwar mit einer Verlangsamung des Aufschwungs im laufenden Jahr. Grundsätzlich bleibt er aber davon überzeugt, "dass der Aufschwung in Deutschland intakt ist". Im nächsten Jahr werde es wieder kräftiger aufwärts gehen, so dass das Vor-Corona-Niveau wohl im Frühjahr wieder erreicht werde.

Um neuerlichen Beschäftigungseinbrüche abzuwenden, verlängerte die Regierung den erleichterten Zugang zur Kurzarbeit um weitere drei Monate bis Ende März 2022. Für Betriebe gelten damit weiterhin niedrigere Hürden für die Inanspruchnahme von Kurzarbeit. Sie werden zudem finanziell entlastet, indem die Bundesagentur für Arbeit (BA) ihnen die Hälfte der Sozialbeiträge für Kurzarbeitende erstattet. "Damit tragen wir dazu bei, dass der Arbeitsmarkt gut durch den Winter kommt", sagte Hubertus Heil (SPD), der Bundesarbeitsminister.

Auch in der Wirtschaft selbst will die Regierung negative Folgen der Pandemie abwenden: Bei Betrieben, Soloselbständigen und Künstlern. Dazu sollen die bis Jahresende terminierten Hilfsprogramme bis Ende März verlängert werden. Dazu zählt das Instrument der Überbrückungshilfe 3plus, die in eine neue Überbrückungshilfe 4 überführt werden soll. Es gibt aber einzelne Modifikationen. So soll der maximale Zuschuss von zehn auf 12 Millionen Euro steigen. Zudem wird der Fixkosten-Ausgleich bei Firmen mit einem nachgewiesenen Umsatzrückgang ab 70 Prozent von 100 auf 90 Prozent leicht zurückgenommen. Auch die Neustarthilfen für Soloselbständige und Künstler mit Zuschusshöhen von maximal 1500 Euro pro Monat und, so Altmaier, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) sollen um drei Monate verlängert werden.