Von Jennifer Weese und Theresa Münch

Berlin/Mannheim. Vehement hatte sich die Wirtschaft dagegen gestemmt und hatte in Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zunächst einen Verbündeten. Jetzt müssen bald doch alle Unternehmen verpflichtend Corona-Tests anbieten. Die Arbeitgeber werten das als Misstrauenserklärung. Doch aus Sicht von Wissenschaftlern reichen die einmal wöchentlichen Tests noch lange nicht aus.

Was plant die Bundesregierung? Die Test-Regelung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, sieht vor, dass alle Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice sind, das Recht auf einen Corona-Test pro Woche bekommen. Wer viel engen Kundenkontakt hat oder in Gemeinschaftsunterkünften lebt, soll demnach Anspruch auf zwei Tests haben.

Was sollen die Tests bringen und reicht ein Test pro Woche aus? Die Schnell- oder Selbsttests sollen helfen, Corona-Infizierte zu entdecken. Aus wissenschaftlicher Sicht können sie eine Infektion allerdings nicht grundsätzlich ausschließen. Selbst bei korrekter Anwendung sei es bei einem negativen Test "lediglich weniger wahrscheinlich" ansteckend zu sein, erklärt das Robert-Koch-Institut. Wissenschaftler weisen auch darauf hin, dass die Tests nur Momentaufnahmen sind. Die Testergebnisse sind nur für etwa einen Tag aussagekräftig.

Was bedeutet eine Testpflicht für die Unternehmen? Die Arbeitgeber sollen die Tests allen Beschäftigten zur Verfügung stellen, die nicht im Homeoffice arbeiten. Dabei müssen sie jedoch nicht dokumentieren, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Tests auch in Anspruch nehmen. Es würde also ausreichen, den Beschäftigten Selbsttests nach Hause zu schicken oder sie für alle zugänglich im Büro zu deponieren. Der Wirtschaftsrat der CDU rechnet damit, dass die Tests die deutschen Unternehmen monatlich mehr als sieben Milliarden Euro kosten. Manche kleine und mittelständische Unternehmen könnten sich den Aufwand nicht leisten. Viele Firmen können aber Hilfen beantragen: Für Schnelltests gibt es über die Überbrückungshilfe III eine Förderung.

Wie viele Unternehmen bieten ohnehin schon Tests an? Nach einer Umfrage im Auftrag der Bundesregierung hatten zuletzt 61 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitgeber, der Corona-Tests anbietet. Weitere Arbeitgeber hätten den Mitarbeitern Tests in Aussicht gestellt. Nehme man diese Gruppe hinzu, erhielten etwa 70 Prozent der Beschäftigten ein Testangebot oder es sei ihnen zumindest angekündigt worden. Die Bundesregierung gab als Zielmarke bisher 90 Prozent aus.

Wie kommen die Unternehmen an die Tests? Da sieht die Wirtschaft bisher ein Problem. In einem Brief an das Kanzleramt betonen große Verbände, jedes dritte Unternehmen berichte von Schwierigkeiten bei der Verfügbarkeit. Bund und Länder hätten viele der Tests bereits für die Schüler reserviert. Die Verbände fordern deshalb, Tests aus nicht genutzten Kontingenten kostengünstig den Firmen zur Verfügung zu stellen. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Wochenende in der "FAZ" betont: "Es sind auf dem Markt mittlerweile genügend Tests verfügbar."

Was sagt die Wirtschaft dazu? Wirtschaftsverbände sind von einer Testpflicht alles andere als begeistert. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter spricht von einer "Misstrauenserklärung gegenüber den Unternehmen und ihren Beschäftigten". Die Testpflicht diskreditiere das freiwillige Engagement der Unternehmen. Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, plädierte dafür, dass "Bürgertests" im Zentrum der staatlichen Testbemühungen stehen müssten. "Nur die Bürgertests sind in der Lage, die Bevölkerung in der Breite zu erreichen", erklärte er. Viele Unternehmen böten freiwillige Tests an. Für manche sei das jedoch organisatorisch und logistisch schwer zu bewerkstelligen. Zumal viele Unternehmen bereits ums Überleben kämpften.