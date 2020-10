Rhein-Neckar. (kla) Die Milliardärsfamilie Reimann, die ihre Wurzeln in der Region Rhein-Neckar hat, hat in der Corona-Krise Milliarden verloren. Das geht aus dem Halbjahresabschluss der JAB-Holding hervor, in der die Familie – laut "Manager Magazin" die reichste Unternehmersippe Deutschlands – ihre Beteiligungen gebündelt hat. Demnach sanken die Vermögenswerte der JAB bis Ende Juni 2020 auf 14,4 Milliarden Euro. Ende 2019 waren es noch 18,6 Milliarden Euro gewesen.

Der Familie gehören rund 90 Prozent der Holding. Der Rest verteilt sich auf mehrere Partner, unter ihnen der Chef der Holding, Peter Harf. "Die Coronakrise und ihre Auswirkung auf die Finanzmärkte hat den Marktwert der JAB-Beteiligungen ungünstig beeinflusst", heißt es im aktuellen Halbjahresabschluss.

Über Jahrzehnte hatte die Familie ein weltweites Firmenimperium aufgebaut mit Beteiligungen unter anderem am Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser (Chloé, Sagrotan, Clearasil) und dem Kosmetik- und Parfumhersteller Coty. Mit Marken wie Jacobs, Senseo und Tassimo gehört auch das zweitgrößte Kaffeereich der Welt dazu, zudem Snackketten.

In der Corona-Krise liefen nun vor allem die Geschäfte der Sandwichkette Pret-A-Manger und des Kosmetikkonzerns Coty schlecht. Allein das Investment an Coty schrumpfte innerhalb eines halben Jahres im Wert um 1,2 Milliarden auf 3 Milliarden Euro.