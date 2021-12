Mannheim. (mk) Die Wirtschaft der Rhein-Neckar-Region hat die in Baden-Württemberg angekündigten Corona-Maßnahmen scharf kritisiert: Es drohten nun erneute massive Einschränkungen, "da es die Politik in zwölf Monaten nicht geschafft hat, dass ein ausreichend hoher Anteil der Bevölkerung geimpft ist", schimpfte Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar, am gestrigen Dienstag in Mannheim. Obwohl die Politik das Impfen fast einhellig als den entscheidenden Faktor betrachte, um die Pandemie zu überwinden, "hat sie auf die Einführung einer Impfpflicht verzichtet". Stattdessen habe die Politik eine Regulatorik entwickelt, um indirekten Impfdruck aufzubauen, beispielsweise über 2G-Regelungen. "Diese Impflicht durch die Hintertür verschiebt die Verantwortung und Lasten auf Dritte, insbesondere auf Unternehmen, die entsprechende Regeln kontrollieren müssen", so Schnabel. "Das wird vor allem von den von Schließungen bedrohten Firmen als große faktische und emotionale Belastung empfunden".

Der IHK-Präsident fordert von der Politik, eine Impfpflicht im Zweifel mit offenem Visier durch die Vordertüre einzuführen. Die Politik müsse dann auch für die notwendigen Kontrollen sorgen. "Ein Abschieben der Kontrollpflichten auf die Unternehmen ist nicht akzeptabel. Wir unterstützen daher jede Initiative der Politik, die eine Klärung der Impfpflicht zügig einleitet". Die von der Landesregierung Baden-Württemberg angekündigten weiteren Einschränkungen und insbesondere die Schließung von Veranstaltungen sowie Freizeit- und Vergnügungsstätten seien ein weiterer harter Schlag für die betroffenen Unternehmen. "Hier rächen sich bitter die Versäumnisse der Politik".

Auch der Einzelhandelsverband Nordbaden warnte vor neuen Einschränkungen: Der Einzelhandel sei kein Infektionsherd, betonte Geschäftsführer Swen Rubel. Es habe ihn deshalb überrascht, dass jetzt scheinbar doch 2G im Handel eingeführt werden solle. "Für uns wirkt das so, als trage die Politik die Entscheidung um die Impfpflicht auf dem Rücken der Unternehmen des Handels aus, denn 2G bringt keinen spürbaren Einfluss zum Infektionsschutz, dafür aber massive Umsatzverluste im Einzelhandel". Die Existenz vieler Händler aufs Spiel zu setzen, um Uneinsichtige von einer Corona-Impfung zu überzeugen, empfände man als zynisch, so der Geschäftsführer.