Von Matthias Kros

Heidelberg/Ludwigshafen. Die drastischen Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung bremsen auch Unternehmen der Region aus. Die Heidelberger Druckmaschinen AG beispielsweise hat ihr Produktionswerk in Qingpu nahe Schanghai wegen der geltenden Ausgangsbeschränkungen schließen müssen. Das bestätigte am Montag ein Konzernsprecher auf Anfrage in Wiesloch. Von der Maßnahme seien rund 600 Beschäftigte betroffen. Lediglich für die Büroangestellten habe man Homeoffice eingeführt. Heideldruck hatte das Werk wegen der Pandemie schon einmal für gut zwei Wochen heruntergefahren, und zwar während der offiziellen Ferien zum chinesischen Neujahrsfest Anfang 2020.

Diesmal dauert die Schließung aber schon rund sechs Wochen an und ein Ende ist nicht in Sicht. Immerhin werde das Werk auf der sogenannten "White List" der chinesischen Regierung geführt und damit bei der Wiedereröffnung zu den ersten Firmen gehören, so der Sprecher. In der Zwischenzeit nutze der Druckmaschinenbauer die Produktionskapazitäten im Stammwerk Wiesloch, um die Ausfälle in China zu kompensieren. Heideldruck bedient von Qingpu aus hauptsächlich den asiatischen Markt, während sich Wiesloch auf die Kunden in den westlichen Industriestaaten konzentriert. Der Druckmaschinenbauer hatte 2006 mit der Produktion in China begonnen und den Standort schnell ausgebaut. Mittelfristig soll hier die Mitarbeiterzahl auf über 1000 steigen.

Die chinesische Regierung hat wegen der sich schnell verbreitenden Omikron-Variante des Corona-Virus im 26 Millionen Menschen zählenden Wirtschafts- und Finanzzentrum Schanghai einen bisher sechs Wochen andauernden Lockdown verhängt. Millionen Menschen stecken auch in anderen Metropolen in ihren Wohnungen fest. Die meisten Geschäfte und viele Bahnhöfe sind geschlossen. Die Folgen werden immer offensichtlicher: So fiel die Industrieproduktion im April um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Montag in Peking berichtete. Trotz dieser hohen wirtschaftlichen Kosten will Chinas Führung unbeirrt an ihrem Kurs festhalten.

Darunter leidet aber nicht nur die chinesische Wirtschaft, auch deutsche Unternehmen sind betroffen. In einer Ende vergangener Woche vorgelegten Umfrage der Deutschen Außenhandelskammer gaben 73 Prozent der Teilnehmer an, in Städten oder Regionen zu operieren, in denen teilweise oder komplette Ausgangssperren herrschten. Nur etwa jedes fünfte deutsche Unternehmen verfügt demnach über eine Sondergenehmigung, um trotz Beschränkungen die Produktion fortzusetzen. Die derzeitigen Bedingungen für deutsche Unternehmen in China seien "inakzeptabel", sagte Maximilian Butek, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Schanghai gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Stark in China vertreten ist aus der Rhein-Neckar-Region seit jeher auch die Ludwigshafener BASF. Zu kompletten Schließungen ist es bei dem weltgrößten Chemiekonzern nach Auskunft einer Sprecherin aber bislang noch nicht gekommen: "Unsere Produktionsstätten in China bleiben trotz der anhaltenden Covid-19-Ausbrüche in Betrieb", sagte sie auf Anfrage am Montag in Ludwigshafen. Alle BASF-Standorte in Schanghai arbeiteten seit Ende März aufgrund der von der lokalen Regierung angeordneten schrittweisen Schließung aber in sogenannten "geschlossenen Kreisläufen." Zudem liefen einige Anlagen mit reduzierter Produktionslast. Es habe auch einzelne Probleme bei der Rohstoffversorgung, logistische Unterbrechungen und Arbeitskräftemangel mit Auswirkungen auf Betrieb und Geschäft gegeben, so die Sprecherin.

Insgesamt fühle sich die BASF aber gerüstet. Man habe "alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen" an den Standorten und in den Büros gemäß den staatlichen Anforderungen getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden und Kontraktoren zu schützen, betonte die Unternehmenssprecherin. "Wir beobachten die dynamische Situation genau und werden Maßnahmen ergreifen, um die Versorgung unserer Kunden und die Kontinuität unseres Geschäftsbetriebs so weit wie möglich aufrechtzuerhalten".