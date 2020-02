Ein Hochöfner arbeitet an einem Hochofen von Thyssenkrupp. Stahlhersteller zählen zu den größten CO2-Verursachern in Deutschland. Bis 2050 will die Branche klimaneutral sein. Foto: dpa

Von Barbara Klauß und Steffen Trumpf

Paris/Rhein-Neckar. Sie sind für rund drei Viertel des CO2-Ausstoßes in der Europäischen Union verantwortlich. Dennoch tun die großen europäischen Unternehmen einer Studie zufolge in Summe nicht genug, um das Klimaziel der Europäischen Union (EU) zu erreichen.

124 Milliarden Euro investieren 882 börsennotierte europäische Großunternehmen in die Erforschung und Entwicklung sowie in den Kauf CO2-armer Technologien. Zu diesem Ergebnis kommt die Non-Profit-Organisation CDP (Carbon Disclosure Project) in Paris, die Daten zu Emissionen und Klimastrategien von Unternehmen sammelt. Doch reicht diese Summe aus Sicht der Organisation bei Weitem nicht, um das Ziel der EU zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu sein. Dafür müssten die Konzerne laut CDP mehr als doppelt so viel Geld in die Hand nehmen.

Dabei stehen die deutschen Konzerne im europäischen Vergleich gut da: Sie stemmen laut CDP den Großteil der Investitionen zur CO2-Reduzierung. Demnach meldeten die untersuchten 69 Unternehmen in Deutschland Investitionen in Höhe von rund 44,4 Milliarden Euro – einen Anteil von rund 36 Prozent an der Gesamtsumme. Der Bericht zeige, dass einige Konzerne die Umstellung ernst nehmen, sagte CDP-Europadirektor Steven Tebbe.

Wenn Unternehmen ihr Kapital für klimafreundliche und nachhaltige Technologien aufwenden, geht es ihnen dabei nicht nur ums Klima, sondern auch um die eigenen Geschäftszahlen. Und das ergibt nach CDP-Angaben eindeutig Sinn: Die Geschäftsmöglichkeiten bei der Entwicklung CO2-armer Produkte und Dienstleistungen wird von den Konzernen auf mehr als 1,2 Billionen Euro geschätzt, wie der Europa-Direktor des CDP erklärt. Die damit verbundenen Kosten lägen dagegen lediglich bei etwa 192 Milliarden Euro, also nicht einmal bei einem Sechstel davon.

"Wie unser Bericht zeigt, ist die Notwendigkeit einer Überarbeitung der Wirtschaft auch eine große Chance", so Tebbe. Die Möglichkeiten, die die Unternehmen dabei hätten, reichten von grünen Infrastrukturprojekten über einen Fuhrpark voller Elektro-Fahrzeuge bis hin zu erneuerbaren Energien.

Inzwischen üben auch große Kapitalgeber zunehmend Druck auf die Unternehmen aus, ihr Geschäftsmodell mehr in Einklang zu bringen mit Kriterien des Klimaschutzes. Nicht nur wegen erhoffter Profite. Sie fürchten auch, dass andernfalls ihre Investitionen bei einer politischen Kehrtwende plötzlich an Wert verlieren könnten.

So sollen die Zahlen von CDP auch Investoren eine Möglichkeit geben, Einblicke in die Klimabemühungen der Konzerne zu erhalten. Anleger könnten künftig eine gewichtigere Rolle bei der Entscheidung von Unternehmen für grüne Investments spielen. Klima- und Umweltschutzorganisationen fordern ohnehin, dass Aktionäre ihre Unternehmen mehr dazu drängen sollten.

Diejenigen, die laut CDP-Studie besonders wenig in diesem Bereich investieren, sind Unternehmen der Grundstoffindustrie, also aus der Chemie-, Metall-, Zement- und Stahlbranche. Im Jahr 2019 stemmten die untersuchten Konzerne aus diesen Branchen nur etwa 5 Prozent der europäischen Investitionen in klimafreundliche Technologien – obwohl sie für fast 40 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes verantwortlich waren. Die Politik müsse diesen Unternehmen stärkere Anreize für langfristige Investitionen bieten, sagte Tebbe dem "Spiegel". "Für Industrien, in denen die Kohlendioxidreduzierung eine größere Herausforderung darstellt, müssen die Finanzmärkte und Politikmachende ernsthaft bessere Konditionen für CO2-arme Investitionen schaffen", wird Tebbe im "Handelsblatt" zitiert. Aus Sicht der Experten von CDP brauchen vor allem diese emissionsintensiven Industrien wie Zement, Chemie, Metall und Stahl bahnbrechende Technologien, um die eigenen Ziele und die des "Green Deals" der EU erreichen zu können.

Nach Angaben des CDP-Berichts zentrieren sich die für 2019 gemeldeten Investitionen fast ausschließlich auf die Sektoren Transport, Energie und Rohstoffe – darunter vor allem für erneuerbare Energien oder E-Fahrzeuge. Diese Investments in die Emissionsverringerung führten vermutlich dazu, dass langfristig 2,4 Gigatonnen CO2-Äquivalente eingespart werden könnten – das ent– spreche dem jährlichen Ausstoß von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Polen zusammen.