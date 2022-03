Von Matthias Kros

Berlin/Heidelberg. Um künftig Knappheit bei Corona-Impfstoffen vorzubeugen, will sich die Bundesregierung Zugriff auf entsprechende Produktionskapazitäten sichern. Geplant sei, mit fünf Unternehmen Verträge im Milliardenwert zur Bereitstellung von Corona-Vakzinen bis zum Jahr 2029 abzuschließen, teilten die Ministerien für Wirtschaft und Gesundheit in einer gemeinsamen Presseinformation mit. Dies gewähre "der Bundesregierung im Falle des Andauerns der Covid-19-Pandemie oder einer neuen Pandemie den Zugriff auf Produktionskapazitäten der Unternehmen." Ein formeller Kabinettsbeschluss zu den Plänen solle "schnellstmöglich" erfolgen, erklärten die Ministerien.

Zu den fünf Unternehmen zählt auch die Celonic-Gruppe aus der Schweiz, die seit 2017 einen großen Standort in Heidelberg mit aktuell rund 380 Mitarbeitern hat. Hier werden derzeit biologische Wirkstoffe für die Versorgung von klinischen Studien der Celonic-Kunden weltweit produziert. Parallel hatte das Unternehmen in Heidelberg Kapazitäten aufgebaut, um jährlich rund 100 Millionen Dosen des viel versprechenden Corona-Impfstoffs von Curevac produzieren zu können. Da dieser in der Zulassung Mitte 2021 überraschend floppte, kündigte Curevac die Produktions-Vereinbarung mit Celonic allerdings. Curevac hatte den Vertrag mit den Schweizern geschlossen, da das Biotech-Unternehmen, das mehrheitlich dem SAP-Mitgründer Dietmar Hopp gehört, nicht über genügend eigene Kapazitäten verfügt.

Nun könnte es doch noch zu der Produktion in Heidelberg kommen. Celonic-Konzernchef Konstantin Matentzoglu betonte auf RNZ-Anfrage allerdings, dass man im Rahmen dieser mit dem Bund vereinbarten Pandemie-Bereitschaft erst dann produzieren werde, wenn der Bereitschaftsfall tatsächlich eintrete. Es gehe dabei um neue Impfstoffe und nicht um die bereits zugelassenen Vakzine. "Diese werden gegebenenfalls notwendig werden, wenn wir mit neuen Varianten des Coronavirus konfrontiert werden", so Matentzoglu. Zu den genauen Inhalten der Vereinbarung mit dem Bund wollte er mit Verweis auf den noch ausstehenden Kabinettsbeschluss nichts sagen. "Was ich sagen kann ist, dass wir teilweise aus Heidelberg produzieren werden", so der Konzernchef.

Auch eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin hielt sich auf RNZ-Anfrage noch bedeckt. Die Verträge seien noch nicht final unterschrieben, sagte sie. Zudem hätten sich die Partner darauf geeinigt, Inhalte vertraulich zu behandeln, da sie unter Betriebsgeheimnisse fallen könnten.

Den Angaben zufolge haben neben Celonic auch Biontech und IDT einen Vertrag über die Pandemie-Bereitschaft mit dem Bund geschlossen. Hinzu kommen noch zwei Bietergemeinschaften aus den Firmen Curevac und GSK sowie aus Wacker und CordenPharma.

In der Presseinformation heißt es, dass die Verträge die Bereithaltung von Produktionskapazitäten und Vereinbarungen zur Herstellung und Lieferung von Impfstoffen an die Bundesregierung umfassen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte der Mitteilung zufolge: "Wir haben die Lehren aus der Corona-Pandemie und der anfänglichen Impfstoffknappheit gezogen." Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte: "So stellen wir sicher, dass künftig schnell die Bevölkerung mit Impfstoff versorgt werden kann."

Die Unternehmen sollen als Gegenleistung ein jährliches Bereitschaftsentgelt erhalten, damit sie Kapazitäten zur Impfstoffherstellung erhalten und bei Bedarf schnell die Produktion hochfahren. Der Bund rechnet den Angaben zufolge mit Kosten von bis zu 2,861 Milliarden Euro für die Jahre 2022 bis 2029. Mit den Verträgen leiste man auch einen Beitrag zur europaweiten und globalen Impfstoffversorgung, hieß es.