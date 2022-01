Brühl. Das Aus für die Filiale in Brühl der Warenhaus-Kette Real sorgt im Arbeitnehmerlager für Frust und Kritik. "Nachdem die Beschäftigten so lange in der Luft gehangen haben, ist das Ende umso bitterer", sagte Sabine Möller, Gewerkschaftssekretärin von Verdi Rhein-Neckar, am Montag auf Anfrage. "Das ist schon echt heftig". Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte das Jahr jedenfalls kaum schlechter beginnen können. "Nach dem Weihnachtsgeschäft mit seinen Belastungen für die Kollegen kommt jetzt so ein Hammer", schimpft Möller. Zwar sei man schon länger in Sorge um den Markt in Brühl gewesen, doch die Gewissheit sei nun ein Schock: "Die Stimmung in der Belegschaft ist auf einem absoluten Tiefpunkt".

Mitte vergangener Woche hatte die Real-Geschäftsführung die 98 Beschäftigten in Brühl über die bevorstehende Schließung zum 31. Mai informiert. Hintergrund ist der Verkauf der Warenhauskette, die vorher dem Handelskonzern Metro gehört hatte, an den russischen Finanzinvestor SCP. Dieser will das Unternehmen mit seinen bundesweit 270 Filialen zerschlagen und hatte bereits die Märkte in Edingen-Neckarhausen und Mannheim an Kaufland beziehungsweise Globus verkauft. Der Name Real wird damit in der Region in Kürze vollends verschwinden. Auch die Filiale in Brühl ist bereits verkauft und soll an den Konkurrenten Edeka gehen. Allerdings erst nach einer langen und aufwendigen Umbauphase – voraussichtlich Anfang 2025. Deshalb hatte Real den Mitarbeitern in Brühl gekündigt. "Ein sofortiger Betriebsübergang ist nicht möglich", rechtfertigte ein Sprecher den Schritt und verwies auf einen bestehenden Sozialplan, der Abfindungen für die Betroffenen vorsehe.

Das aber tröstet Möller von der Gewerkschaft Verdi nur wenig. "Dieses Geld ist schnell aufgebraucht", befürchtet sie und erinnert an die Schicksale, die Real ist Brühl hinterlasse. "Da sind Beschäftigte betroffen, die schon 40 Jahre in dem Brühler Markt arbeiten", sagt sie. Teilweise kämen die Kollegen sogar aus dergleichen Familie und seien deshalb nun doppelt betroffen. Die Gewerkschaftsvertreterin vermisst zudem eine Perspektive für die Beschäftigten. Da sich der Einzelhandel derzeit ohnehin in keiner leichten Situation befinde, werde es für die Betroffenen so einfach nicht werden, eine neue Stelle zu finden. Und oftmals seien das dann auch nur befristete Arbeitsverhältnisse.

Sich geschlagen geben will sich Möller übrigens noch nicht. Gemeinsam mit dem Betriebsrat werden wir uns nun auch anwaltlich beraten und dann überlegen, was zu tun ist. Auf jeden Fall werde man versuchen, für die Betroffenen "das Bestmögliche" herauszuholen.

Update: Montag, 10. Januar 2022, 20.44 Uhr

"Real" ist in der Region bald Geschichte

Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Name Real ist in der Region schon bald Geschichte: Nach dem Verkauf der Warenhauskette an den russischen Finanzinvestor SCP ist inzwischen klar, wie es mit den hiesigen Filialen weitergeht. Am härtesten trifft es den Markt in Brühl, der zum 31. Mai 2022 geschlossen werden soll. Die 98 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten die Kündigung. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Er verwies aber auf einen Sozialplan, der Abfindungen für die Betroffenen vorsehe. Zudem gibt es eine Zukunft: Nach einem umfangreichen Umbau soll Anfang 2025 der Marktführer Edeka einziehen. Auch die Real-Filiale in Mutterstadt (Pfalz) soll Ende Januar für größere Umbauten geschlossen werden. Doch seien diese Pläne hier intern schon länger kommuniziert gewesen, so der Sprecher.

Bereits bekannt ist auch, dass die Filiale in Mannheim (Kurpfalz Center) an die Supermarktkette Globus geht. Als Datum der Übergabe nannte Real jetzt den 5. Mai 2022. Mitte Juni könnte es dann zu einer Neueröffnung unter neuer Firmierung kommen. Vollzogen ist die Übergabe bereits in Edingen-Neckarhausen, wo schon vor rund einem Jahr im alten Real-Markt eine Kaufland-Filiale eröffnet hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass es nach der Übernahme durch den russischen Finanzinvestor zu einem Aus für Real-Filialen wie jetzt in Brühl kommt. Von den rund 270 Märkten, die SCP von der Metro 2019 übernahm, wurden mittlerweile mehr als 40 geschlossen oder stehen auf der Schließungsliste. SCP hatte die angeschlagene SB-Warenhauskette erworben, um sie zu zerschlagen und weiterzuverkaufen. Kaufland, Edeka und Globus haben sich bereits eine große Zahl von Filialen gesichert. Doch das Schicksal von etlichen Standorten ist noch offen.

Das aktuelle Konzept des neuen Eigentümers sehe vor, den größten Teil der heutigen Standorte an andere Lebensmittelhändler abzugeben, erklärte der Unternehmenssprecher. Nicht in allen Fällen sei dabei jedoch eine unmittelbare Nachnutzung des Marktes durch das übernehmende Unternehmen möglich. Hintergrund seien Planungen des neuen Betreibers, die weitreichende konzeptionelle und bauliche Veränderungen beinhalten würden. Dies werde zeitlich so umfangreich sein, dass die Voraussetzungen für einen sofortigen Betriebsübergang nicht vorlägen. Einen kleinen Trost hatte der Sprecher für die Betroffenen in Brühl, die ihre Kündigung erhalten, parat: "Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort gilt in diesem Fall ein Sozialplan, der mit dem Real-Gesamtbetriebsrat zur Milderung der wirtschaftlichen Nachteile vereinbart wurde und durch den die 98 Beschäftigten, die in dem Markt in Brühl tätig sind, abgesichert werden", erklärte der Sprecher. Vorgesehen sein Abfindungszahlungen, ergänzte er.

Übernahmen im Lebensmittelhandel werden schon seit Jahren von den Wettbewerbshütern genau unter die Lupe genommen. Denn der Lebensmittelhandel in Deutschland ist schon heute hochkonzentriert. Der Marktanteil der "großen Vier" – Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland – liegt bei mehr als 85 Prozent. Marktführer ist dabei Edeka mit rund 11 200 Lebensmittelmärkten und einem Umsatz von über 55 Milliarden Euro.

Sorgen macht den Wettbewerbshütern, dass es den Verbrauchern an Einkaufsalternativen in ihrer Region fehlen könnte. Auch die wachsende Einkaufsmacht der Handelsriesen gegenüber ihren Lieferanten gilt als problematisch.

Update: Freitag, 7. Januar 2022, 19.13 Uhr