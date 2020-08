Crailsheim/Mannheim. (mk) Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) hat die Beschäftigten der Brotindustrie in Baden-Württemberg am Dienstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen war nach Angaben von Hakan Ulucay, Landesbezirkssekretär der NGG, am Vormittag unter anderem die Produktion des Backwarenherstellers Liecken AG in Crailsheim.

Am Abend sollte dann auch die Bäckerbub GmbH mit ihrem Standort in Mannheim hinzukommen. Hier sind rund 220 Mitarbeiter beschäftigt. Bäckerbub mit Sitz in Offenburg beliefert als Tochterfirma von Edeka Südwest hauptsächlich die K&U-Filialen der Supermarktkette mit Brot und Backwaren. Liecken und Bäckerbub gehören zu den maßgeblichen Produzenten der Branche. Das Bäckerhandwerk unterliegt einem gesonderten Tarif.

Die Gewerkschaft reagiert mit den Warnstreiks auf die festgefahrenen Tarifverhandlungen. Der alte Tarifvertrag lief bereits im Februar aus, seither geht in dem Konflikt nichts voran. Die NGG hatte unter anderem Gehaltserhöhungen von 6,2 Prozent gefordert. Die Arbeitgeber haben mit Verweis auf die aktuelle Corona-Pandemie und die schwierige Planbarkeit bislang kein Angebot vorgelegt.

Schon Mitte Juli hatte es erste Warnstreiks in der Brotindustrie gegeben. "Mit den jetzigen mehrstündigen Warnstreiks setzen die Beschäftigten ein weiteres Zeichen", so Ulucay. "Die NGG-Tarifkommission fordert von der Arbeitgeberseite endlich ein Angebot für eine faire Lohn- und Gehaltssteigerung." Dass immer noch kein Angebot vorliege, sei umso unverständlicher, als es den Betrieben im Land gut gehe. "Durch die Systemrelevanz der nahrungsmittelproduzierenden Betriebe und den gestiegenen Bedarf mussten die Beschäftigten der Brotindustrie in den vergangenen Wochen und Monaten Überstunden leisten und Sonderschichten fahren", so Ulucay. Am kommenden Mittwoch soll erneut verhandelt werden.