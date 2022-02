Von Barbara Klauß

Mannheim. Der Industriedienstleister Bilfinger will vom wachsenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit profitieren. So solle der Umsatz aus Energiewende- und Klimaschutzprojekten bis 2024 auf eine Milliarde Euro verdoppelt werden, erklärte Interims-Chefin und Finanzvorständin Christina Johansson am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen fürs abgelaufene Geschäftsjahr.

Zugute kommen wird den Mannheimern dabei auch der Plan der EU-Kommission, Kernenergie künftig als klimafreundlich zu betrachten: "Natürlich hilft es Bilfinger, wenn Kernkraft als ,grün’ angesehen wird", erklärte Johansson. Seit Jahren engagiert sich das Unternehmen in diesem Bereich – unter anderem mit Großaufträge am Kernkraftwerk Hinkley Point C, das in England neu gebaut wird. Zudem beteiligt sich Bilfinger an Stilllegung und Rückbau von Atomkraftwerken. "Wir sind in diesem Bereich sehr gut aufgestellt", fügte Johanssons Vorstandskollege Duncan Hall hinzu, der für das operative Geschäft verantwortlich zeichnet. Dank der Taxonomie-Pläne der EU-Kommission erwartet er nun gerade hier weiteres Wachstum.

Allerdings regt sich Widerstand gegen die Pläne der Kommission – von Umweltschützern ebenso wie aus Teilen der bundesdeutschen Politik. Auch Bilfinger musste sich bereits mehrfach den Vorwurf gefallen lassen, weiter von einer überholten, risikoreichen und kostenintensiven Technologie profitieren zu wollen. "Wir sind keine Politiker", erklärte Bilfinger-Chefin Johansson dazu am Donnerstag. Die Entscheidung, wie Energie gewonnen wird, überlasse das Unternehmen den jeweiligen Regierungen. Und innerhalb Europas gingen die Länder nun einmal verschiedene Wege, um ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren: Manche, wie Großbritannien oder Finnland bauten neue Atomkraftwerke, andere wollen bestehende länger nutzen. Zudem leiste Bilfinger – durch seine Dienstleistung bei Bau, Wartung oder Instandhaltung der Anlagen – einen Beitrag zu deren Sicherheit.

Auch an anderer Stelle soll der Wille zur Nachhaltigkeit Bilfinger künftig Wachstum bescheren: Profitieren wollen die Mannheimer davon, dass ihre Kunden verstärkt auf klimafreundliche Technologie umstellen. Als Beispiele nachhaltiger Projekte zählte Hall etwa den Einsatz in Wasserkraftwerken auf, zudem neue Aktivitäten wie Elektrolyseure für die Wasserstoffgewinnung oder die Ausrüstung für die wachsende Zahl an Batteriefabriken in der Autoindustrie. Außerdem beteiligt sich Bilfinger an der Abscheidung, Lagerung und Wiederverwertung von CO2. Zudem kündigte Johansson an, dass Bilfinger selbst bis 2030 klimaneutral sein wolle.

Auch sonst zeigte sich die Interims-Chefin, die den Posten am 1. März an Thomas Schulz übergibt, zuversichtlich. Der Umbau des einstigen Baukonzerns, der zwischenzeitlich ins Trudeln geraten war, ist ihren Angaben nach weitgehend abgeschlossen, der Sparkurs zeigt Wirkung. Die Zahlen fürs abgelaufene Geschäftsjahr bezeichnete die Finanzchefin als "sehr gut", der Auftragseingang hat deutlich zugelegt. Nun stehen die Zeichen wieder auf Wachstum, wie Johansson erklärte. In den kommenden Jahren sollen mehrere hundert Millionen Euro in Wachstum, auch in Firmenkäufe investiert werden.

Von der Erholung profitieren auch die Aktionäre: Einschließlich einer Sonderdividende in Höhe von 3,75 Euro haben sie Aussicht auf eine Ausschüttung von 4,75 Euro je Anteilsschein. Zudem ist ein Aktienrückkauf im Volumen von 100 Millionen Euro geplant. An der Frankfurter Börse stieg die Aktie am Donnerstag um mehr als sechs Prozent auf 34,48 Euro. Das Betriebsergebnis habe die Markterwartungen übertroffen, sagte ein Händler.