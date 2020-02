Von Barbara Klauß

Frankfurt/Mannheim. "Wir sind auf einem guten Weg." Bilfinger-Chef Tom Blades zeigt sich bei der Vorlage der Zahlen für 2019 in Frankfurt zuversichtlich: Im zweiten Jahr in Folge hat der Industriedienstleister die selbst gesteckten Ziele – fast alle – erreicht. Der Umsatz ist gestiegen, das Ergebnis erstmals seit 2016 wieder positiv. Der Weg, den Bilfinger eingeschlagen habe, sei der richtige, bekräftigt Blades. Allerdings, räumt der britische Manager ein, sei der Weg steiler als gedacht.

Noch unzufrieden ist das Management zum einen mit dem Auftragseingang – vor allem gegen Jahresende. Allerdings liegt das Finanzchefin Christina Johansson zufolge vor allem an Großprojekten, die ins laufende Jahr verschoben worden seien.

Für noch mehr Unzufriedenheit sorgt – auch bei Anteilseignern – die Marge in Höhe von 2,4 Prozent. 5 Prozent hatte das Management erreichen wollen. 4 Prozent, erklärt Blades, sollen es nun im laufenden Jahr werden, 5 Prozent im kommenden. "Und wir wissen genau, was wir machen müssen, um dahin zu kommen."

Finanzchefin Johansson spricht über verschiedene Punkte, an denen der Konzern ansetzen will: So sollen Kosten in Vertrieb und Verwaltung weiter reduziert werden. Weiterhin sollen Gesellschaften zusammengelegt und Shared Service Center ausgebaut werden. In diesen Centern sind Dienstleistungen für ein Unternehmen, wie etwa Buchhaltung oder Personalverwaltung, zentral gebündelt. Auch harmonisierte IT-Systeme sollen Ersparnisse bringen.

Bereits im November hatte Bilfinger angekündigt, bundesweit 200 Stellen in der Verwaltung zu streichen. Auch in der Konzernzentrale in Mannheim sollen 110 der rund 280 Arbeitsplätze wegfallen. Noch laufen Blades zufolge Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich. Bis März dieses Jahres sollen sie abgeschlossen sein. Allerdings hätten bereits mehr als 20 Mitarbeiter aus eigenem Antrieb Abfindungen ausgehandelt und das Unternehmen verlassen.

In der Bilanz schlagen die Restrukturierungskosten im abgelaufenen Jahr mit 40 Millionen Euro zu Buche. 2020 erwartet Johansson allerdings Einsparungen in Höhe von rund 20 Millionen Euro.

Um die Marge zu verbessern, zieht Bilfinger auch den Verkauf weiterer Unternehmen in Betracht, die nicht profitabel genug sind. Dem Verkauf der defizitären Technologiesparte, den Großaktionär ENA vor Kurzem gefordert hatte, erklärt Vorstandschef Blades jedoch eine Absage – obwohl auch er in diesem Bereich die "Sorgenkinder" sieht, wie er sagt. Einen Verkauf hält Blades jedoch nicht für sinnvoll – weder aus finanziellen noch aus strategischen Gründen. Die Kunden im weitaus größeren, stabileren Wartungsgeschäft sähen die Expertise von Bilfinger im Anlagenbau als großen Vorteil. Ohne diese würde Bilfinger bei manchem Auftrag leer ausgehen.

Auf der anderen Seite sei Bilfinger inzwischen auch wieder an dem Punkt, an dem man über die eine oder andere Übernahme nachdenken könne, erklärt Finanzchefin Johansson – sowohl finanziell als auch von der Integrationsfähigkeit her. Allerdings werde man nicht so leichtsinnig auf Einkaufstour gehen, wie das vor zehn Jahren der Fall gewesen sei.

"Wir gehen jetzt voll in die Aufbauphase", sagt Blades, der diesen Prozess auch weiter begleiten will. Im Sommer nächsten Jahres läuft sein Vertrag aus. Doch hofft er auf eine Verlängerung, wie er erklärt. Seit seinem Antritt 2016 versucht der britische Manager den Traditionskonzern aus der Krise zu führen. Unzählige Zukäufe und Korruptionsskandale hatten Bilfinger ins Trudeln gebracht. Seit 2013 hat sich der Umsatz halbiert. Anteilseigner verlieren die Geduld. So wie der Investmentfonds ENA, der vor wenigen Tagen von Enttäuschung und Skepsis in Bezug auf die Ziele des Managements schrieb. Die im S-Dax gelistete Aktie verlor gestern gut 3 Prozent.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management weiterhin einen stabilen Umsatz. Bis 2024 soll er die Marke von fünf Milliarden Euro knacken, als Betriebsgewinn sollen mehr als 250 Millionen Euro hängenbleiben. Für 2019 will der Vorstand dem Aufsichtsrat erneut – ebenso wie 2018 – eine Dividende von 1 Euro pro Aktie vorschlagen.

Generell, erklärt die Schweizerin Johansson noch, würde sie sich manchmal etwas weniger Pessimismus wünschen. "Es geht doch darum, dass wir das Unternehmen weiter entwickeln", sagt sie. Sie möchte, dass die Menschen mit etwas mehr Zuversicht in die Zukunft blicken. "Bei Bilfinger machen wir das ganz sicher."