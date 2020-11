Von Matthias Kros

Walldorf. Anders als Konzerne wie Siemens, Microsoft, Infineon oder Facebook zahlt die Walldorfer SAP ihren Mitarbeitern nach derzeitigem Stand keinen gesonderten Corona-Bonus. Margret Klein-Magar, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende des Softwarekonzerns, erinnerte aber daran, dass SAP bereits im Mai ein neues und zusätzliches aktienbasiertes Beteiligungsprogramm eingeführt und dafür 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt habe. Die Mitarbeiter erhielten dadurch in den kommenden vier Jahren sogenannte beschränkte Aktienoptionen im Schnitt von rund 4000 Euro. Steigen die Aktienkurse, so profitieren die Mitarbeiter darüber hinaus. Man halte das für "viel vernünftiger und motivierender, als einfach nach dem Gießkannenprinzip Geld auszuschütten", sagte sie.

Zudem habe SAP angesichts der coronabedingt gekappten Jahresprognose auch die interne Messlatte gesenkt, die für die Berechnung des üblichen Jahresbonus der Mitarbeiter ausschlaggebend sei. Dieser sei dadurch wieder so gut erreichbar wie ohne Krise.

In der vergangenen Woche war mit der Siemens AG der erste deutsche Industriekonzern vorgeprescht, der seinen Mitarbeitern einen Corona-Bonus von bis zu 1000 Euro zahlt. Davon profitieren rund 235.000 Beschäftigte auf der Welt. "Die vergangenen Monate waren auch für unser Unternehmen eine gewaltige Herausforderung, die wir zusammen vergleichsweise gut gemeistert haben", hatte der Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser zur Begründung gesagt. "Mit dieser einmaligen Sonderzahlung unterstreicht der Vorstand seine Wertschätzung für die außerordentlichen Leistungen." Es wird erwartet, dass andere Konzerne in Deutschland dem Beispiel folgen werden. Am Montag teilte beispielsweise der Münchener Chiphersteller Infineon mit, seinen Mitarbeitern freiwillig ebenfalls 1000 Euro Corona-Prämie zu zahlen. BASF oder HeidelbergCement haben noch keine Ansage zu dem Thema gemacht.

Bei der Walldorfer SAP hatte auch Ralf Zeiger, Vorsitzender des Betriebsrates, Ende Oktober eine solche Anerkennung ins Spiel gebracht. Aufgrund der Corona-Krise forderte er eine finanzielle Anerkennung für die Belegschaft: "Unter Pandemie-Bedingungen haben wir ein gutes Ergebnis erreicht", sagte er nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal. "Dies ist dem außergewöhnlichen Einsatz der Belegschaft zu verdanken, die nun weitestgehend vom Homeoffice aus arbeitet. Ich denke, das sollte vom Vorstand angemessen honoriert werden, zum Beispiel in Form eines Corona-Bonus oder einer Homeoffice-Zulage".

Derzeit sieht es aber nicht danach aus: Einfach jedem Mitarbeiter einen bestimmten Betrag zu schenken, entspreche "nicht der Kultur von SAP", so Klein-Magar. Diese basiere stärker auf einer Beteiligung am Unternehmenserfolg sowie auf einer "vertrauensvollen Zusammenarbeit" und habe sich zum Beispiel darin gezeigt, dass SAP während des ersten Lockdowns im Frühjahr den Mitarbeitern signalisiert habe, dass niemand sich Urlaub nehmen müsse, um sich während der Schulschließungen um die eigenen Kinder zu kümmern. Die Aufsichtsrätin warnte in diesem Zusammenhang außerdem, dass üppige Corona-Prämien angesichts von Kurzarbeit oder gar Insolvenz-Ängsten in anderen Unternehmen auch missverstanden werden könnten. Klein-Magar sitzt als Vertreterin der Leitenden Angestellten im SAP-Aufsichtsrat und ist unter anderem Mitglied im Personalausschuss.