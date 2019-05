Von Barbara Klauß

Heidelberg. Die Digitalisierung der Arbeitswelt werde Millionen Arbeitsplätze kosten, meint der Philosoph und Autor Richard David Precht (54). Seine Idee zur Rettung des Sozialstaates: ein bedingungsloses Grundeinkommen, finanziert über eine Finanztransaktionssteuer.

Herr Precht, wie sieht Ihrer Meinung nach die Arbeitswelt in Zukunft aus?

Sie wird sich durch die Digitalisierung gravierend verändern. Alle Arbeiten, die man in kurzer Zeit lernen kann, für die man kein besonderes Talent braucht, werden digitalisiert. Ausgenommen sind nur die Berufe, bei denen es Menschen lieber mit Menschen zu tun haben als mit Maschinen: also etwa Rezeptionisten in teuren Hotels, Kindergärtner oder Hausärzte.

Was folgt daraus?

In Deutschland gibt es allein 2,7 Millionen Bürokaufleute, von denen man einen erheblichen Teil bald nicht mehr braucht. Fahrdienstleister machen Taxi- und Busfahrer überflüssig. Millionen von Leuten arbeiten in Berufen, die es in Zukunft nicht mehr gibt. Natürlich entsteht auch neue Arbeit. Aber wer bei der Sparkasse hinterm Schalter stand, wird nicht plötzlich Big-Data-Analyst. Es werden also sehr viele Menschen arbeitslos.

Das sind ja aber alles nur Annahmen. Es gibt auch Beobachter, die davon ausgehen, dass in Zukunft mehr Menschen erwerbstätig sein werden …

Ich halte diese Positionen für falsch. Es bringt nichts, auszurechnen, wie viel Arbeit wegfällt und wie viel neu entsteht. Das gleicht sich nicht aus - weil es sich eben nicht um dieselben Menschen handelt.

Sie gehen davon aus, dass wegen der Massenarbeitslosigkeit, die Sie erwarten, unweigerlich ein bedingungsloses Grundeinkommen kommen muss?

Ich kenne keine andere Idee zur Rettung des Sozialstaates. Vermutlich werden bald die Parteien aus der Deckung kommen, mit unterschiedlichen Konzepten. Grundeinkommen ist ja nicht gleich Grundeinkommen. Den Liberalen schwebt eine Flatrate für den Sozialstaat vor: 1000 Euro für jeden. Damit hätte jemand, der heute Hartz-IV bekommt und in München lebt, rund 200 Euro im Monat weniger. Bei der Linken ist der Betrag deutlich höher.

Publizist und Philosoph: Richard David Precht. Foto: dpa

Sie sprechen von mindestens 1500 Euro. Was ändert sich in der Arbeitswelt, wenn jeder jeden Montag diesen Betrag bekommt?

Der Arbeitsanreiz steigt. Ich stelle mir vor, dass das Grundeinkommen steuerlich nicht angerechnet wird. Dann könnte man 800, vielleicht 1000 Euro im Monat steuerfrei dazu verdienen. Eine Krankenschwester, die halbtags arbeitet, käme dann mit dem Grundeinkommen auf 2500 Euro netto - wesentlich mehr als heute. Das wäre ein Anreiz, den Beruf zu ergreifen. Oder Bäcker: Die haben Probleme Leute zu finden, die für wenig Geld nachts in der Bäckerei stehen. Wenn es aber ein Grundeinkommen gibt, arbeiten sie eben nur drei Nächte die Woche - verdienen aber mehr als heute. Das bringt eine Belebung des Arbeitsmarktes.

Aber die Leute werden doch dann nicht unbedingt Krankenschwester oder Bäcker. An den Arbeitsbedingungen und -zeiten ändert das Grundeinkommen ja nichts. Vielleicht verdienen sie sich lieber als Webdesigner etwas dazu.

Aber nicht jeder kann Webdesigner sein. Manche können besser Brot backen.

Der Gedanke ist ja schön, dass jeder machen kann, was ihm liegt - und nicht darauf angewiesen ist, damit seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber was passiert mit einer Gesellschaft, wenn jeder nur noch das macht, was ihn interessiert? Wird dann wirklich noch jemand Bäcker? Oder Installateur?

Da mache ich mir keine großen Sorgen. Ich glaube sogar, dass das Handwerk einer der Profiteure der Digitalisierung ist. Handwerker werden in Zukunft noch deutlich besser bezahlt werden als jetzt.

Ich habe andere Sorgen. Ich bin ja nicht mit allem glücklich, ich sehe durchaus die Kehrseiten des Grundeinkommens. Erstens können wir es erst einführen, wenn die Arbeitslosigkeit tatsächlich steigt. Sonst würde es nur die Teuerung befeuern. Zweitens ist der Arbeitsplatz für viele ein sozialer Ort, an dem sie Kollegen treffen, sich unterhalten. Das geht durch die Digitalisierung verloren und kann mit dem Grundeinkommen nicht aufgefangen werden.

Ein weiterer Kritikpunkt am Grundeinkommen ist die Aufhebung der Leistungsgesellschaft …

Die Leistungsgesellschaft wird nicht durch das Grundeinkommen aufgehoben - sondern durch die Digitalisierung. Das Grundeinkommen reagiert darauf.

Ja, aber damit das Grundeinkommen funktionieren kann, muss Leistung gesellschaftlich neu bewertet werden.

Mit der Leistungsgesellschaft, die wir im Augenblick haben, hadere ich ohnehin. Sie ist nämlich keine. Nehmen sie Kinder von Millionären: Die sind sehr reich ohne eine Leistung erbringen zu müssen. Auf der anderen Seite wird harte, schwere Arbeiten wie Altenpflege sehr schlecht bezahlt.

Nichtsdestotrotz ist der Leistungsgedanke eine Triebfeder, die dazu beiträgt, Wohlstand zu bewahren.

Aber dieser Leistungsgedanke ist doch nicht weg. Nach wie vor wird es Leute geben, die 100.000 Euro im Jahr und mehr verdienen möchten. Die können immer noch IT-Spezialisten oder Projektmanager werden. Deren Motivation verschwindet nicht, nur weil sie 1500 Euro Grundversorgung haben. Verschwinden wird nur die Erwartungshaltung an alle, eine geldwerte Leistung zu erbringen.

Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.

Wir stehen doch mit dem Rücken an der Wand. Wir führen das Grundeinkommen ja nicht ein, weil es eine hübsche philosophische Idee ist. Wir führen es ein, weil unser Rentensystem und unser Krankensystem kaputt gehen. Weil die Anzahl derer, die einzahlen werden, viel zu niedrig ist im Vergleich zur großen Zahl an Menschen, denen wir etwas auszahlen müssen.

Mancher Kritiker meinen, dass das bedingungslose Grundeinkommen den Sozialstaat erst richtig zerstört.

Das ist die Kritik von einigen älteren Linken. Sie denken, weil das Grundeinkommen in Amerika eine neoliberale Idee ist, wäre es ein Anschlag auf den Sozialstaat.

Diesen Kritikern geht es darum, dass sich Leistungen nach dem individuellem Bedarf richten sollten, dass etwa jemand, der behindert ist oder in einer teuren Stadt lebt, mehr bekommt.

Ja, ihnen gefällt der Gedanke der Gleichbehandlung nicht. Aber was soll daran schlimm sein, wenn alle mehr haben?

Es geht um Gerechtigkeit.

Die eine Gerechtigkeit existiert nicht. Vielmehr gibt es zwei Pole. In der liberalen Vorstellung muss jeder die gleichen Chancen haben. Was dabei herauskommt, ist egal. In der sozialistischen Vorstellung sollte jeder am Ende möglichst gleich viel haben. Alles andere wird irgendwo in der Mitte ausgehandelt.

Wenn jeder abgesichert ist und Erwerbsarbeit nicht mehr diesen Stellenwert hat - besteht dann nicht die Gefahr, dass man Menschen, die nicht allein in der Lage sind eine Arbeit zu finden, nicht mehr dabei unterstützt?

Ich kämpfe politisch dafür, dass das nicht so ist. Es reicht ja nicht aus, das Grundeinkommen einzuführen, um alle Probleme zu lösen. Wir müssen an mehreren Schrauben drehen - und etwa unser Bildungssystem radikal verändern.

Inwiefern?

Wir müssen es neu ausrichten. Wir müssen die Schüler motivieren, etwas zu tun, was sinnvoll für sie ist, worin sie vorkommen, was ihrer Neugier und ihrer Lust entspricht. Das zu fördern wird eine ganz wichtige Aufgabe des Bildungssystems sein. Dieser Aufgabe kommt es bislang nicht ausreichend nach.

Info: Richard David Precht ist am Montag, 27. Mai, um 20 Uhr zu Gast im DAI in Heidelberg. Er spricht mit Tobias Kollmann, Inhaber des Lehrstuhls für E-Business und E-Entrepreneurship an der Universität Duisburg-Essen, über Utopien, Chancen und Risiken der digitalen Gesellschaft.