Ludwigshafen. (tv) Andere denken mit dem Erreichen des 60. Lebensjahres ans Aufhören. Bei Martin Brudermüller könnte man es auch verstehen – nach 33 Jahren BASF, davon 15 Jahre im Vorstand. Aber die vergangenen drei Jahre als Vorstandsvorsitzender können dem Vollblutchemiker nicht den Grad an Zufriedenheit verschafft haben, den man zum Zurücklehnen braucht.

Denn noch hat Brudermüller es nicht geschafft, dem größten Chemiekonzern der Welt die Innovations- und Wachstumsimpulse zu verschaffen, die er sich bei seinem Amtsantritt vorgenommen hat.

"Mit Herz und Verstand" wollte er bei der Belegschaft mehr Begeisterung und Verantwortung wecken. Auf die Forschung wollte er den Fokus legen, sie schneller und erfolgreicher machen. Martin Brudermüller arbeitet – wie man aus Ludwigshafen hört – unermüdlich an der Verwirklichung dessen, was er sich vorgenommen hat. Die Verwerfungen durch die Corona-Pandemie kann man ihm nicht zum Vorwurf machen und dass 2020 durch Abschreibungen einen Milliardenverlust anfiel, ist eher eine buchhalterische Aktion gewesen, die in Krisenzeiten anfällt. Operativ hat die BASF im vergangenen Jahr einmal mehr bewiesen, dass der Chemieriese krisenfest ist. Daran haben aber schon einige Vorstandschefs gearbeitet. Weil der Markt angeblich immer recht hat, sei ein Blick an die Börse erlaubt. Als Brudermüller am 4. Mai 2018 sein Amt antrat, lag der Kurs der BASF-Aktie bei 86,65 Euro. Genau drei Jahre später, am 4. Mai 2021, erreichte er 67,00 Euro. Selbst wenn man die Dividendenzahlungen von 12,90 Euro seit Brudermüllers Amtsantritt dazu zählt, ist der Einstandskurs der Käufer von damals noch nicht erreicht.

Nun wird Martin Brudermüller nicht den Aktienkurs als alleinige Motivation benötigen, um seine Vision von der BASF als gesundem und profitablen Unternehmen in die Tat umzusetzen. Zudem haben sich die Akzente haben etwas verschoben, Wachstum ist nicht mehr alles: Die BASF will bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden. Die Weichenstellung für dieses ambitionierte Ziel ist die eigentliche große Aufgabe, die Brudermüller in seiner Amtszeit noch hat.