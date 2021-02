Von Barbara Klauß

Basel/Mannheim. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat im vergangenen Jahr in seiner Diagnostiksparte vom florierenden Geschäft mit Corona-Tests profitiert. Da allerdings in Zeiten der Pandemie weniger Menschen einen Arzt aufsuchten, gingen die Pharma-Verkäufe zurück, wie Roche am Donnerstag in Basel mitteilte. Besonders davon betroffen waren Medikamente, für die regelmäßige Besuche in Arztpraxen oder Krankenhäusern erforderlich sind, wie etwa bei Infusionen. Zudem belastete der starke Schweizer Franken das Ergebnis.

Konzernweit gingen so die Umsätze um 5 Prozent auf rund 58,3 Milliarden Franken (53,9 Milliarden Euro) zurück. Währungsbereinigt kam noch ein Plus von einem Prozent heraus. Wegen geringerer Wertberichtigungen stieg jedoch der Gewinn unter dem Strich um 7 Prozent auf rund 15,07 Milliarden Franken (13,93 Milliarden Euro).

"Roche leistet weiterhin einen bedeutenden Beitrag zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie", sagte Konzernchef Severin Schwan. "So haben wir in Rekordzeit ein umfassendes Portfolio an diagnostischen Lösungen entwickelt und im Rahmen von Partnerschaften wichtige Beiträge zur Entwicklung und Produktion von wirksamen COVID-19-Medikamenten geleistet."

Eine wichtige Rolle dabei spielt auch Mannheim, wo der Konzern einen der wichtigsten Standorte in der Diagnostiksparte hat. Auch in diesem Bereich, in dem der Umsatz um 14 Prozent stieg, entwickelten sich die einzelnen Segmente unterschiedlich: So stiegen die Verkäufe der Corona-Lösungen und die Notfalldiagnostik an, die Verkäufe der Routinediagnostik etwa gingen aber zurück.

In Mannheim wird ein Teil der Corona-Tests produziert. "Unser diagnostisches Covid-19 Portfolio umfasst im deutschen Markt mittlerweile neun Tests sowie drei digitale Lösungen", erklärte Claus Haberda, Geschäftsführer und Leiter Finanzen der Roche Diagnostics GmbH. Zudem ist der Standort Drehscheibe für die weltweite Versorgung mit diagnostischen Produkten, die von dort aus über das globale Logistikzentrum in 170 Länder verschickt werden – darunter bislang mehr als 100 Millionen Antigen-Tests.

Der tägliche Umschlag stieg dem Unternehmen zufolge von rund 600 auf mehr als 1100 Paletten. Um der steigenden Nachfrage nach Medikamenten und diagnostischen Tests gerecht zu werden, erhöhte Roche die Mitarbeiterzahl in Mannheim innerhalb des vergangenen Jahres von rund 8300 auf 8400. Bundesweit hat Roche derzeit rund 17.200 Mitarbeiter. Auch in Kurzarbeit ist dem Konzern zufolge in Mannheim derzeit niemand.

"Wir sind stolz darauf, mit unseren diagnostischen und therapeutischen Lösungen zu COVID-19 einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten", erklärte Haberda. "Die Lieferfähigkeit sicherzustellen ist dabei eine große Verantwortung und motiviert uns jeden Tag.”

In der Pharma-Sparte des Konzerns hingegen sank der Umsatz laut Mitteilung um 2 Prozent. Doch habe das anhaltend starke Verkaufswachstum der neu eingeführten Medikamente gegen Krebs, multiple Sklerose, Hämophilie und spinale Muskelatrophie die Konkurrenz durch Biosimilars (Nachahmerprodukte) weitgehend kompensiert. Ein Teil dieser Medikamente wird auch in Deutschland für den weltweiten Markt produziert und abgefüllt. Die Nachfrage nach diesen neuen Medikamenten sei unverändert hoch, so Konzernchef Schwan. "Mit unserem verjüngten Portfolio und den signifikanten Fortschritten bei der Entwicklung unserer Produktpipeline ist Roche für künftiges Wachstum gut aufgestellt."

Zwar werden auch im Jahr 2021 die Konkurrenz durch biopharmazeutisch hergestellte Nachahmermittel anhalten, warnte das Management. Doch rechnet der Konzern ähnlich wie im Vorjahr währungsbereinigt mit einem Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.