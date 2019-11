Wiesloch. (kla) Bei der Firma Engelmann Sensor in Wiesloch-Baiertal gibt es Streit ums Geld: Der IG Metall Heidelberg zufolge bestehen „immense Lohn- und Gehaltsunterschiede“ zwischen der Firma und dem Tarif in der Metall- und Elektroindustrie. Gewerkschaftssekretär Türker Baloglu spricht von einer Differenz von 20 bis 30 Prozent. Daher habe die Gewerkschaft der Geschäftsführung die Aufforderung zu Tarifverhandlungen überreicht. Diese habe darauf jedoch nicht reagiert, seit 21. November bestehe daher keine Friedenspflicht mehr. „Nun können wir als IG Metal zur Durchsetzung unserer Forderungen nach fairen Entgelten und Arbeitsbedingungen zu Streiks aufrufen“, teilt die Gewerkschaft mit.

Auf eine Anfrage der RNZ reagierten Firmenvertreter am Donnerstag nicht. In einer internen „Information der Geschäftsführung“ heißt es jedoch: „Wir führen keine Verhandlungen mit der Gewerkschaft und haben auch nicht die Absicht, dies zu tun. Wir sind der Überzeugung, dass wir unsere Gehalts- und Entgeltsysteme gemeinsam mit Ihnen besser entwickeln können.“ Im Hinblick auf den „angekündigten Arbeitskampf“ teilt das Unternehmen den Mitarbeitern mit: „Wer von seinem Recht Gebrauch macht, nicht an einem etwaigen Streik teilzunehmen, erhält für die Dauer der Arbeitsniederlegung von uns eine zusätzliche Arbeitsprämie zum normalen Gehalt.“

Engelmann Sensor hat derzeit laut Betriebsrat rund 160 Mitarbeiter, die unter anderem Wärme- und Wasserzähler produzieren. Für das Geschäftsjahr 2017/18 weist das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 34 Millionen Euro aus und ein Ergebnis nach Steuern von 3,5 Millionen Euro.

Die Gewerkschaftsmitglieder unter den Beschäftigten seien bereit für ihre Forderungen zu kämpfen, erklärt Gewerkschaftssekretär Baloglu.