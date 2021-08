Berlin. (kla/dpa) Mitarbeiter des Bahnunternehmens Abellio haben sich aus Sorge um ihre Arbeitsplätze mit einem eindringlichen Appell an die Politik und Verkehrsverbünde gewandt: "Wir wollen, dass die Abellio-Züge weiter rollen", heißt es in einem offenen Brief des Konzernbetriebsrates von Abellio in Deutschland an die Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie an Aufgabenträger (also Verkehrsverbünde). Es gehe um die Zukunft des Unternehmens und die Sicherung von 3100 Arbeitsplätzen.

In dem Schreiben fordert Jürgen Lapp, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates von Abellio in Deutschland, die Politik im Namen der Mitarbeiter auf, "zeitnah eine Einigung zum wirtschaftlichen Weiterbetrieb der einzelnen Verkehrsnetze zu erzielen und somit den Beschäftigten der Abellio-Unternehmen in den Regionen eine Perspektive zu ermöglichen". Seit Monaten werde verhandelt, ein Vorankommen sei jedoch nicht erkennbar. "Die Zeit drängt." Konstruktive Lösungen brauche es jetzt vor allem mit Blick auf die derzeitigen Verhandlungen im Rahmen des Schutzschirmverfahrens von Abellio. Die Kollegen benötigten rasch Klarheit, wie es mit ihren Arbeitsplätzen weitergeht. "Die Unsicherheit ist bereits mit Händen greifbar und wächst von Tag zu Tag", schreibt Lapp.

Ende Juni war bekannt geworden, dass das Bahnunternehmen Abellio Deutschland saniert werden muss. Die vor allem in Baden-Württemberg, Ostdeutschland und Nordrhein-Westfalen tätige Firma teilte damals mit, dass sie ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg beantragt habe. "Der Schritt unter den Schutzschirm ist nach über anderthalb Jahren intensiver Verhandlungen mit den regionalen Aufgabenträgern die beste Option, den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern", sagte Abellio-Deutschland-Chef Michiel Noy damals.

Die Abellio GmbH ist schon seit langem unter Druck und verbucht Verluste. Das Unternehmen begründete die angespannte finanzielle Situation mit "massiven Kostenentwicklungen, die nicht ausreichend von den einzelnen Verkehrsverträgen gedeckt sind". Dabei verwies die Firma unter anderem auf höhere Personalkosten und Baustellen-Folgekosten – damit gemeint sind Schienenersatzverkehre und Strafzahlungen wegen Zugausfällen oder nicht erreichter Pünktlichkeitsvorgaben. Solche Mehrkosten seien nicht vorhersehbar gewesen, als Abellio die Verkehrsverträge unterschrieben habe, argumentierte das Unternehmen. In den Verhandlungen mit den regionalen Aufgabenträgern versuchte Abellio, die Lage für sich zu verbessern und forderte von mehreren Bundesländern Nachzahlungen für den weiteren Betrieb. Doch die Verhandlungen führten für die Firma nicht zum gewünschten Ergebnis, daher entschied sie sich zum Gang vor das Amtsgericht.