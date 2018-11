Stuttgart. (dpa-lsw) Die Arbeitslosigkeit im Südwesten bleibt auf einem historisch niedrigen Stand. Im November lag die Arbeitslosenquote erneut bei 3,0 Prozent, wie die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Damit hat die Quote weiter einen Wert, bei dem man von Vollbeschäftigung spricht. Niedriger ist die Arbeitslosenquote im bundesweiten Vergleich nur in Bayern (2,7 Prozent).

Die absolute Zahl der Arbeitslosen ging noch einmal zurück auf 184.983 nach 186.343 Menschen einen Monat zuvor. Gegenüber dem Vorjahr war das ein deutlicher Rückgang um 12.750. Die Arbeitslosenquote hatte vor einem Jahr noch bei 3,2 Prozent gelegen.

Besonders stark ging die Zahl der Langzeitarbeitslosen zurück: «Mit einem Rückgang der Langzeitarbeitslosen von über 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr haben wir ein gutes Stück Arbeit geschafft», sagte der Chef der Regionaldirektion, Christian Rauch.

Allerdings deutet die Statistik auch darauf hin, dass es schwieriger wird, Langzeitarbeitslose zu vermitteln: Im Vergleich zum Monat Oktober betrug das Minus nur noch 1,4 Prozent. Die Zahl der älteren Arbeitslosen - stieg im Vergleich zum Vormonat sogar leicht an, auch wenn sich im Vorjahresvergleich ein Rückgang abzeichnet.

Die gute Lage am Arbeitsmarkt hat auch Kehrseiten. Im November waren demnach 112.809 Stellen nicht besetzt - gut 5000 mehr als noch vor einem Jahr. Das macht deutlich, dass es für die Unternehmen immer schwieriger wird, qualifiziertes Personal zu finden. «(...) Wir dürfen aber nicht übersehen, dass der Fachkräftemangel die Wachstumschancen unserer Unternehmen zunehmend begrenzt», sagte der baden-württembergische Arbeitgeberpräsident, Rainer Dulger.

Ende September arbeiteten in Baden-Württemberg 4,73 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig. Das sind 1,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Branche Verkehr und Lagerhaltung legte mit einem Plus von 4,9 Prozent am stärksten zu. In der Zeitarbeit hingegen ging die Zahl der Beschäftigten um 6,1 Prozent zurück. Ein Grund könnte die gesetzliche Begrenzung der Verleihdauer im Zusammenwirken mit dem langfristigen Beschäftigungswachstum sein, sagte Rauch.