Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Die Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler wollen mit einer Mega-Fusion der Krise in der Autoindustrie trotzen. Als künftig viertgrößter Hersteller der Welt mit Hunderttausenden Mitarbeitern werde der neue Konzern zu einem "Hauptakteur" der Branche aufsteigen, wie die Unternehmen am Mittwoch in Paris und Turin mitteilten. Der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer (68), Ökonom an der Universität Duisburg-Essen, sieht aber auch Probleme.

Herr Dudenhöffer, mit der Fusion der Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler entsteht einer der größten Autohersteller. Was bedeutet das für die Autobranche und den Weltmarkt?

Fiat Chrysler hätte es ohne die Fusion in Europa sehr schwer gehabt. Der Konzern produziert alte Autos und zu viele davon, hat Überkapazitäten. Es fehlen Elektroautos. Für Fiat ist es der Rettungsanker und für Peugeot der Eintritt in den US-Markt. Opel ist der Verlierer bei der Fusion. Kein Mensch braucht Entwicklungszentren in den USA, in Turin, Paris und Rüsselsheim. Die Fusion wird eine "Reise nach Jerusalem", und der PSA-Chef Carlos Tavares ist dafür bekannt, dass er hart und gnadenlos an die Sache geht. Die Ingenieure sind diesmal die großen Verlierer und kritisch könnte es für Rüsselsheim und Turin werden. Nach meiner Einschätzung sind in den Entwicklungszentren der neuen Gruppe ein Drittel zu viele Mitarbeiter an Bord. Aber auch in den Werken wird es weiteren Personalabbau geben. Auf der einen Seite hat die neue Gruppe Überkapazitäten in der Fahrzeugproduktion, die abgebaut werden. Zusätzlich werden Motoren- und Getriebewerke, und davon hat die neue Gruppe einige, reduziert werden müssen. Auch hier dürfte es für die leidgeprüften Opel-Mitarbeiter eine schwierige Zeit werden.

Heißt das, dass bei Opel ein massiver Stellenabbau droht?

Es gibt Überkapazitäten, die abgebaut werden. Das wird aber nicht bei Peugeot stattfinden und auch nicht bei Fiat, wo es politisch schwierig ist. Neuer Druck kommt auf Opel zu. Opel hat den Schwarzen Peter. Der Konzern wird bei den Mitarbeitern und bei der Ausrichtung der fusionierten Gesellschaft den meisten Tribut zahlen.

Die Mitarbeiter sind die Verlierer.

Noch einmal: Die Rolle von Opel ist im neuen Konzern schwächer. Opel kämpft dann in der Linie mit den Massenautos von Fiat, Citroen, Peugeot um den gleichen Kunden. Alfa, Maserati, Jeep werden die neuen Premiumteile der Gruppe, und die Marketing-Geschichte aus Rüsselsheim vom "German Engineering" kann man abhaken. Opel wird für PSA-Chef Tavares und seinen wichtigsten Aktionär Elkann eine Verkaufsabteilung für Fahrzeuge, die auf Peugeot-Fiat-Plattformen stehen. Die Aktionäre sind die Gewinner im neuen Fusionsspiel. Die Beschäftigten und Deutschland sind die Verlierer. Zum Glück kommt Tesla nach Brandenburg.

Müssen sich auch die deutschen Autobauer breiter und stabiler aufstellen und nach Partnern suchen?

Nein, sicher nicht. Die Fusion von Fiat und Peugeot war überfällig. Es war klar, dass "Fiat Chrysler" und Peugeot so langfristig nicht überleben können. Der Druck wird auch auf VW stärker. PSA-Chef Tavares wird den Anteil der Gehälter am Umsatz optimieren. Er will ihn auf 10 Prozent reduzieren. Bei VW sind es 17 Prozent. Tavares, der knallharte Sanierer, erhöht den Druck auf die Gehälter der Beschäftigten in der Automobilindustrie erheblich. VW und andere Konzerne müssen reagieren. Alle müssen darüber nachdenken, die Kosten zu senken.