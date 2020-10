Ein Logo der Südzucker-Tochter Cropenergies in Mannheim. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Mannheim. Der Mannheimer Bio-Ethanolhersteller CropEnergies profitiert vom Börsenabschied des Start-Up-Investors Rocket Internet. Die Südzucker-Tochter werde in den Kleinwerte-Index S-Dax aufgenommen, teilte die Deutsche Börse mit. Der Schritt finde zum 2. November auf Basis des letzten Kurses vom 30. Oktober statt.

Das von den Samwer-Brüdern gegründete Unternehmen hatte Anfang September angekündigt, man wolle sich nach gut sechs Jahren von der Börse zurückziehen. Der Kapitalmarkt habe als Finanzierungsmöglichkeit für das Unternehmen an Bedeutung verloren.

Das 2006 gegründete Unternehmen CropEnergies ist nach eigenen Angaben einer der "führenden Ethanolhersteller Europas". Das Ethanol dient hauptsächlich als Benzinersatz. So sind in dem weit verbreiteten Kraftstoff Super E 10 bis zu 10 Prozent Bio-Ethanol enthalten. Anders als Benzin ist Ethanol ein regenerativer Kraftstoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird. Nach anfänglicher Skepsis bei der Einführung ist der Marktanteil der Benzinsorte Super E10 zuletzt in Deutschland stetig gewachsen und liegt derzeit bei rund 14 Prozent.

Bislang war CropEnergies in keinem Index vertreten. Nach der Aufnahme in den S-Dax ist das Unternehmen nun in der gleichen Auswahl gelistet wie die Konzernmutter Südzucker, der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger oder der Heidelberger Software-Spezialist SNP. Bis zum Frühjahr diesen Jahres war auch die Heidelberger Druckmaschinen AG im S-Dax, für nur weniger Wochen auch der Wieslocher Finanzdienstleister MLP.

Eine Aufnahme in einen solchen Index hat keine direkten Auswirkungen. Der Aufstieg kann für den Kurs der Aktie aber von Vorteil sein, da Fonds, die die Indizes genau abbilden, sich mit den entsprechenden Papieren eindecken müssen. Außerdem werden Aktien, die in den Börsenindizes gelistet sind, in der Finanzwelt meist stärker beachtet.

Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Dax-Indexfamilie ist der 3. Dezember. Neben dem S-Dax (70 kleinere Werte) gibt es an der Deutschen Börse den Dax (30 große Werte wie SAP, HeidelbergCement oder BASF) und den M-Dax (60 mittelgroße Werte wie Fuchs Petrolub aus Mannheim).