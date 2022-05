Von Barbara Klauß

Heidelberg. Denkbar knapp hat Bernd Scheifele, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement, den Einzug ins Kontrollgremium des Konzerns geschafft: Mit gerade einmal gut 53 Prozent der Stimmen wählten ihn die Aktionärinnen und Aktionäre bei der Hauptversammlung am Donnerstag in den Aufsichtsrat, zu dessen Vorsitzenden er am Nachmittag bestimmt wurde. Scheifele folgt damit auf Fritz-Jürgen Heckmann, der seit 2005 Chefaufseher war und sein Mandat nun niedergelegt hat.

Im selben Jahr hatte Bernd Scheifele den Vorstandsvorsitz beim Baustoffkonzern übernommen. Ende Januar 2020 verabschiedete sich der damals 61-Jährige in den Ruhestand und übergab den Chefposten nach 15 Jahren an seinen damaligen Stellvertreter Dominik von Achten. Schon damals stand fest, dass er bei der diesjährigen Hauptversammlung des Konzerns – also nach Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Karenzzeit von zwei Jahren – zur Wahl in den Aufsichtsrat und als Kandidat für dessen Vorsitz vorgeschlagen werden sollte.

"Ich habe mit meinem Vorgänger zwölf Jahre sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet und wir haben unter ihm eine sehr erfolgreiche Entwicklung hingelegt", hatte Dominik von Achten, der ebenfalls seit 2005 im Konzern ist und 2015 Scheifeles Stellvertreter wurde, nach seinem Amtsantritt gesagt. Nun, bei der virtuellen Hauptversammlung, warb der ehemalige Chef in einer Video-Botschaft an die Aktionärinnen und Aktionäre um deren Vertrauen und um deren Stimme bei der Wahl zum Aufsichtsrat.

Dennoch stimmten nur gut 53 Prozent der Anteilseigner für Scheifele. Üblicherweise liegen diese Zahlen wesentlich höher. So erreichte etwa die zweite neue Kandidatin für den Aufsichtsrat, Sopna Sury, fast 99 Prozent der Stimmen.

Bereits im Vorfeld der Wahl hatte sich etwa die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) gegen eine Wahl Scheifeles ausgesprochen. Anstelle der gesetzlich vorgesehenen Karenzzeit von zwei Jahren fordert die Anlegervereinigung bei ehemaligen Vorständen derselben Gesellschaft eine "Cooling-off-Periode" von drei Jahren. Die Ablehnung sei nicht verbunden mit Zweifeln an der Eignung des Kandidaten, fügte die SdK hinzu. Und Vorstandsmitglied Markus Kienle erklärt, Scheifele habe als Vorstand einen guten Job gemacht. "Es gibt keinen Grund, an seiner Qualifikation zu zweifeln."

Der Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat desselben Unternehmens führt immer wieder zu Kontroversen: So erklärte etwa die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung vor ein paar Jahren, es bestehe eindeutig ein Interessenkonflikt, wenn frühere Vorstände ins Kontrollgremium geholt würden. Auch Markus Kienle von der SdK sieht bei dieser Praxis grundsätzliche Probleme: Ein ehemaliger Vorstand habe möglicherweise nicht die erforderliche Distanz, um seine Nachfolger zu überwachen und zu kontrollieren.

Doch gibt es auch andere Stimmen: So betonte etwa der ehemalige BASF-Chef und damalige Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Hambrecht einst, das Gesetz zum Cooling-off, dass 2009 in Kraft trat, sollte "abgeschafft werden". "So ein komplexes Unternehmen wie BASF wertschaffend zu führen geht nur, wenn man es kennt", sagte er. Nur Vorstände verstünden die "teilweise recht komplexen Machtfelder".

Scheifele will nun seine langjährige Erfahrung nutzen, um HeidelbergCement bei all den Herausforderungen zu unterstützen, vor denen der Konzern steht – beim Umgang mit der Corona-Pandemie, bei der Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und bei der Digitalisierung.

Diese Themen waren denn auch die beherrschenden bei der Hauptversammlung. Erneut hielten Aktionärsvertreter dem Konzern den hohen CO2-Ausstoß vor. Am Tag zuvor hatten Aktivisten ein Schild mit der Aufschrift "Klimakiller" vor der Hauptverwaltung aufgestellt.

HeidelbergCement-Chef von Achten verwies wiederholt auf die seiner Ansicht nach vielfältigen und erfolgversprechenden Bemühungen des Konzerns, den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. "Ich fühle mich nicht als Klimasünder", sagte er, "sondern als Vertreter einer Industrie im Umbruch." Zudem wehrte er sich gegen Vorwürfe, der Konzern missachte in verschiedenen Ländern der Welt Menschenrechte: "Dem Vorwurf, der Vorstand käme seiner menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nicht nach, treten wir entschieden entgegen", sagte er. "In allen Ländern, in denen wir tätig sind, beachten und respektieren wir die geltenden Gesetze und Bestimmungen."

Schockiert zeigte sich von Achten vom Krieg in der Ukraine, "dieser menschlichen Tragödie". Zudem verwies er auf die mehr als 6 Millionen Menschen, die inzwischen weltweit an oder mit Corona gestorben sind. Er sprach von der Inflationsrate, die auf 7,4 Prozent gesprungen ist, sowie auf die drastisch gestiegenen Preise für Kohle, Strom und Öl, die HeidelbergCement zu spüren bekommt. "Und während all das passiert, erwärmt sich die Erde in einem fast unvorstellbaren Zeitraffer", sagte von Achten. "Wir leben in einer Welt, die sich drastisch ändert." Doch wolle der Konzern seiner Verantwortung gerecht werden, die Herausforderungen annehmen und sie lösen.