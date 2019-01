Allein in Deutschland fallen pro Jahr rund drei Millionen Tonnen Plastikmüll an. Foto: Stefan Sauer

Ludwigshafen. (tv) 30 Unternehmen der Kunststoffindustrie, unter ihnen die BASF, haben eine weltweite Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt gegründet. Insgesamt sollen 2,5 Milliarden Dollar, das sind 2,2 Milliarden Euro, in den nächsten fünf Jahren in Projekte investiert werden, die dazu beitragen, die Entsorgung von Plastikmüll in die Umwelt zu verringern oder zu vermeiden.

Mehr als acht Milliarden Tonnen Plastik wurden - seit es Kunststoffe gibt - hergestellt. Über sechs Milliarden Tonnen sind bereits wieder Müll. Davon wurden nur neun Prozent wiederverwertet, zwölf Prozent wurden verbrannt, 79 Prozent befinden sich auf Deponien oder in der Umwelt - zum Beispiel im Meer.

"Kunststoffe sind zu wertvoll, um sie wegzuwerfen oder zu deponieren." Dieses Zitat stammt von der BASF und ist schon mehr als 20 Jahre alt. Kunststoff, so formulierte es der damalige Vorstandsvorsitzende Jürgen Strube, sei "geborgte Energie", der wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden sollte. Bilder und Berichte von Plastikteppichen auf den Weltmeeren haben die Diskussion um die Wegwerf-Produkte in jüngster Zeit intensiviert. Denn nicht nur im Wasser, auch am Straßenrand und in der freien Landschaft muss ständig Plastik eingesammelt werden.

Weltweit wird ein Großteil des Plastikmülls in den Meeren über Flüsse verbreitet und kann zu zehn großen Strömen, überwiegend in Asien und in Afrika, zurückverfolgt werden. In vielen dieser dichtbesiedelten Gegenden mangelt es an Infrastruktur zur Abfallsammlung und zum Recycling. Die Allianz will dort ansetzen, wo der Bedarf am größten ist. So soll die Entwicklung von Abfall-Infrastruktur gefördert, neue Recycling-Technologien entwickelt und Aufklärungsarbeit betrieben werden. Geplant ist außerdem die Säuberung von Gebieten, die bereits stark belastet sind.