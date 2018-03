Von Daniel Bernock

Eberbach. Die Gelita AG steht für Gelatine, und Gelatine verleiht Gummibärchen ihre ganz spezielle Konsistenz. In der breiten Öffentlichkeit ist das Eberbacher Unternehmen Gelita hauptsächlich mit einem einzigen Produkt verbunden. Geht es nach dem Vorstands-Chef Franz Josef Konert, werden die Verbraucher in Zukunft noch viel häufiger Waren des Konzerns konsumieren, nicht nur durch den Kauf einer Packung Fruchtgummis.

Zwar macht das Unternehmen noch immer den größten Umsatz mit der Süßwarenindustrie, die anderen Bereiche wachsen jedoch kräftig - und sorgen schon heute für steigende Gewinne.

Franz Josef Konert

Bereits rund 140 Millionen Euro Umsatz macht Gelita mit sogenannten Peptiden, Zusätze für Nahrungsergänzungsmittel. In Zukunft will Gelita stärker in dem wachsenden Markt Sporternährung mitmischen. Gerade sei das Unternehmen in Verhandlungen mit einigen "großen Konzernen" der Lebensmittelindustrie, um einen Weg in den Einzelhandel zu finden.

100 neue Mitarbeiter

"In den vergangenen Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass nicht nur Ausdauer im Alter wichtig ist, sondern vor allem auch Muskelkraft", sagte Konert am Freitag. In einer Studie habe Gelita bereits bewiesen, dass die eigenen Nahrungsergänzungsmittel in Sachen Muskelaufbau den Molke-Proteinen, die bisher den Markt dominieren, überlegen seien, so Konert. Da die Lebenserwartungen der Menschen von Jahr zu Jahr steigen, sei der Bereich ein "Wachstumsmarkt par excellence", so Konert.

Im vergangenen Geschäftsjahr sorgte der stärkere Umsatzanteil der Peptide-Sparte bereits für neue Bestmarken: Zwar legte der Konzernumsatz insgesamt lediglich um 2,8 Prozent auf 694 Millionen Euro zu. Da die Nahrungsergänzungsmittel aber höhere Margen als das klassische Gelatine-Geschäft haben, legte der Gewinn vor Zinsen und Steuern um 20 Prozent auf 78 Millionen Euro zu. Unterm Strich stand ein Gewinn von 52 Millionen Euro, zehn Millionen Euro mehr als im Vorjahr. "2016 war das erfolgreichste Jahr in der 142-jährigen Geschichte des Unternehmens", sagte Vorstands-Chef Konert. Das Wachstum zeigt sich auch am Stammsitz in Eberbach. Die Zahl der Mitarbeiter legte um 100 auf 860 zu. Weltweit beschäftigt das Unternehmen aktuell rund 2500 Mitarbeiter.

Bis zum Jahr 2020 will Gelita das Volumen mit Zusätzen für Nahrungsergänzungsmittel verdoppeln. In den Bereich fallen neben den Muskelaufbauprodukten auch Mittel für die Regeneration von Gelenkknorpeln sowie Schönheits- und Pflegeprodukte. Erst kürzlich hat das Unternehmen eine neue Produktionsanlage für Peptide in den USA in Betrieb genommen.

Im laufenden Jahr will die Gelita AG erneut stärker wachsen als der Markt. Problematisch sieht Konert die wachsenden politischen Unsicherheiten weltweit: "Auf kurze Sicht steuern ist dieses Jahr angesagt." Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen zu spüren bekommen, wie politische Unruhen die Geschäfte beeinflussen können. Eine eigentlich geplante Investition in der Türkei musste aufgrund der politisch unsicheren Situation nach dem Putschversuch abgesagt werden. "Investitionen brauchen Sicherheit", sagte Konert.

Das Hauptgeschäft mit Gelatine litt im vergangenen Geschäftsjahr unter rückläufigen Verkaufspreisen. Durch einen gestiegenen Absatz und niedrigere Kosten konnte der Preisverfall allerdings ausgeglichen werden. Angst vor Veganern - Gelatine wird aus Haut und Knochen von Schweinen und Rindern hergestellt - hat Konert nicht: "Vegane Ernährung ist kein Mainstream, das wird immer in einer Nische bleiben." Beim Wurstmarkt habe sich gezeigt, dass der vermeintliche Trend nur kurz anhält. Zudem sei Gelatine in seinen Eigenschaften nicht zu ersetzen: "Wenn Haribo morgen auf Gelatine verzichten würde, dann wäre die Erfolgsgeschichte der Goldbären vorbei."