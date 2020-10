Von Matthias Kros

Heidelberg. Nach der Wende vor 30 Jahren hatten Waren aus der DDR kaum noch eine Chance – bunte, verlockende Westprodukte füllten rasch die meisten Regale in den Supermärkten. Und so sind die meisten Ost-Marken verschwunden, die wenigsten sind auch in Westdeutschland angekommen. "Starke Marken sind typisch für Märkte, in denen das Angebot größer ist als die Nachfrage", erklärt Florian Stahl, Marketing-Professor an der Universität Mannheim. Hier versuchten die Anbieter über die Marken einen Mehrwert zu schaffen und sich von Wettbewerbern zu differenzieren. In DDR-Zeiten, in denen in der Regel die Situation umgekehrt war, also die Nachfrage das Angebot überstieg, habe sich aber ein anderes Bild dargestellt: "Ohne Konkurrenz war es gar nicht notwendig, eigene Marken aufzubauen, man musste sich nicht gegenüber dem Wettbewerb behaupten". In vielen Ost-Betrieben habe nach der Wende deshalb schlicht das Verständnis für den Wert einer Marke im Vertrieb gefehlt.

Stahl betont allerdings, dass überall auf der Welt permanent Marken verschwinden würden, oftmals weil sie sich nicht erneuert und an die Zielgruppen angepasst hätten. Diese Erfahrung machte nach der Wende auf mancher Betrieb in Ostdeutschland, der seine Marken zunächst noch als DDR-Klassiker mit eher nostalgischem Wert positionieren konnten. Doch das ziehe inzwischen immer weniger, ist ein Ergebnis der siebten und vorerst letzten West-Ost-Marken-Studie, die die Werbeabteilung des TV-Senders MDR 2016 vorstellte. Die meisten Firmen würden inzwischen davon weggehen, ihre Ost-Vergangenheit zu betonen. "Aus vielen ostdeutschen Marken sind starke regionale und selbstbewusste Marken geworden", erklärte bei der Präsentation der Geschäftsführer des Instituts für Marketing- und Kommunikationsforschung (IMK), Sören Schiller. Kaum eines der traditionellen ostdeutschen Markenunternehmen verfolge heute noch eine echte Ost-Strategie, heißt es in der Studie. "Ostmarken waren gestern", sagte auch Reinhard Hild, Verkaufschef der MDR-Werbung, gegenüber der Deutschen Presse Agentur. Ein großer Teil der Marken sei in nur einem Bundesland oder gegebenenfalls noch in angrenzenden Regionen stark.

In Westdeutschland haben heute deshalb nur wenige Marken aus der ehemaligen DDR eine spürbare Popularität. Fast ausschließlich handelt es sich um Waren des alltäglichen Bedarfs, nicht selten mit Alkohol im Blut:

> Rotkäppchen-Sekt: Sekt von Rotkäppchen kennen laut West-Ost-Markenstudie im Osten der Republik 87 Prozent der Befragten, in Westdeutschland sind es 81 Prozent. Doch das als "Kommunistenbrause" verspotte Getränk schaffte nicht nur den Sprung in die Marktwirtschaft, es heizt inzwischen sogar der Westkonkurrenz ein. Denn das Unternehmen mit Sitz in Freyburg schluckte westdeutsche Traditionsmarken wie Mumm, MM, Geldermann, Blanchet und Chantré. Heute kommt fast jede zweite Sektflasche hierzulande von Rotkäppchen-Mumm.

> Radeberger: Vor allem Biermarken aus dem Osten sind im Westen bekannt, zum Beispiel Hasseröder oder Köstritzer. Die nummer Eins ist aber Radeberger, das in Ostdeutschland 83 Prozent der Befragten kennen, in den alten Bundesländern sind es 70 Prozent. Radeberger galt schon vor der Wende als gutes Bier, fast die gesamte Produktionsmenge ging in den Export. Heute zählt Radeberger zu den meistgetrunkenen Biermarken im Osten. Gebraut wird unverändert im sächsischen Radeberg, Eigentümer ist allerdings mittlerweile die Oetker-Gruppe aus Bielefeld.

> Spee: Die Waschmittelmarke Spee – der Name ist Abkürzung für "Spezial-Entwicklung" kennen fast 80 Prozent der ostdeutschen Befragten, im Westen sind es auch über die Hälfte. Das Waschmittel, das zu DDR-Zeiten vom VEB Waschmittelwerk Genthin produziert wurde und auf 80 Prozent Marktanteil kam, gehört mittlerweile zum Henkel-Konzern, der er es deutschlandweit zur Nummer drei machte. Mittlerweile wird es in Düsseldorf produziert.