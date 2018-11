Von Harald Berlinghof

Berlin. China genießt den zweifelhaften Ruf, ein begnadeter "Abkupferer" von Industrie- und Wirtschaftsdaten zu sein. Die Russen kommen als staatliche Angriffskolonne gleich dahinter. Doch nicht erst seit den NSA-Enthüllungen über die Abhöraktivitäten des amerikanischen Geheimdienstes wird deutlich, dass aus allen Richtungen Wirtschaftsspionage betrieben wird. Russen, Chinesen, Iraner, Araber und natürlich auch die USA beteiligen sich an dem Milliardenpoker. Aber keiner werfe den ersten Stein.

Auch der Bundesnachrichtendienst BND ist bei der Jagd auf geheimes Wissen ausländischer Firmen und Forschungseinrichtungen nicht ganz außen vor. Vor einigen Jahren wurde in der BND-Affäre deutlich, dass der deutsche Geheimdienst möglicherweise wissentlich der Ausspähung deutscher Unternehmen wie EADS durch den amerikanischen Geheimdienst Vorschub geleistet hatte.

Zum Know-how-Klau gehören immer zwei: Einer der dreist genug ist, die Daten zu klauen und zu verwerten und der andere, der dumm genug ist, seine Daten nicht ausreichend zu sichern. Mitarbeiter deutscher Unternehmen bauen zu schnell Vertrauen auf und werden undiszipliniert, lauten die Vorwürfe von Experten. Asiaten untereinander gehen im Geschäftsleben wesentlich distanzierter miteinander um.

Oft sind es auch die eigenen Mitarbeiter, die unwissentlich dem Datenklau Vorschub leisten. Die Unternehmen sollen ihren Mitarbeitern nicht misstrauen, aber sie aufklären und weiter bilden. Der USB-Stick des Besuchers, den man mal kurz einsteckt, kann Spionagesoftware enthalten. Auch der banale Diebstahl von Firmencomputern gehört noch zum Repertoire der Spione. Oder die vermeintliche Putzfrau, die geheime Daten sauber "abstaubt".

Genauso auch der miniaturisierte Fotoapparat im Knopfloch oder die versteckten Abhörwanzen im Besprechungszimmer. James Bond lässt grüßen. Doch Michael George, Cybercrime-Experte beim bayerischen Verfassungsschutz mahnt zur Vorsicht. Die Spione fänden sensible Unternehmensdaten "eher knöcheltief in der Mülltonne als mit einem Wodka-Martini in der Hand".

Vor allem die "Kronjuwelen" der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen bis hin zu Konstruktionszeichnungen, Materialzusammensetzungen oder Herstellungsabläufen müssen geschützt werden. Wer solche sensiblen Informationen in der Computer Cloud ablegt, riskiert "unfreundliche Informationsabflüsse". Was alleine in Baden-Württemberg nach Schätzungen der zuständigen Verfassungsschützer einen Schaden in Höhe von sieben Milliarden Euro jährlich verursacht.

Bundesweit sprechen Experten - auch der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie Dieter Kempf - von 50 bis 80 Milliarden Euro. Dass solche Zahlen nur grobe Schätzungen sein können, liegt in der hohen Dunkelziffer der Spionageangriffe begründet. Viele Unternehmen sprechen nicht gerne über erfolgte Angriffe aus dem Netz. "Bloß keine Polizei" lautet bei vielen Mittelständlern die Devise.

Tatsächlich wird nur jeder fünfte Spionagefall an den Verfassungsschutz gemeldet. Auch dauert es in der Regel durchschnittlich ein Dreivierteljahr, bis solche Angriffe überhaupt bemerkt werden. Und für das einzelne Unternehmen kann der Verlust bestimmter Daten relativ belanglos sein. Doch die alte Geheimdienstmethode aus vielen Einzelinformationen, die aus verschiedenen Firmen stammen, ein Puzzle-Gesamtbild zu erstellen, erzeugt erst den Gesamtschaden.

Im Visier der Wirtschaftsspione stehen sehr oft mittelständische Betriebe. Aber auch Universitäten und andere Forschungseinrichtungen. Dort wird die Wirtschaftsspionage zur Wissenschaftsspionage. Und es geht dabei keineswegs um den Gewinn des Nobelpreises, sondern ganz banal um Know-how, aus dem sich Gewinn generieren lässt.

Doch Industriespionage ist nicht immer kriminell. Die Aneignung von Know-how kann auch über den Kauf einer Firma erfolgen. Auch die Weiterbildung von ausländischen Wissenschaftlern an deutschen Hochschulen öffnet dem Wissenstransfer Tür und Tor. Das neu erworbene Wissen kann schnell zu eigenen Firmengründungen im Ausland führen.

Cyber Angreifer können kriminelle Hacker-Gruppen sein, die ihr ausgespähtes Wissen dann höchstbietend verkaufen, es können Konkurrenzunternehmen sein, die sich so Wettbewerbsvorteile verschaffen wollen oder staatliche Stellen, die aus nationalistischen Gründen Informationen besorgen.

Neben dem Cyberkrieg im Netz gibt es nach wie vor den banalen Einbruch ins Unternehmen, die Bestechung oder die Erpressung von Mitarbeitern oder Firmenleitern. Dabei spielt das Bett eine wichtige Rolle, denn viele Männer, die an strategisch wichtigen Stellen im Unternehmen sitzen, tappen in die uralte "Venusfalle".