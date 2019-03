Von Harald Berlinghof

Weinheim. Es muss etwas in unseren Genen stecken, das der Garten- und Zierpflanzenbranche im zeitigen Frühjahr die Kassen füllt. Dann kribbelt es den Pflanzenfreunden in den Fingern. Veilchen und Primeln, Tulpen und bald auch die Studentenblume künden vom herannahenden Frühling. Was für den herkömmlichen Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft ist, das ist das Frühjahr zwischen Mitte März und Mitte Juni für die Gartenbranche. In aller Regel wird bei den Zierpflanzenhändlern in drei Monaten des Jahres die Hälfte oder sogar bis zu zwei Drittel des Umsatzes gemacht.

Wer sich dagegen in den Wintermonaten in die Außen- und Übergangsbereiche der Zierpflanzenanbieter verirrt, dem bietet sich oft nur Tristesse. Dort ist der Winterschlaf so ausgeprägt wie beim Grizzlybär. Dem - einkalkulierten - Umsatzrückgang versuchen solche Anbieter verstärkt mit ihrem Zimmerpflanzen-Angebot entgegenzuwirken. Wenn die Zeit der Weihnachtssterne abgelaufen ist, kommt die Zeit der bunten Orchideen.

Für die Bepflanzung ihrer Gärten und Balkone geben die Deutschen pro Kopf jedes Jahr rund 120 Euro aus, davon 70 Euro für Pflanzen, der Rest für Zubehör wie Spaten und Dünger. Foto: tv

Am vergangenen Wochenende war das Phänomen des Frühlingsfiebers wieder zu bestaunen. Die ersten warmen Tage mit Sonnenschein treiben die Menschen in die Gartencenter, die Gartenabteilungen der Baumärkte, in Baumschulen und Pflanzengeschäfte. Lange Schlange bilden sich an den Kassen und in den Einkaufskörben stehen Dahlienknollen hoch im Kurs oder auch Sommerstauden, denen man noch nicht ansehen kann, welche Pracht sie in ein paar Monaten im Garten entwickeln werden.

Für den Ziergarten engagieren sind mehrheitlich Frauen. Männer sind eher für den Nutzgarten zuständig. Sie brauchen Astscheren um die Obstbäume in Form zu halten oder einen Edelstahlgrill für die Samstagabendpartys.

Allgegenwärtig sind am Anfang des Jahres die in Gewächshäusern vorgezogenen Hyazinthen und Osterglocken. Auf den Drang nach eigenem Grünzeug und nach blühenden Pflanzen reagieren auch zunehmend die Supermärkte. Schon im Januar oder Februar bieten sie die Frühlingsblüher als Vorfreude auf den Frühlingsgarten an. Schließlich gilt auch hier dasselbe Motto wie beim Weihnachtsschmuck oder dem Osterhasengeschäft: Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Hintergrund Gartentrends 2019 Auch im Garten und auf dem Balkon gibt es kurzfristige Modetrends, die sich auf Farbe, Pflanzensorte oder Übertopf beziehen. In den Gartenmärkten wird man an diesen Mode-Erscheinungen gar nicht vorbeikommen. Doch für Liebhaber von lebendigen Gärten bleiben viele Trends immer dieselben. Wir stellen einige dieser ewig jungen Trends mit ein paar Tipps [+] Lesen Sie mehr Gartentrends 2019 Auch im Garten und auf dem Balkon gibt es kurzfristige Modetrends, die sich auf Farbe, Pflanzensorte oder Übertopf beziehen. In den Gartenmärkten wird man an diesen Mode-Erscheinungen gar nicht vorbeikommen. Doch für Liebhaber von lebendigen Gärten bleiben viele Trends immer dieselben. Wir stellen einige dieser ewig jungen Trends mit ein paar Tipps vor. > Ein Megatrend ist der ewige Platzmangel in vielen städtischen Gärten, Vorgärten oder Kübelpflanzen-Terrassen. Man kann sich beim sozialen Urban Gardening an der Straßenecke beteiligen, sich beim Guerilla Gardening im öffentlichen Straßenraum versuchen oder einen Dachgarten auf der Garage anlegen. > Eine andere Lösung, dem heimischen Platzmangel zu begegnen, stellen vertikale Gärten dar. Von ausgedienten Abwasserrohren aus Kunststoff, in die man Öffnungen sägt und die man am Holzzaun aufhängt, bis zu selbst gebauten hölzernen Regalen mit schräg gestellten Brettern zur Aufnahmen der Blumenerde, reicht das Spektrum, was möglich ist. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Angelehnt an eine Wand, an die Balkonbrüstung oder aufgestellt als Mittelpunkt eines kleinen Erholungsgartens können sie dicht bepflanzt einen Wohlfühlbeitrag für den Sommer leisten. Wer seine „smarte“ Pflanzung auf die Spitze treiben will, der sorgt für eine kontinuierliche Tröpfchenbewässerung. > Weitere Hilfsmittel gegen Platzmangel: Hängeampeln gelten längst nicht mehr als altbacken. Und mit Mini-Obstbäumen wie Kirsche oder mit Beerenobst kann man es auch einmal im Pflanzkübel versuchen. Wer nicht unter Platzmangel leidet und einen kleinen Garten hat, kann es auch mit alten Obstbaumsorten versuchen – ebenfalls ein Trend seit Jahren. Die danken die Akzeptanz eines geringeren Ertrags durch den Gärtner mit intensiverem Geschmack. > Ein weiterer Megatrend, der eine stetig wachsende Zahl von Anhängern findet ist das Anlegen einer Blumenwiese mit bienenfreundlichen Pflanzen – eine sogenannte Bienenweide. Im Fachhandel gibt es dazu fertig zusammen gestellte Samenpackungen. Es empfiehlt sich allerdings dringend bis zur Keimung der Pflänzchen ein Vogelschutznetz über die künftige Blumenwiese zu spannen, sonst füllt man statt der Waben der Bienen nur die Mägen der Singvögel. Auf Spritzmittel verzichtet man dabei. Ein Insektenhotel für Hummeln und Wildbienen daneben gehängt macht die Sache perfekt. (hab)

Doch das Frühlingsfieber, das wetterbedingt gegen Mitte oder Ende März einsetzt, hat eine andere Qualität und Kaufkraft. Jetzt müssen nicht nur die Pflanzen für den Frühlingsbalkon oder den Sommergarten besorgt werden, auch das Zubehör dafür steht plötzlich wieder hoch im Kurs.

Die alte Gartenschere ist rostig geworden oder das Minigewächshaus hat Risse bekommen. Kein Problem, im Handel ist das alles zu beziehen. Von der Gärtnerschürze bis zum Vorgartenbuddha, der zunehmend den guten alten Gartenzwerg verdrängt, steht alles bereit, was des Hobbygärtners Herz begehrt.

Immerhin drei bis vier Milliarden Euro werden in Deutschland jährlich für Gartenzubehör jeglicher Art ausgegeben. Der Homing-Trend mit einem Rückzug ins private Grün ist offenbar nicht aufzuhalten. Die Ausgaben für Pflanzen sind in den letzten Jahren weitgehend stabil geblieben, gewachsen sind nach Angaben des Industrieverbands Garten der Bereich Gartenausstattung mit Holz und Wasser sowie der Bereich rund ums Grillen.

Die Vertriebswege sind vor allem die Baumärkte und Gartencenter, Schnittblumen werden aber immer noch bevorzugt im Blumenfachladen gekauft. Das Internet spielte 2017 im Bereich des Gartenmarktes mit einem Anteil von 3,7 Prozent nur eine untergeordnete Rolle.

Gut sieben Milliarden Euro geben die Pflanzenliebhaber in Deutschland jährlich für ihre eigentliche Leidenschaft, für die Pflanzen, aus. Davon entfallen rund 50 Prozent auf die Schnittblumen. Dabei ist auffallend, dass die Blumenläden, die in erster Linie vom Schnittblumenverkauf leben, keinen solch extremen Schwankungen in der Nachfrage ausgesetzt sind, wie die Gartencenter und Baumschulen.

Schnittblumen sind beliebt zu Weihnachten, zum Valentinstag und zu jedem Geburtstag. Aber wo kommen mitten im Winter die langstieligen Rosen denn her, wenn in Europa Frost herrscht und Schnee liegt? Tatsächlich kommen die meisten Rosen aus den Niederlanden, wobei nicht exakt zu ermitteln ist, ob sie dort auch gewachsen sind oder nur weiter verkauft werden.

An zweiter Stelle der Herkunftsländer rangiert Kenia, dann folgt Sambia. Untersuchungen zur Ökobilanz von Schnittblumen haben gezeigt, dass Blumen aus unserem Nachbarland wegen der enormen Heizkosten für die Gewächshäuser deutlich schlechter abschneiden als Blumen aus warmen Entwicklungsländern. Kaum kontrollierbare Pestizideinsätze vor Ort, problematische Arbeitsbedingungen sowie Niedriglöhne schlagen allerdings bei Schnittblumen aus Drittweltländern negativ zu Buche.

Blumen und Pflanzen sind landwirtschaftliche Produkte. Biologischer Anbau spielt dabei im Gegensatz zur pflanzlichen Lebensmittelproduktion aber keine allzu große Rolle. Ein Fairtrade-Siegel kann erste Hinweise geben und damit die Rose von ihrem Image als Giftträgerin befreien. Wer auf Blumen und Pflanzen aus heimischer Produktion setzt, der ist in weiten Teilen vom Klima und Wetter abhängig. Womit wir wieder bei der saisonalen Kauflust der Hobbygärtner angekommen wären.