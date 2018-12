Von Barbara Klauß

Hasi wird geliebt. Das ist schön - aber manchmal auch ganz schön anstrengend. Jeden Tag ist Hasi unterwegs, egal ob er Lust hat oder nicht: Er geht mit meinem Sohn in die Kita, auf den Spielplatz, zum Arzt. Wenn mein Sohn traurig wird, tröstet Hasi. Wenn mein Sohn müde ist, kuschelt Hasi mit ihm. Sein rechtes Ohr ist schon ganz abgeschmust. Seit zweieinhalb Jahren macht Hasi das nun geduldig und freundlich lächelnd mit. Höchste Zeit für ein Dankeschön. Und ein bisschen Erholung.

Für Kuscheltiere wie Hasi, die dringend mal raus müssen, gibt es spezielle Reiseanbieter, die ihnen einen Urlaub organisieren. Allein. Und gegen Bezahlung, versteht sich.

Das eigenem Bekunden nach erste Reisebüro für gestresste Plüschtiere ist "Teddy Tour Berlin". Seit 2005 kann man sein Kuscheltier für eine Woche in die Hauptstadt schicken. 39 Euro kostet die Basis-Tour, inklusive Besuch der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Picknick im Tiergarten und Erinnerungsfotos. Wer seinem Liebling noch ein bisschen mehr gönnen möchte, zahlt bis zu 109 Euro. Dafür sieht das Kuscheltier auch mehr, zum etwa prominente Berliner Baustellen, und erhält eine Entspannungsmassage.

Ein Anruf, schon ist der Urlaub für Hasi gebucht. Es fühlt sich komisch an, ihn in einen Pappkarton zu legen und allein quer durch die Republik zu schicken. Doch dann beginnt die Reise an einem Postschalter in Heidelberg. So mulmig mir ist - mein Sohn muss wegen Hasis Reise nicht leiden. Für solche Fälle (oder den, dass das Tier doch mal gewaschen werden muss) gibt es Ersatz.

Auf Hasi auf Reisen-BZ

Wer schickt wohl sonst seinen Liebling in den Urlaub? "Die Leute kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen", erklärt Karsten Morschett, der Teddy Tour gemeinsam mit Thomas Vetsch betreibt. "Von der Friseurin bis zur Drehbuchautorin." Keinesfalls seien es jedoch bloß Frauen, fügt er schnell hinzu. Oft hätten sie Stofftiere von Menschen zu Gast, die selbst nicht mehr reisen könnten. "Gleich am Anfang kam ein Kuscheltier von jemandem, der auf der Isolierstation im Krankenhaus lag und es sozusagen als Stellvertreter geschickt hat", erzählt Morschett. Einmal habe die Familie eines Mannes, der gerade verstorben war, einen Hospizbären gekauft und ihn eine Abschieds-Reise in die Hauptstadt machen lassen, weil der Mann Berlin geliebt hatte. "In solchen Momenten spürt man, was für eine Bedeutung ein Kuscheltier hat", sagt Morschett.

Häufig würden die Reisen auch verschenkt, fügt er hinzu.. Die meisten Kunden sind Erwachsene. Kinder trennen sich nicht gerne von ihrem Freund, der Sicherheit und Geborgenheit gibt, mit dem sie Ängste und Sorgen teilen. Erwachsene hingegen erkennen das Augenzwinkern. Viele, meint Morschett, hätten irgendwo noch einen alten Freund aus Stoff, an dem Erinnerungen hängen. Für etliche Menschen haben die kleinen Wesen aus Stoff tatsächlich einen Wert.

Das zeigt sich auch daran, dass jeder siebte Erwachsene seinen Kuschelbären, Hasen, Affen oder was auch immer mitnimmt, wenn er selbst verreist. Einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK aus dem Jahr 2012 zufolge will fast jede fünfte Frau und jeder neunte Mann im Urlaub nicht auf das Schmusetier verzichten. Hätten Kuscheltiere nicht diese Bedeutung, meint Morschett, gäbe es auch die riesige Spielwarenindustrie nicht. 816 Millionen Euro wurden laut Statista im Jahr 2018 allein in Deutschland mit Puppen und Plüschtieren umgesetzt, fast vier Prozent mehr als im Vorjahr.

Dass Figuren vermenschlicht werden, allein Abenteuer erleben, ist keine vollkommen neue Idee. In dem Film "Die fabelhafte Welt der Amélie" aus dem Jahr 2001 etwa schickt eine junge Frau den Gartenzwerg ihres Vaters auf Reisen und lässt ihn aus aller Welt Postkarten schicken, um den alten Herrn aus seiner Isolation zu befreien. Neu aber ist der Versuch, damit Geld zu verdienen.

Auch bei uns in Heidelberg liegt nach einigen Tagen eine Karte im Briefkasten. Grüße von Hasi. "Bärlin ist so schön", schreibt er. "Berliner Weiße habe ich auch schon getrunken. Mmmmmmhm." Wir freuen uns für ihn - und warten leicht nervös auf seine Heimkehr.

Teddy Tour Berlin ist nicht die einzige Reiseagentur für Stofftiere. So gibt es etwa "Toy Travel" in Prag. Dort kostet die "Grundtour" laut Website 670 Tschechische Kronen (etwa 26 Euro). Ein Land, in dem Kuscheltierreisen besonders beliebt sind, ist Japan. Dort bietet die Agentur Unagi Travel seit 2000 solche Reisen an - und posten die Fotos live in sozialen Medien wie Facebook und Twitter: da sieht man eine Stoffkatze im Restaurant hinter einer Schüssel Nudeln sitzen, eine ganze Reisegruppe liegt am Strand.

So können die Besitzer die Reise fast in Echtzeit verfolgen - und über die Kommentare sogar ein Stück weit teilnehmen. "Passt auf, dass ihr keinen Sonnenbrand bekommt", heißt es in einem Kommentar. 40 US-Dollar (rund 35 Euro) kostet eine eintägige Tour durch Tokyo laut Website, 70 US-Dollar (gut 60 Euro) ein zweitägiger Ausflug.

"Durch Ihren geliebten Freund helfen wir Ihnen, Ihre Welt zu erweitern", heißt es auf der Website des Unternehmens. So können Menschen ein bisschen verreisen, die es sonst nicht könnten. In Japan ist es üblich, viel zu arbeiten. Viele Japaner schenken einen Großteil des Jahresurlaubs der Firma, manche nehmen überhaupt nicht frei. Hinzu kommt der in Japan weit verbreitete Shintoismus - der Glaube daran, dass allen Dingen eine Seele innewohnt. So werden Puppen und Plüschtiere etwa nicht weggeworfen, sondern regelrecht bestattet. Gerade erst hat ein junger Mann eine Comicfigur geheiratet. Im Vergleich dazu sei es doch eine recht harmlose Idee, Bären im Tiergarten vor ein Glas Berliner Weiße zu setzen, meint Wolfgang Arlt, Professor für Tourismuswirtschaft an der Fachhochschule Westküste.

Ähnliches bietet auch ein Paar aus Hessen auf seiner Website an: Urlaub im Orient. In wenigen Tagen fliegen sie demnach mit einer plüschigen Reisegruppe nach Hurghada am roten Meer und fahren zu den Pyramiden in Kairo. Zwei Wochen Urlaub für 99 Euro pro Stofftier. Im Juli und August gibt es eine Nilkreuzfahrt, ebenfalls für 99 Euro. In der Fotogalerie auf der Website sieht man einen Teddybären auf einem Kamel sitzen, ein Nilpferd neben einer Wasserpfeife. Plüschige Reisebegleiter, die Geld in die Urlaubskasse spülen. Auf Anfrage aber reagiert dort niemand. Wie auch bei anderen Anbietern.

Sucht man im Internet nach Kuscheltierreisen, findet sich einiges, unter anderem in München, Hamburg oder Bamberg. Doch sind viele der Seiten oder der Verantwortlichen nicht erreichbar.

Kuscheltierreisen klingen nach sehr leicht verdientem Geld - und also nach einer cleveren Geschäftsidee: 30 bis 100 Euro dafür, dass man ein Paket annimmt, ein paar Fotos macht und ein Päckchen zurückschickt. Ganz so sei es aber nicht, meint Karsten Morschett von Teddy Tour Berlin. Die Gäste aus Stoff machten durchaus Arbeit. Eine Woche sei man beschäftigt mit den Fotos, der Nachbearbeitung, den Postkarten ... "Viele, die dachten, das sei schnell verdientes Geld, haben auch schnell wieder aufgegeben."

Auch Professor Arlt hält den Markt für Kuscheltierreisen für begrenzt. Dass es Teddy Tour Berlin noch immer gibt, führt er darauf zurück, dass Morschett und Vetsch sich den ironischen Unterton bewahrt hätten. "Die machen das mit einem Augenzwinkern." Wichtig findet er auch die Liebe zum Detail, etwa eine Nachricht an den Besitzer, dass sich der Bär gleich mit einem Dinosaurier angefreundet hat. "Wenn man denkt, man muss nur drei Fotos machen und fertig, dann klappt das nicht." Was viele seiner Ansicht nach nicht bedenken: Das Teuerste bei solchen Ideen sei immer das Marketing.

Und so sind auch für Morschett und Vetsch die Kuscheltierreisen, entstanden aus einer Geschenkidee für einen Freund, nur ein kleines Liebhaberprojekt. Drei Touren mit bis zu 25 Teilnehmern aus der ganzen Welt machen sie etwa pro Jahr. Einen Teil der Einnahmen spenden sie an "Nestwärme", eine Organisation, die sich um behinderte und kranke Kinder kümmert. "Teddy Tour trägt sich. Aber wir könnten nicht im geringsten davon leben", sagt Morschett. Vielmehr dienen die Kuscheltierreisen auch dem Marketing für das eigentliche Geschäft: Mit dem "Theater Krimimobil" organisiert Morschett, ausgebildeter Bankkaufmann und Schauspieler, Krimidinner in Hotels und Restaurants.

Bei all dem geht es darum, sich auf eine Illusion einzulassen - und die Realität in Stück weit auszublenden. Da unterscheiden sich die Teddy-Reisen nicht von anderen, meint Tourismusprofessor Arlt. "Ein gelungener Urlaub ist der, in dem die Illusion von einer heilen Welt aufrechterhalten wird." Der Zweck, den all diese Reisen erfüllen, ist also ein ähnlicher.

Nach gut zehn Tagen bringt der Postbote endlich ein Paket aus Berlin. Hasi ist zurück. Neben ihm liegt sein neuer Reisepass, eine Teilnahmeurkunde, eine CD und ein Album mit Fotos. Aufgeregt blättert mein Sohn durch das Album, sieht Hasi vor dem Brandenburger Tor, vor dem Kanzleramt und dem Reichstag und beim Picknick mit einem Bären, einem Elch und einem Monster neben einem Glas Berliner Weiße und einer Boulette. "Da ist Hasi", ruft er aufgeregt und drückt sein echtes Kuscheltier fest an sich. Ein bisschen komisch ist es schon zu sehen, was das Stofftier alles erlebt hat - ohne uns.

Abends im Bett tuscheln die beiden noch lange. Bestimmt erzählt Hasi von zweistöckigen Bussen und von gigantischen Baustellen mit unzähligen Kränen. Und dann träumen beide von einer Reise in die große Stadt.