Heidelberg. Was wäre die Menschheit ohne Biotechnologie? Wohl bald ausgestorben, oder zumindest drastisch dezimiert. Besiegt von einem kleinen Organismus, dem viele Forscher sogar das Etikett Leben absprechen. Eine einfache Proteinhülle, die keine Instinkte, keinen Stoffwechsel und keine Nahrungsaufnahme kennt. Die ausschließlich biochemisch gesteuert ihre DNA von anderen Körperzellen reproduzieren lässt und die die Zellen ihres Wirts damit zerstört. Ein kleiner unsichtbarer Killer, der aber auf mittlerweile immer besser organisierte Abwehrschlachten der befallenen Körper stößt. Dank Impfstoffen, die von Biotech-Unternehmen entwickelt wurden.

Egal ob Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Johnson+Johnson, Sputnik, der wahrscheinlich bald am Markt erscheinende Tübinger Impfstoff der Hopp-Firma Curevac oder mindestens drei chinesische Impfstoffe, die es geben soll – sie alle sind das Ergebnis von biotechnologischer Forschung. So ungeliebt und stigmatisiert die grüne Biotechnologie in Deutschland auch sein mag, so weitgehend im Unsichtbaren die weiße Biotechnologie existiert, so prominent und anerkannt und von den meisten sogar geschätzt ist die rote Biotechnologie, deren Betätigungsfeld die Medizin und hier vor allem die Wirkstoffentwicklung ist. Allerdings nicht am Kapitalmarkt. Zumindest bis zur Pandemie.

Die Lage ist grausig. 150 Millionen Risikokapital für die Biotech-Branche in einem Jahr ist einer Volkswirtschaft wie Deutschland nicht würdig", hatte ein Betroffener aus der Heidelberger Biotech-Branche im Jahr 2015 gejammert. Bei nur 1,5 Prozent des Risikokapitals, das damals in Deutschland in Biotech-Start-Ups floss, war das keine ganz unverständliche Bemerkung.

Allerdings hat der spärliche Geldfluss auch eine nachvollziehbare Komponente. Das Risiko, sein Geld zu verlieren, ist in der Biotech-Branche tatsächlich höher als in anderen Branchen. "Das fehlende Geld ist auch meine Wahrnehmung. Die Branche befindet sich im Modus einer Überlebensstrategie", hatte sich Siegfried Bialojan, der langjährige Verfasser des jährlichen Biotech-Reports der Unternehmensberatung Ernst + Young, damals dem Heidelberger Biotech-Manager angeschlossen.

Was ist Biotechnologie? Von Harald Berlinghof Heute ist die Biotechnologie eine viel genutzte Querschnittstechnologie. Mit ihr lassen sich neue Medikamente entwickeln, neue Pflanzensorten züchten oder Alltagsprodukte wie Waschmittel und Kosmetika effizienter herstellen. Zur Unterscheidung dieser verschiedenen Anwendungsgebiete hat sich eine Farbenlehre herauskristallisiert: So wird zwischen der roten, grünen und weißen Biotechnologie unterschieden, die sich auf die Gebiete Medizin (rot), Landwirtschaft (grün) sowie Industrie (weiß) bezieht. Manche treiben die Farbenlehre allerdings noch etwas weiter. Als graue Biotechnolgie gilt ihnen der Einsatz in der Abfallwirtschaft, zum Beispiel in Klärwerken. Noch seltener kommen die Bezeichnungen der braunen und der blauen Biotechnologie zum Einsatz. Dabei geht es um Methoden der Bodenverbesserung oder die Nutzung von Meerestieren und -ressourcen. Die extrem umstrittene Gentechnik ist ein Teilbereich der Biotechnologie. Dabei geht es um gezielte Eingriffe in das Erbgut von Lebewesen, durch welche die DNA verändert wird und damit die Eigenschaften des Organismus. Dadurch entstehen sogenannte gentechnisch veränderte Organismen (GVO) mit neuen Eigenschaften. Bedenken gegen den Einsatz von Gentechnik bei der Erzeugung von Lebensmitteln bestehen aus Verbrauchersicht vor allem in Hinblick auf entstehende Allergien oder Antibiotika-Resistenzen. Aus der Sicht der Umwelt wird oft das Risiko einer unkontrollierten Verbreitung des veränderten Organismen in der Natur genannt. Einmal in die Umwelt gelangt, kann er nicht mehr zurückgeholt werden. Die grüne Gentechnik ist inzwischen aus Deutschland verschwunden. Selbst die BASF hat diesen Geschäftsbereich aufgrund des gesellschaftlichen und politischen Drucks in die USA verlegt. Auf den ersten Blick zeigt sich schon eine kurzfristige Wirkung: Die Kreativität der Unternehmen gerade für neue Lösungen zur Pandemiebekämpfung ist enorm, die Finanzierungszahlen explodieren und selbst die Politik schaltet sich aktiv in Unternehmensentwicklungen ein.

Fast 20 Jahre zuvor war die Perspektive noch eine andere. Damals hatte die Rhein-Neckar-Region, zu jener Zeit noch als Rhein-Neckar-Dreieck bezeichnet, den Wettbewerb um die Euro-Millionen des bundesweiten Bio-Region-Wettbewerbs gewonnen. "Geld ist da", hatte Professor Ulrich Abshagen angesichts des Geldregens aus Berlin erklärt. "Es fehlen die Persönlichkeiten."

Erst fehlendes Risikokapital, dann fehlende Persönlichkeiten mit Risikobereitschaft, schließlich die fehlende Anschlussfinanzierung. In der Gegenwart angekommen hat Bialojan als größtes Manko der Biotechnologie sowohl in unserer Region als auch in den anderen großen deutschen Biotech-Zentren Berlin, München oder Tübingen die fehlende Translation erkannt. Woran es also besonders hapert, ist die Übersetzung von Ideen in Produkte.

Zwar können auch Ideen, wenn sie erkennbar funktionieren, auch Geld einbringen, etwa durch Lizenzierungen. Doch das große Geld bringt die Marktreife einer Innovation über die Wertschöpfung eines Produkts ein. Und die Wertschöpfung in Form von Gewinn stabilisiert junge Unternehmen, die finanziell noch auf wackligen Beinen stehen. Doch genau in diesem Bereich sieht der Bio-Tech-Report 2020 einen Silberstreif am Horizont.

Mit BioMedX, EvotecBridge und Biolabs hat der Report drei Säulen ausgemacht, die der Biotechnologie in Heidelberg eine dringend notwendige Unterstützung in der Etablierung geben wollen. Dabei hat Bialojan, der am Report 2020 seinen Nachfolger als Autor wesentlich unterstützt hat, eine positiv zu bewertende Arbeitsteilung der drei Translationseinrichtungen (TTOs Technological Transfer Offices). Eine offenen Konkurrenzsituation zwischen den drei Bio-Tech-Dienstleistern werde so vermieden. Während BioMedX primär auf der Suche ist nach vielversprechenden Grundlagenforschungseinheiten, widmet sich Ecotec eher der Suche nach erfolgversprechenden kommerziellen Innovationen in einem weiter fortgeschrittenen Stadium. Und Biolabs, ein Unternehmen aus den USA, das sich aktuell, so Bialojan, in der finalen Phase einer Ansiedlung in Heidelberg befindet, soll junge Start-Ups dann in einer ersten, oft finanziell schwierigen Phase unterstützen.

Damit sei die Voraussetzung geschaffen, dass sich ein erfolgreiches Ökosystem an Translationsbemühungen bildet. "Gut geführte und gut entwickelte Start-Ups, die diesen Unterstützungsprozess durchlaufen haben, sind auch für spätere Risikokapitalgeber interessanter, weil ihre Entwicklung eine Risikoreduzierung für den Kapitalgeber bedeutet. Und gerade die Überwindung von Risikohürden sei ein wesentlicher Faktor für die Gewinnung von Risikokapital.

Bis zum Ausbruch der Pandemie gab es leider nur wenige Fortschritte in dieser Richtung. Die Corona-Pandemie hat dies auf einen Schlag verändert. Dass die ersten Impfstoffe originär auch noch aus Deutschland kommen und auch die zugrunde liegenden Technologien in Deutschland ihren Ursprung haben, verstärkt hierzulande schlagartig das Interesse an der Biotechnologie.

"So katastrophal die Auswirkungen überall auf der Welt auch sind, so sehr die Menschen verzweifelt auf wirksame Lösungen hoffen, allen werde nun deutlich vor Augen geführt, dass die erhofften Lösungen im Wesentlichen aus der Biotechnologie kommen werden, in Form von Impfstoffen, wirksamen Therapien oder Diagnostika für eine akkurate, zuverlässige Massentestung", formuliert es der neue Biotech Report 2021. Beleg dafür sind die herausragenden Kapitalisierungen von Risikokapital der beiden Impfstoffhersteller Biontech und Curevac.

Die Biotech-Branche im Rhein-Neckar-Dreieck behauptet sich im nationalen Vergleich unter den wichtigsten Biotech-Standorten in Deutschland. Insgesamt ist die Branche deutschlandweit auf Wachstumskurs. Bei Umsatz, Beschäftigtenzahl und den Ausgaben für Forschung und Entwicklung weisen die Unternehmen zweistellige Wachstumsraten auf. Das generierte Risikokapital im Jahr 2019 lag bei 479 Millionen Euro, einem Plus von 24 Prozent. Im Jahr 2020 sind es sogar 820 Millionen Euro. Doch wieder dominieren Einzelereignisse. 2019 war es der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech mit 61 Prozent der Gesamtsumme. 2020 ist es das Hopp-Unternehmen Curevac, das allein ein gutes Drittel der Risikofinanzierung einstrich. Deshalb bleibt für die meisten Firmen die Problematik einer schwachen Translation aktuell.

Dass die Wissenschaftsstadt Heidelberg im Forschungsbereich beste Voraussetzung für Biotech-Unternehmen, unter anderem in der Personalrekrutierung, aufweist, ist allgemein bekannt. Doch eine Wertschöpfung der Innovationen findet häufig außerhalb der Region und sogar außerhalb Deutschlands statt. Ideen und Innovationen werden auslizensiert, weil die Anschlussfinanzierung etwa für teure klinische Studien fehlt. "Hier können die drei genannten Unternehmen und Initiativen helfen. Auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner hat das erkannt. Langfristig gedacht haben solche High-Tech-Unternehmen spürbare Auswirkungen auf Gewerbesteuer und Zahl der Arbeitsplätze", so Bialojan.