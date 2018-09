Von Daniel Bernock

Es sind nur wenige hundert Meter, und doch könnten die Unterschiede kaum größer sein. In dem künstlich angelegten See im polnischen Belchatów, südlich der drittgrößten Stadt Łódz, vergnügen sich überwiegend junge polnische Touristen. In Tretbooten genießen sie den Sommertag, lassen sich auf Gummiringen hinter Motorbooten herziehen oder bräunen sich am Wasserrand. Gestört wird die Idylle nur durch das massive Bauwerk am Horizont - dem größten Kohlekraftwerk Europas. Dort, im Inneren von Block 7, herrscht auf über 100 Metern Höhe eine Temperatur von rund 40 Grad - obwohl die Anlage derzeit nicht in Betrieb ist. Auf den schmalen Wegen, durch deren Gitterboden die Arbeiter mit ihren Schweißgeräten auf der nächsten Ebene 30 Meter tiefer zu sehen sind, liegt wie auf den Geländern und den Lampen eine dicke Schicht feiner Kohlestaub.

Wenn Roland Koch, Chef von Bilfinger Berger, in Mannheim über sein Unternehmen als Dienstleistungskonzern spricht und betont, wie gut die Marktstellung des Mannheimer Unternehmens in dem Geschäftsfeld "Power Services" ist, kann sich der Laie wenig darunter vorstellen. Hier im Kraftwerk Belchatów findet die harte und dreckige Arbeit statt, die hinter den trockenen Zahlen des Konzerns steckt.

Bereits bei der langen Anfahrt durch das flache Land ist das gigantische Bauwerk schon von Weitem zu erkennen. Zwei über 300 Meter hohe Schornsteine, sechs Kühltürme und zwölf Kraftwerksblöcke ragen unübersehbar in den polnischen Himmel. So unglaublich groß wie die Ausmaße sind auch die Daten des Megakraftwerks: Rund 4000 Tonnen Braunkohle landen pro Stunde in den Öfen des Kraftwerks. Im Jahr sind das über 38 Millionen Tonnen. Insgesamt hat die Anlage des polnischen Energieversorgungsunternehmens PGE eine Leistung von fast 5300 Megawatt und stillt damit rund 20 Prozent des polnischen Energiebedarfs. Zum Vergleich: Das Großkraftwerk Mannheim hat eine Leistung von derzeit rund 1500 Megawatt.

"Mit dem Beitritt Polens in die EU müssen die fossilen Kraftwerke des Landes bestimmte Werte einhalten", sagt Manfred Rösner, Geschäftsführer für den Bereich Kraftwerksmodernisierung bei der Bilfinger-Berger-Tochter Babcock Borsig Steinmüller. "Die Kohle, die hier direkt in der Nähe des Kraftwerks abgebaut wird, reicht noch mindestens bis 2030". Aus diesem Grund hat der staatlich kontrollierte Betreiber des 30 Jahre alten Kraftwerks sich entschieden, eine große Modernisierung durchführen zu lassen. Bilfinger Berger konnte sich bei der Ausschreibung gegen den internaitonalen Wettbewerb durchsetzen.

Bis zu 1500 Männer arbeiten in der Spitze gleichzeitig in den Kraftwerksblöcken. Rund 4200 Tonnen an Material müssen demontiert und 4300 Tonnen neu installiert werden - pro Block. Die Blöcke 3 bis 5 wurden seit 2007 bereits auf den aktuellen Stand der Technik umgebaut. Im Jahr 2010 hat Bilfinger Berger den Folgeauftrag erhalten und soll nun bis Ende 2014 die Kraftwerkblöcke 7 bis 12 modernisieren. Insgesamt haben die verschiedenen Aufträge für Bilfinger Berger ein Volumen von über 600 Millionen Euro.

Derzeit ist die Mannschaft von Rösner an den Blöcken 7 und 8 beschäftigt, die für die Umbauzeit vom Netz sind. Ausgetauscht werden fast alle entscheidenden Teile der Stromerzeugung. Vom Brenner, der den Kohlestaub verbrennt, den Heizflächen im Kessel, in denen das Wasser erhitzt wird, bis zu der Isolierung der Außenwand des Brennraums. Für die Erneuerung der Heizflächen sind über 94 000 Schweißnähte nötig. Durch die hochwertigen neuen Materialien können im gesamten System höhere Temperaturen erreicht werden.

"Pro Kessel kommen wir auf rund 600 000 Gesamtmontagestunden", sagt der Montageprojektleiter Wolfgang Miatke. Wegen der Kürze der Zeit - für die Modernisierung sind nur 225 Tage vorgesehen - stehen Miatke und seine Männer vor einer logistischen Herausforderung. "Alle Teile, die wir entfernen oder anbringen, lassen sich wegen des hohen Gewichts nicht per Hand anheben", sagt Miatke. Die Bauteile, die zum Teil aus Peitz bei Cottbus, aus Südafrika oder Kroatien kommen, müssen über Schwertransporte angeliefert werden und können auf dem Gelände nur von Kränen bewegt werden. Neben Babcock Borsig Steinmüller arbeiten noch fünf weitere Unternehmen aus der Bilfinger-Gruppe an der Kraftwerkserneuerung.

Durch die Modernisierungsarbeiten wird der Wirkungsgrad der gesamten Anlage um rund zwei Prozent verbessert, sie arbeitet also effizienter. Daher muss in Zukunft weniger Kohle verbrannt werden. Folglich sinkt auch der Ausstoß des umweltschädlichen Kohlenstoffdioxids (CO2) - laut Bilfinger Berger um bis zu 120 000 Tonnen pro Jahr. Nach Angaben der britischen Umweltorganisation Sandbag ist das Kraftwerk in Belchatów bisher Europas größter Kohlenstoffdioxidproduzent.

Wie Bilfinger Berger betont, wird auch der Ausstoß von Stickoxid, auch Nox-Gas genannt, von 380 Milligramm pro Normkubikmeter Abluft auf weniger als 200 Milligramm reduziert. Stickoxide haben einen noch gravierenderen Einfluss auf die Erderwärmung als CO2.

Durch die Modernisierungsarbeiten wird sich die Leistung um 10 Megawatt pro Block erhöhen. Zum Vergleich: Eine Windkraftanlage in Deutschland erbringt im Durchschnitt eine Leistung von etwas über einem Megawatt. Außerdem verlängert sich die Lebenszeit des Kraftwerks um rund 30 Jahre. Durch die effizientere Kohlenutzung sollte nach Berechnung des Betreibers auch die Kohle in dem nahe gelegenen Tagebau rund 1,5 Jahre länger ausreichen.

Das wird auch die Menschen in Belchatów freuen, schließlich "lebt" die Stadt von dem Kraftwerk. Seit dem Baubeginn Anfang der 70er Jahre stieg die Zahl der Einwohner in Belchatów von 17 000 auf heute 64 000. Und auch der künstliche See, der heute zum Erholungsort für Menschen aus der Region geworden ist, wurde einst nur angelegt, um die Kühlung des Kraftwerks sicherzustellen - und tut dies auch heute noch.