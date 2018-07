Von Harald Berlinghof

Palettenware mit Kunststoffbändern umwickeln und für den Transport sicher verzurren. Das kann doch nicht so schwierig sein. Und eine Wissenschaft muss man auch nicht daraus machen. Denkt man zunächst spontan. Dass alles ganz anders ist, erfährt man dann, wenn man sich mit der Familie Mosca unterhält. Gerd Mosca hatte 1966 die Idee, ein eigenes Unternehmen in Hilden bei Düsseldorf zu gründen, das sich der Herstellung von sogenannten Verschnürmaschinen widmet. Im Keller einer ehemaligen Wäscherei entwickelte er abends nach der Arbeit mit einem Freund eine erste Maschine.

Dann kündigte er seinen Job und schlug sich bis zur Firmengründung ein Jahr lang mit Jobs in der Theatertechnik durch. Das junge Unternehmen wuchs schnell bis auf 70 Mitarbeiter am ersten Standort in Zwingenberg am Neckar. Bis 1982 baute man die Maschinen, den Vertrieb übernahm eine befreundete Firma. Ab 1982 hießen die Maschinen dann "Mosca", Made in Germany. Im Ausland hat man zahlreiche Service- und Handelspartner. Auch mit unerlaubten Kopierern hat man schon Erfahrungen gemacht. "Auf den nachgemachten Maschinen stand dann: Von deutschen Ingenieuren entwickelt, was ja auch stimmte", so Timo Mosca. "Aber man schaut ja immer vom Besten ab", nimmt er die Sache eher gelassen. Verschnürmaschinen waren die Vorstufe dessen, was heute Hightech ist und was heute Umreifungsmaschinen heißt. Schnell muss es gehen, wenig Energie soll der Vorgang verbrauchen, und wenn die Palette oder das geschnürte Bündel hinten wieder aus der Maschine heraus fährt, soll sie sicher und fest mit Kunststoffbändern verschnürt sein. Vor allem aber auch ohne, dass die Ware Beschädigungen durch die Umreifung erfährt. Diese Anforderungen unter einen Hut zu bringen ist nicht immer leicht. "Aber wir schaffen das", betont der Nachfolger in der Unternehmensführung Timo Mosca selbst᠆bewusst.

Hintergrund > Die Verpackungsindustrie ist eine stark fragmentierte Branche, die als Bindeglied zwischen Warenproduktion und Warenverkauf vor allem den Transportbereich mit ihren Produkten beliefert. Dies spiegelt sich auch in stark differierenden Angaben zu Umsatz und Mitarbeiterzahl, je nachdem welche Marktsegmente der Verpackungsindustrie zugeordnet wer᠆den. Die Angaben zur Mitarbeiterzahl schwanken [+] Lesen Sie mehr > Die Verpackungsindustrie ist eine stark fragmentierte Branche, die als Bindeglied zwischen Warenproduktion und Warenverkauf vor allem den Transportbereich mit ihren Produkten beliefert. Dies spiegelt sich auch in stark differierenden Angaben zu Umsatz und Mitarbeiterzahl, je nachdem welche Marktsegmente der Verpackungsindustrie zugeordnet wer᠆den. Die Angaben zur Mitarbeiterzahl schwanken zwischen 115 000 im Jahr 2009 (IG Metall) und 400 000 im Jahr 2010 (Deutsches Verpackungsinstitut dvi). In Deutschland war die Verpackungsindustrie lange Zeit ein Wachstumsbereich. Zwischen 1996 und 2009 konnte die Branche ihren Umsatz um 40 Prozent steigern. Auch in den vergangenen Jahren legte die Kunststoffverpackung um zwei bis vier Prozent jährlich beim Umsatz zu. Die Gesamtbranche wuchs dagegen 2013 nur um ein Prozent auf insgesamt 32 Milliarden Euro. Der Anteil der Kunststoffe am Verpackungsmarkt beträgt rund 44 Prozent, Papier und Kartonagen machen gut 30 Prozent aus, Metalle bei knapp 20 Prozent und Glas bei nur 5 Prozent. Das mit der Verpackungsindustrie eng verflochtene Segment der deutschen Verpackungsmaschinen-Hersteller zählt weltweit zur Spitzengruppe. Die Verpackungsindustrie ist ein wichtiger Kunde der Heidelberger Druckmaschinen AG. Der Marktanteil bei Verpackungsdruckmaschinen liegt weltweit bei rund 20 Prozent.

[-] Weniger anzeigen

Es kommt auf Biegesteifigkeit der Kunststoffbänder an, der Verschlusskopf - das Herz der Umreifungsmaschine - ist so geheim, dass er unsichtbar im Innern der Maschine residiert, und die hochmoderne Ultraschalltechnologie zum Verschweißen der Kunststoffbänder ist patentiert. Bei der Mosca GmbH in Strümpfelbrunn, einem Ortsteil von Waldbrunn, arbeiten rund 480 Mitarbeiter, im unweit gelegen Muckental noch einmal 20 in der Fertigung der Kunststoffbänder.

In der eigentlichen Entwicklungsabteilung sind rund 25 Mitarbeiter beschäftigt. "Aber eigentlich haben wir 500 Entwickler", lacht Timo Mosca. Jeder Mitarbeiter ist dazu angehalten, an seinem Platz stets über Verbesserungen nachzudenken. Bei Erfolg gibt es Prämien in einem internen Vorschlagswesen. Ganz am Anfang stand die Blechklammer, die das Umreifungsband aus Polyester zusammenhielt. Dann wurden die Kunststoffbänder mit Hitze verschweißt. Die Ultraschalltechnik SoniXs in der Maschinengeneration 6 arbeitet mit Vibration, die durch Reibung Hitze erzeugt. Den Stromverbrauch konnte man dadurch auf ein Viertel reduzieren. 0,03 Sekunden dauert die Ultraschallverschmelzung der Bänder.

Der Weg der Umreifungsmaschine ging von der Handumreifung über die Halbautomaten und einfache Einstiegsmaschinen zur vollautomatischen Umreifungsmaschine mit Mitläufer. Mitläufer meint, dass das Bündel oder die Palette während ihres Laufs durch die Maschine verschnürt wird. "Es gibt Material, das empfindlich ist gegen schnelle Beschleunigung oder schnelles Abstoppen", erklärt der Seniorchef.

Man kann sich vorstellen, wie extrem die Brems- und Beschleunigungsvorgänge in einer herkömmlichen Maschine sind, die 120 Umreifungen pro Minute erledigt, also zwei pro Sekunde. Außerdem spart der Mitläufer Zeit. Und Zeit ist Geld in der Industrie. Eine solche Maschine bedeutet Weltrekord. "Das ist noch zu früh für den Markt, aber wir haben die Technologie in der Tasche, wenn eine Nachfrage danach besteht", so Timo Mosca. Im benachbarten Muckental werden seit 2008 die Kunststoffbänder für die Mosca-Maschinen hergestellt. Rund um die Uhr an sieben Tage die Woche produziert das nach eigener Einschätzung der Inhaber modernste Fertigungswerk für Umreifungsbänder die Kunststoffbänder. Auf Wunsch der Kunden auch PET-Recyclingbänder.

Biologisch abbaubare Biokunststoffe, die auf Poly-Milchsäure basieren, kann man ebenfalls anbieten, deren Grundstoffe man von der BASF bezieht. "Die sind allerdings rund doppelt so teuer wie herkömmliches Material. Aber pro Palette macht das gerade einmal zwei bis drei Cent Mehrkosten aus", erklärt Simone Mosca, Ehefrau von Timo Mosca und ebenfalls Geschäftsführerin der Mosca GmbH.

Heute beschäftigt das Familienunternehmen weltweit rund 850 Mitarbeiter und produziert etwa 2500 Maschinen pro Jahr. Bezogen auf den Umsatz sieht man sich als Nummer zwei oder drei am Weltmarkt. Eine Fertigung in Malaysia hat man seit 2000 aufgebaut. "Die Lohnkosten sind dabei ein Thema", sagt Mosca. Aber dort baut man günstige Eistiegsmaschinen und Halbautomaten. Der Mercedes unter den Umreifungsmaschinen bleibt ein Produkt Made in Germany. Besser gesagt: Made in Waldbrunn.