Fürth (dpa) - Die SpVgg Greuther Fürth hat den Sprung des 1. FC Magdeburg an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verhindert. Das auswärtsstarke Gäste-Team von Trainer Christian Titz musste sich beim 1:1 (1:1) im Fürther Ronhof trotz intensiver Offensivbemühungen am Ende mit einem Punkt begnügen.

Noel Futkeu brachte die Fürther vor 12.930 Zuschauern in der 17. Minute in Führung. Baris Atik glich für Magdeburg fast postwendend aus (20.). Der Aufstiegsanwärter war dem Siegtreffer in der zweiten Hälfte näher. Martijn Kaars hatte in der 82. Minute noch eine letzte große Abschlusschance.

Schön herausgespielte Tore

Die Gäste begannen sehr aktiv. Fürth startete eine Woche vor dem Frankenderby beim Nachbarn 1. FC Nürnberg verhalten. Aber nur bis zum Führungstor von Futkeu, der nach einem starken Angriff über Luca Itter und Vorlagengeber Julian Green erfolgreich war. Für den Stürmer war es das neunte Saisontor.

Magdeburg schlug umgehend zurück, und zwar nach einer feiner Aktion von Atik. Der begnadete Techniker kontrollierte den Ball erst mit dem Kopf und schloss dann aus halblinker Position mit dem rechten Fuß erfolgreich ab. Bei frühlingshaften Temperaturen erlebten die Zuschauer eine unterhaltsame Partie.