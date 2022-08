Die deutschen Basketballer müssen im Supercup-Finale gegen Serbien eventuell auf ihren Kapitän verzichten. NBA-Profi Dennis Schröder knickte beim 101:90 gegen Tschechien kurz vor Schluss unglücklich um und humpelte aus der Halle in die Kabine, nachdem er die zwei Freiwürfe noch verwandelt hatte. "Es ist alles ok", sagte der NBA-Profi zunächst, ließ einen Einsatz im Endspiel gegen Serbien an diesem Samstag aber offen. "Ich weiß noch nicht, ob ich spiele", sagte der Point Guard. "Er ist fraglich", bestätigte Bundestrainer Gordon Herbert.