Torshavn. (dpa) Hast du schon mal von den Färöer-Inseln gehört? Sie liegen weit im Norden des Atlantischen Ozeans, zwischen den Ländern Großbritannien und Island. Dorthin reist die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer. Sie spielt dort am Samstag gegen die Mannschaft der Färöer, in der Hauptstadt Torshavn. Es geht bei dem Spiel darum, sich für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr zu qualifizieren.

Die deutschen Spieler haben gute Chancen. Das Hinspiel gegen die Färöer am Mittwochabend in der norddeutschen Stadt Kiel gewannen sie. Allerdings passierten ihnen da auch viele Fehler. Trotzdem gilt Deutschland als klarer Favorit.

Auf den Färöer-Inseln wohnen nur wenige Menschen, insgesamt etwa 50.000. So viele Menschen leben etwa in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Alleine in der norddeutschen Stadt Kiel leben fünfmal so viele Menschen.