Oldenburg (dpa) - Die Niedersachsen gewannen in eigener Halle gegen die MLP Academics Heidelberg mit 85:83 (39:52) und erreichten damit das Top Four am 18./19. Februar 2023.

Bester Werfer bei den Oldenburgern, die den Pokal zuletzt 2015 gewinnen konnten, war DeWayne Russell mit 28 Punkten. Bei den vor allem vor der Pause starken Heidelbergern kam Eric Washington auf 21 Zähler, vergab