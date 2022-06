Belgrad (dpa) - Istanbul setzte sich im ersten Semifinale des Final Four in Belgrad knapp gegen Olympiakos Piräus mit 77:74 (42:43) durch. Madrid bezwang danach den FC Barcelona mit 86:83 (34:45). Das Endspiel findet am Samstag (19.00 Uhr/Magentasport) statt. Zuvor (16.00 Uhr/Magentasport) treffen Piräus und Barcelona im Spiel um Platz drei aufeinander.

Der Serbe Vasilije Micic warf den