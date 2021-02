In Feierlaune: Waldhofs Trainer Patrick Glöckner (l.) und Kapitän Marcel Seegert freuen sich am Spielfeldrand – so wollen sie die Fans der Blau-Schwarzen auch am Samstag sehen. F: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Es gibt Spiele, die sind anders. Spezieller, emotionaler, einfach aufregender. Am Samstag, ab 14 Uhr, steht mal wieder so eins an. Dann heißt es SV Waldhof gegen 1. FC Kaiserslautern. Buwe gegen Rote Teufel. Zwei Traditionsvereine unter sich.

Dieses Duell hat schon viele Geschichten geschrieben, Generationen mitgerissen. Und auch diesmal hätte alles so schön werden können. Ein ausverkauftes Carl-Benz-Stadion wäre garantiert gewesen, wenn die beiden Erzrivalen auf dem Rasen-Rechteck aufgekreuzt wären. Doch auch dem Südwest-Derby macht die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung. Es heißt einmal mehr Geisterspiel statt Stimmungs-Tempel.

Peter, 62, ist einer von denen, die gerne gekommen wären. "Früher", erzählt er, "früher, da bin ich bis rüber nach Ludwigshafen geradelt." Sein schönster Tag in Blau und Schwarz: Es war der 15. April 1987, dieser denkwürdige 4:3-Heimsieg im Südwest-Stadion gegen den großen FCK. Peter lächelt: "Fritz Walter hat damals alle vier Tore für uns erzielt. Manchmal träume ich heute noch davon."

4:3. Peter würde das Ergebnis auch am Samstag nehmen, "sofort unterschreiben", wie er es sagt. Patrick Glöckner, der Trainer der Waldhöfer, würde sich sicher auch nicht zweimal bitten lassen und den Kuli zücken.

Und der hat derzeit alle Hände voll zu tun. Die richtige Taktik, die vermeintlich beste Aufstellung, die perfekte Ansprache.

Wobei er sich die Ansprache offenbar schenken kann. Heiß sind seine Jungs auch so. Voller Vorfreude. "Alle wissen, was da auf uns zukommt und wir haben richtig Bock auf so ein geiles Spiel", lächelt er. Sein Motto: Brust raus und bloß nicht verstecken.

Wenngleich er weiß, was da auf seine junge Elf zu rollt. Ein Gegner, der sich bislang komplett unter Wert schlägt, der in Sachen Etat zu den Schwergewichten in der Dritten Liga zählt, der den Aufstieg als Ziel ausgegeben hat.

Die Realität sieht anders aus. Dunkle Wolken kreisen über dem Fritz-Walter-Stadion. Als Tabellen-Sechzehnter schwebt man in akuter Abstiegsgefahr. Und der Waldhof? Der ist aktuell die Mannschaft der Stunde, grüßt vom siebten Rang.

Auch Glöckner kann die Tabelle lesen, blenden lässt er sich aber nicht, sagt: "Für mich geht Kaiserslautern trotzdem als Favorit in dieses Spiel." Sein Problem: Lautern hat vor dem Derby den Reset-Knopf gedrückt. Neue Spieler, neuer Trainer ...

Marco Antwerpen, 49, soll es richten. Er ist bereits der dritte (!) Fußball-Lehrer in dieser Saison am Betzenberg. Glöckner kennt ihn, kann ihn aber nicht so richtig packen. Die eine, seine Lieblings-Taktik gibt’s nicht. In der Vorsaison hatte Antwerpen in Braunschweig das Kommando und führte den Verein in die Zweite Liga. Ein schöner Erfolg mit einer weniger schönen Spielweise. Die Defensive stand über allem. Viel Kritik musste er dafür einstecken und war am Ende trotz Aufstieg seinen Job los.

Glöckner erwartet in Mannheim eine ähnlich defensive Grundausrichtung: "In Kaiserslautern weiß man, dass auch wir eine gute Offensive haben", zuckt er mit den Schultern.

Personell sieht es beim SVW gut aus. Wobei hinter einem ganz wichtigen Spieler noch ein dickes Fragezeichen steht. Gemeint ist Anton Donkor. Die Rakete von der linken Außenbahn. Der Mann, der beim VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, humpelte zuletzt bei Türkgücü München verletzt vom Platz. Am Freitag steht nochmals eine Untersuchung in München an, erst danach sei laut Glöckner klar, ob der 23-Jährige eine Option für den Samstag ist.

Arianit Ferati, Joseph Boyamba und Onur Ünlücifci fehlen definitiv. Immerhin: Während sich Ferati noch in der Reha befindet, sollen Boyamba und Ünlücifci am Montag wieder ins Training einsteigen.