Mannheim. Eigentlich ist es ein Ende wie aus dem Bilderbuch. Es läuft die 90. Minute in einem packenden Drittliga-Duell zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Waldhof. Der Wind weht, der Regen prasselt – und Rafael Garcia, 27, steht am Elfmeterpunkt: Die Arme in die Hüfte gepresst, der Kopf gesenkt. Volle Konzentration auf den Treffpunkt lautet jetzt die Devise. Der Flügelmann des SVW weiß: Hau ich den rein, gewinnen wir 2:1 und holen drei Big Points im Abstiegskampf.

Sekunden später läuft der Deutsch-Spanier an. Zielt schlecht, schießt MSV-Keeper Leo Weinkauf regelrecht ab. Doch es geht weiter: Der Ball prallt zurück und landet vor den Füßen von Waldhof-Angreifer Dominik Martinovic, 24. Und was macht der? Der knallt ihn erneut mitten auf Weinkauf.

Radau an der Wedau

Eine Szene, zwei hundertprozentige Chancen, die sinnbildlich für eine ganze Saison in Blau und Schwarz stehen. Tore schießen und die "Buwe", das passt irgendwie nicht zusammen.

Kurz danach war Schluss. Nur 1:1 (1:1), nicht 2:1. Ein Mini-Schritt Richtung Rettung, kein Mega-Satz.

Und ganz klar: Keine Party nach der Partie. Die Köpfe hingen, die Enttäuschung war allgegenwärtig. Vor allem bei Garcia. Der stülpte sich sein Trikot übers Gesicht, weinte seiner Riesen-Chance hinterher. Patrick Glöckner sah es und war sofort da: Der Trainer nahm ihn in den Arm, und tröstete den Unglücksraben, der beim 1:0-Coup gegen Dresden Ende Januar noch der Held war, als er in der 96. Minute einen Elfer souverän verwandelt hatte.

Glöckner tröstete niemand. Was angebracht gewesen wäre, denn auch er hing ein wenig in den Seilen. Er trauerte: "Es schmerzt einfach, wenn du am Ende diesen Punch nicht setzen kannst."

Kann man so stehen lassen, muss aber ergänzen, dass es einmal mehr ein Auftritt war, der eigentlich nur einen Schluss zulässt: Wer so spielt, steigt am Ende nicht ab. Duisburgs Trainer scheint es ähnlich zu sehen. O-Ton Pavel Dotchev bei Magenta-Sports: "Mannheim ist spielerisch brutal gut."

Wirklich stark war’s, wie die Glöckner-Elf loslegte. Unbeeindruckt vom Radau an der Wedau – vor dem Stadion wurde 90 Minuten lang gehupt und getrötet, was das Zeug hält – ging es nach vorne. Der Lohn: das 1:0 durch Martinovic (20.).

Und das fiel so: Ballgewinn Arianit Ferati, Steckpass in die Tiefe, cooler Abschluss des Deutsch-Kroaten: Mit viel Übersicht guckte er Weinkauf aus und schob den Ball überlegt ins lange Eck.

So ein Tor bringt Sicherheit, Ruhe und Selbstvertrauen – sagt man. Oder eben auch nicht. Keine vier Minuten später fiel der Ausgleich. Wer es war? Moritz Stoppelkamp, 34, natürlich. Diesmal war es zwar kein Tor des Monats, wie im September 2014, als er den Ball aus über 80 Metern ins Tor knallte. Sehen lassen konnte sich aber auch dieser Treffer: Der Routinier brach auf dem linken Flügel durch und überlupfte den ansonsten bärenstarken Timo Königsmann im Waldhof-Kasten.

Der Rest war guter Fußball. Nach der Pause sowieso, da hatte der SVW klar das Kommando, spielte es clever runter und ließ gegen einen starken Gegner nichts mehr zu. Was fehlte war das Happy End: Diese Kaltschnäuzigkeit beim Elfer, der einfach nur über die Linie hätte gedrückt werden müssen.

Doch so ist er eben, der Fußball. Leider aber auch so: Statt Garcia aufzubauen, wird er auf den Social-Media-Kanälen des SV Waldhof verbal an die Wand gestellt. "Fans" greifen ihn an, tun gerade so, als ob zuvor noch nie ein Elfmeter verschossen worden wäre. Unter anderem wird dort vom "Minusmenschen Garcia" geschrieben. Was man sich da fragt? Das: Ganz so weit kann es mit der immer wieder beschworenen Waldhof-Familie nicht her sein.

Man gewinnt und verliert zusammen – und manchmal spielt man unentschieden.

Duisburg: Weinkauf - Sauer, Dominik Schmidt, Gembalies, Scepanik - Kamavuaka, Frey - Engin (81. Mickels), Krempicki (71. Ademi), Stoppelkamp - Bouhaddouz (88. Vermeij)

Waldhof: Königsmann - Marx, Verlaat, Seegert, Costly - Schuster, Gouaida - Boyamba (72. Jastrzembski), Ferati, Garcia - Martinovic

Schiedsrichter: Bokop (Vechta); Tore: 0:1 Martinovic (20.), 1:1 Stoppelkamp (24.); Gelb-Rote Karte: Schmidt wegen wiederholten Foulspiels (90.)

Update: Sonntag, 11. April 2021, 21.01 Uhr

