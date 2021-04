Von Daniel Hund

Mannheim. Es waren Bilder, die unter die Haut gingen. Momente des Glücks. Der totalen Erleichterung. Unten auf dem Rasen des Carl-Benz-Stadions hatten die Spieler des SV Waldhof am Samstagnachmittag etwas zu feiern. Manche schrien vor Freude, andere lagen sich in den Armen und ballten immer wieder die Fäuste.

Warum, war oben an der Anzeigentafel des altehrwürdigen Mannheimer Beton-Tempels abzulesen: Waldhof 1, Zwickau 0. Ein Sieg, nach sieben vergeblichen Versuchen endlich mal wieder ein Dreier. Da kann man es schon mal krachen lassen. Auch Patrick Glöckner, 44, der Trainer der "Buwe", stimmte mit ein. Wie ein großer Feldherr stiefelte er übers Rasen-Rechteck, klatschte jeden einzeln ab, bedankte sich für 90 Minuten voller Kampf und Leidenschaft.

Im Waldhof-Fieber

Gute Laune hatte er dann auch wenig später, als er rüber in den Presseraum schlenderte. Dort sagte er Sachen wie: "Uns sind heute viele Steine vom Herzen gefallen." Oder: "Wir wollten diesen Sieg auf Teufel komm raus." Und: "Bei uns springt jeder für den anderen in die Bresche." Heißt so viel wie: So kann’s weitergehen. So kann uns keiner was.

Ein Sonderlob verteilte Glöckner an den Anhang. Der gab schon im Vorfeld Vollgas. Gefühlt ganz Mannheim war im Waldhof-Fieber. Rings ums Stadion hingen hunderte Fähnchen. Blaue und schwarze. Auch die Brücken in der Quadratestadt waren "fest" in SVW-Hand. Die Fans hatten sich was ausgedacht, kramten alte weiße Bettlaken aus und verzierten sie mit Sprüchen und Zeichnungen.

Das Motto dahinter: Alles für den Sieg, alles für den SV Waldhof. Es hatte was von Endspiel-Stimmung. Von: ‚Wir dürfen zwar nicht auf die Tribüne, aber wir sind dabei und drücken euch die Daumen‘. Am Live-Ticker oder vor dem TV-Gerät.

Ach ja, und dann war da noch so ein Kopfball. Er machte letztlich den Unterschied. Wer ihn ins lange Eck setzte? Ausgerechnet Joseph Boyamba, ausgerechnet einer der Kleinsten auf dem Platz.

Nur 1,72 Meter misst der Ex-Dortmunder vom Scheitel bis zur Sohle. In der 56. Minute war er plötzlich der Größte: Flanke Jan-Hendrik Marx, kurze Kopfdrehung – drin das Ding! Zwickaus Abwehr-Riesen im Kleiderschrank-Format staunten nicht schlecht. Auch Glöckner schien etwas verdutzt zu sein. Er lächelte: "Ich glaube, es war sein erstes Kopfball-Tor. Im Training hat es sich aber angedeutet, dass er die nötige Frische hat."

Der Rest war kämpfen, beißen und hoffen. Zweimal knallten die Gäste den Ball noch an Latte und Pfosten. Verdient war der Erfolg aber. Waldhof spielte erneut stark auf, hatte Chancen über Chancen, zielte entweder zu ungenau oder versemmelte den letzten, den entscheidenden Pass.

Wie wichtig der Sieg war, zeigt ein Blick auf die anderen Ergebnisse. Im Drittliga-Keller ist richtig Bewegung drin, punkten mittlerweile schwer in Mode. Der SVW hat seinen Vorsprung dennoch ausgebaut, nun fünf statt vier Zähler auf den ersten Abstiegsrang.

Doch bei all dem Jubel, wer den Spielberichtsbogen gegen Zwickau ein wenig genauer studiert hat, muss sich Sorgen machen. Glöckner hatte kaum noch Alternativen. Auch Sturmtank Anthony Roczen und Mittelfeld-Mann Hamza Saghiri fielen aus. Roczen hat’s am Hüftbeuger, Saghiri an der Ferse. Ist aber wohl alles halb so schlimm. Beide waren freitags schon wieder im Training dabei, sollten aber noch geschont werden. In Duisburg, wo der Waldhof-Tross am kommenden Samstag Station macht, sollten sie wieder Optionen sein.

Gleiches gilt für Flügel-Rakete Anton Donkor. Er trainierte letzte Woche schon individuell mit dem Ball. Der Plan ist, dass er ab Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Vielleicht reicht’s für Donkor schon wieder bis Duisburg.

Klar ist: Gelingt dort der nächste Dreier, sind ähnliche Szenen wie am Samstag vorprogrammiert.

Bilder, die unter die Haut gehen.

Waldhof: Königsmann - Marx, Verlaat, Seegert, Gottschling (33. Boyamba) - Schuster - Costly, Ferati (81. Gohlke), Gouaida, Garcia - Martinovic.

Zwickau: Brinkies - Stanic, Nkansah, Frick, Coskun - Schikora, Könnecke (68. Drinkuth) - Morris Schröter (60. Hauptmann), Miatke (54. Jensen) - Starke (68. Lokotsch), König (60. Willms).

Schiedsrichter: Tom Bauer (Mainz); Tor: 1:0 Boyamba (55.)